https://ukraina.ru/20250709/kak-rossiya-budet-zakryvat-kavkazskuyu-lavochku-posle-svo-na-ukraine-i-kak-byt-s-turtsiey--markedonov-1064916719.html
Как Россия будет закрывать кавказскую лавочку после СВО на Украине и как быть с Турцией — Маркедонов
Как Россия будет закрывать кавказскую лавочку после СВО на Украине и как быть с Турцией — Маркедонов - 09.07.2025 Украина.ру
Как Россия будет закрывать кавказскую лавочку после СВО на Украине и как быть с Турцией — Маркедонов
Ведущий научный сотрудник МГИМО, главный редактор журнала "Международная аналитика" Сергей Маркедонов в эфире Украина.ру рассказал, как союз России с Ираном повлияет на ситуацию в Закавказье, как будут развиваться отношения с Турцией на фоне кризиса с Азербайджаном и какое положение в регионе будет для Москвы более предпочтительным
2025-07-09T07:48
2025-07-09T07:48
2025-07-09T07:48
видео
россия
закавказье
турция
петр порошенко
сергей маркедонов
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00:39 – Ситуация в Закавказье и союз России с Ираном.14:47 – Армянский вопрос в Турции.18:04 – Худший сценарий для России в Закавказье.24:42 – Цели СВО и позиции Москвы на Кавказе.26:23 – Российско-турецкие отношения. 30:47 – Закавказье: идеальная позиция для России.* В материале упоминаются "Украинская повстанческая армия" (УПА), признанная экстремистской и запрещённая на территории России, и "Чеченская Республика Ичкерия", запрещённая в России террористическая организация. ** Также говорится о Петре Порошенко, которого Росфинмониторинг внёс в перечень террористов и экстремистов, и об иноагенте Алексее Венедиктове.
россия
закавказье
турция
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, закавказье, турция, петр порошенко, сергей маркедонов, видео
Видео, Россия, Закавказье, Турция, Петр Порошенко, Сергей Маркедонов
Как Россия будет закрывать кавказскую лавочку после СВО на Украине и как быть с Турцией — Маркедонов
Ведущий научный сотрудник МГИМО, главный редактор журнала "Международная аналитика" Сергей Маркедонов в эфире Украина.ру рассказал, как союз России с Ираном повлияет на ситуацию в Закавказье, как будут развиваться отношения с Турцией на фоне кризиса с Азербайджаном и какое положение в регионе будет для Москвы более предпочтительным
00:39 – Ситуация в Закавказье и союз России с Ираном.
14:47 – Армянский вопрос в Турции.
18:04 – Худший сценарий для России в Закавказье.
24:42 – Цели СВО и позиции Москвы на Кавказе.
26:23 – Российско-турецкие отношения.
30:47 – Закавказье: идеальная позиция для России.
* В материале упоминаются "Украинская повстанческая армия" (УПА), признанная экстремистской и запрещённая на территории России, и "Чеченская Республика Ичкерия", запрещённая в России террористическая организация.
** Также говорится о Петре Порошенко, которого Росфинмониторинг внёс в перечень террористов и экстремистов, и об иноагенте Алексее Венедиктове.