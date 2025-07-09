https://ukraina.ru/20250709/pochemu-vsushniki-ne-ubivayut-poymavshikh-ikh-politsaev-ttsk-i-kogda-v-rossii-budet-demobilizatsiya--ischenko-1064940922.html
Почему ВСУшники не убивают поймавших их полицаев ТЦК и когда в России будет демобилизация — Ищенко
Почему ВСУшники не убивают поймавших их полицаев ТЦК и когда в России будет демобилизация — Ищенко - 09.07.2025 Украина.ру
Почему ВСУшники не убивают поймавших их полицаев ТЦК и когда в России будет демобилизация — Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей. Украина.ру, 09.07.2025
2025-07-09T14:52
2025-07-09T14:52
2025-07-09T14:52
видео
россия
сша
китай
ростислав ищенко
вооруженные силы украины
тцк
восстановление
новые регионы
кнр (китай)
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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей. 00:38 – Почему США не бьют ядерными ракетами по военным предприятиям Китая; 20:57 – Что сдерживает технологическое развитие России; 36:18 – Почему на сотрудников ТЦК не охотятся их жертвы; 43:29 – О статусе русского языка на Украине; 48:07 – О восстановлении населённых пунктов в Сумской и Харьковской областях; 59:06 – О возвращении российских мобилизованных с фронта. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
россия
сша
китай
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Видео, Россия, США, Китай, Ростислав Ищенко, Вооруженные силы Украины, ТЦК, восстановление, Новые регионы, КНР (Китай), военкомат, военком, русскоязычные, Русский язык, русская культура, мобилизация, мобилизация 2025, демобилизация
Почему ВСУшники не убивают поймавших их полицаев ТЦК и когда в России будет демобилизация — Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей.
00:38 – Почему США не бьют ядерными ракетами по военным предприятиям Китая;
20:57 – Что сдерживает технологическое развитие России;
36:18 – Почему на сотрудников ТЦК не охотятся их жертвы;
43:29 – О статусе русского языка на Украине;
48:07 – О восстановлении населённых пунктов в Сумской и Харьковской областях;
59:06 – О возвращении российских мобилизованных с фронта.
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko