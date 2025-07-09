Владимир Носков: кто он
Доцент кафедры Истории России Донецкого государственного университета, военный эксперт
Владимир Юрьевич Носков родился в 1991 году в Донецке. Окончил Донецкий национальный университет и поступил в аспирантуру. Кандидат исторических наук. Защитил диссертацию по теме “Образ военного детства в советском общественном сознании 1941–1945 гг. (на материалах Донбасса)”.
23 мая, 07:00Владимир Носков: Россия изолирует поле боя и займет три высоты, чтобы развалить оборону ВСУ в Донбассе России на СВО удается накапливать на стратегически важных направлениях численное превосходство, которое позволяет воевать по учебникам из Генштаба. У нее есть все шансы на успех, считает Владимир Носков – доцент кафедры Истории России Донецкого государственного университета, который хорошо знает места боевых действий и плотно общается с бойцами
В период Русской весны и начала вооруженного конфликта в Донбассе в 2014-2015 годах принимал участие в протестном движении, был в числе защитников Облгосадминистрации в Донецке, работал журналистом в Государственном медиа холдинге и Министерстве иностранных дел ДНР.
С 2021 по 2025 год возглавлял “Институт изучения истории Донбасса”. На данный момент – доцент кафедры истории России ФГБОУ ВО Донецкий государственный университет.
Автор 68 научных статей и 6 монографий. Член авторского коллектива “Донбасс 1943. Освобождение индустриального сердца России”.
Сфера профессиональных интересов: советское общество в годы Великой Отечественной войны, боевые действия в Донбассе в 1941-1943 годах, украинский кризис и СВО.
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