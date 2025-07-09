https://ukraina.ru/20250709/kak-rossiya-budet-zakryvat-kavkazskuyu-lavochku-posle-svo-na-ukraine-i-kak-byt-s-turtsiey--markedonov-1064916719.html

Как Россия будет закрывать кавказскую лавочку после СВО на Украине и как быть с Турцией — Маркедонов

Как Россия будет закрывать кавказскую лавочку после СВО на Украине и как быть с Турцией — Маркедонов - 09.07.2025 Украина.ру

Как Россия будет закрывать кавказскую лавочку после СВО на Украине и как быть с Турцией — Маркедонов

Ведущий научный сотрудник МГИМО, главный редактор журнала "Международная аналитика" Сергей Маркедонов в эфире Украина.ру рассказал, как союз России с Ираном повлияет на ситуацию в Закавказье, как будут развиваться отношения с Турцией на фоне кризиса с Азербайджаном и какое положение в регионе будет для Москвы более предпочтительным

2025-07-09T07:48

2025-07-09T07:48

2025-07-09T07:48

видео

россия

закавказье

турция

петр порошенко

сергей маркедонов

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00:39 – Ситуация в Закавказье и союз России с Ираном.14:47 – Армянский вопрос в Турции.18:04 – Худший сценарий для России в Закавказье.24:42 – Цели СВО и позиции Москвы на Кавказе.26:23 – Российско-турецкие отношения. 30:47 – Закавказье: идеальная позиция для России.* В материале упоминаются "Украинская повстанческая армия" (УПА), признанная экстремистской и запрещённая на территории России, и "Чеченская Республика Ичкерия", запрещённая в России террористическая организация. ** Также говорится о Петре Порошенко, которого Росфинмониторинг внёс в перечень террористов и экстремистов, и об иноагенте Алексее Венедиктове.

россия

закавказье

турция

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видео, россия, закавказье, турция, петр порошенко, сергей маркедонов, видео