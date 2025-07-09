Почему ВСУшники не убивают поймавших их полицаев ТЦК и когда в России будет демобилизация — Ищенко - 09.07.2025 Украина.ру
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Почему ВСУшники не убивают поймавших их полицаев ТЦК и когда в России будет демобилизация — Ищенко
Почему ВСУшники не убивают поймавших их полицаев ТЦК и когда в России будет демобилизация — Ищенко - 09.07.2025 Украина.ру
Почему ВСУшники не убивают поймавших их полицаев ТЦК и когда в России будет демобилизация — Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей. Украина.ру, 09.07.2025
2025-07-09T14:52
2025-07-09T14:52
видео
россия
сша
китай
ростислав ищенко
вооруженные силы украины
тцк
восстановление
новые регионы
кнр (китай)
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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей. 00:38 – Почему США не бьют ядерными ракетами по военным предприятиям Китая; 20:57 – Что сдерживает технологическое развитие России; 36:18 – Почему на сотрудников ТЦК не охотятся их жертвы; 43:29 – О статусе русского языка на Украине; 48:07 – О восстановлении населённых пунктов в Сумской и Харьковской областях; 59:06 – О возвращении российских мобилизованных с фронта. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
россия
сша
китай
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видео, россия, сша, китай, ростислав ищенко, вооруженные силы украины, тцк, восстановление, новые регионы, кнр (китай), военкомат, военком, русскоязычные, русский язык, русская культура, мобилизация, мобилизация 2025, демобилизация, видео
Видео, Россия, США, Китай, Ростислав Ищенко, Вооруженные силы Украины, ТЦК, восстановление, Новые регионы, КНР (Китай), военкомат, военком, русскоязычные, Русский язык, русская культура, мобилизация, мобилизация 2025, демобилизация

Почему ВСУшники не убивают поймавших их полицаев ТЦК и когда в России будет демобилизация — Ищенко

14:52 09.07.2025
 
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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей.
00:38 – Почему США не бьют ядерными ракетами по военным предприятиям Китая;
20:57 – Что сдерживает технологическое развитие России;
36:18 – Почему на сотрудников ТЦК не охотятся их жертвы;
43:29 – О статусе русского языка на Украине;
48:07 – О восстановлении населённых пунктов в Сумской и Харьковской областях;
59:06 – О возвращении российских мобилизованных с фронта.
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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