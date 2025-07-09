https://ukraina.ru/20250709/pochemu-vsushniki-ne-ubivayut-poymavshikh-ikh-politsaev-ttsk-i-kogda-v-rossii-budet-demobilizatsiya--ischenko-1064940922.html

Почему ВСУшники не убивают поймавших их полицаев ТЦК и когда в России будет демобилизация — Ищенко

Почему ВСУшники не убивают поймавших их полицаев ТЦК и когда в России будет демобилизация — Ищенко - 09.07.2025 Украина.ру

Почему ВСУшники не убивают поймавших их полицаев ТЦК и когда в России будет демобилизация — Ищенко

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей. Украина.ру, 09.07.2025

2025-07-09T14:52

2025-07-09T14:52

2025-07-09T14:52

видео

россия

сша

китай

ростислав ищенко

вооруженные силы украины

тцк

восстановление

новые регионы

кнр (китай)

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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей. 00:38 – Почему США не бьют ядерными ракетами по военным предприятиям Китая; 20:57 – Что сдерживает технологическое развитие России; 36:18 – Почему на сотрудников ТЦК не охотятся их жертвы; 43:29 – О статусе русского языка на Украине; 48:07 – О восстановлении населённых пунктов в Сумской и Харьковской областях; 59:06 – О возвращении российских мобилизованных с фронта. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko

россия

сша

китай

кнр (китай)

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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