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Владимир Носков: кто он

Владимир Носков: кто он - 09.07.2025 Украина.ру

Владимир Носков: кто он

Доцент кафедры Истории России Донецкого государственного университета, военный эксперт

2025-07-09T17:01

2025-07-09T17:01

2025-07-09T17:01

новости

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Владимир Юрьевич Носков родился в 1991 году в Донецке. Окончил Донецкий национальный университет и поступил в аспирантуру. Кандидат исторических наук. Защитил диссертацию по теме “Образ военного детства в советском общественном сознании 1941–1945 гг. (на материалах Донбасса)”.В период Русской весны и начала вооруженного конфликта в Донбассе в 2014-2015 годах принимал участие в протестном движении, был в числе защитников Облгосадминистрации в Донецке, работал журналистом в Государственном медиа холдинге и Министерстве иностранных дел ДНР. С 2021 по 2025 год возглавлял “Институт изучения истории Донбасса”. На данный момент – доцент кафедры истории России ФГБОУ ВО Донецкий государственный университет.Автор 68 научных статей и 6 монографий. Член авторского коллектива “Донбасс 1943. Освобождение индустриального сердца России”.Сфера профессиональных интересов: советское общество в годы Великой Отечественной войны, боевые действия в Донбассе в 1941-1943 годах, украинский кризис и СВО.

https://ukraina.ru/20250523/1063331660.html

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Новости

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новости