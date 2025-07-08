https://ukraina.ru/20250708/khronika-energeticheskoy-voyny-sbu-protiv-magate-a-nemetskie-ekologi--protiv-dobychi-gaza-1064853970.html

Хроника энергетической войны: СБУ против МАГАТЭ, а немецкие экологи – против добычи газа

Хроника энергетической войны: СБУ против МАГАТЭ, а немецкие экологи – против добычи газа - 08.07.2025 Украина.ру

Хроника энергетической войны: СБУ против МАГАТЭ, а немецкие экологи – против добычи газа

СБУ воспрепятствовала отражению сбоя на Южно-Украинской АЭС в докладах МАГАТЭ. Основная проблема этой АЭС – ядерное топливо американской компании Westinghouse, на которое переведены 2-й и 3-й энергоблоки.

2025-07-08T05:28

2025-07-08T05:28

2025-07-08T05:28

германия

эфиопия

украина

фридрих мерц

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сбу

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хроника энергетической войны

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Украина скрыла от МАГАТЭ инцидент на Южно-Украинской АЭСУкраина скрыла от МАГАТЭ инцидент на реакторе Южно-Украинской АЭС, который мог привести к катастрофе. Об этом 6 июля сообщила турецкая газета Aydınlık со ссылкой на служебную записку Службы безопасности Украины.Согласно документу, полковник Андрей Семенюк, начальник управления СБУ по Николаевской области, воспрепятствовал отражению технического сбоя на Южно-Украинской АЭС в докладах МАГАТЭ.В служебной характеристике на А. Семенюка говорится, что его действия "минимизировали репутационные риски Украины в сфере ядерной энергии, связанные с попытками экспертов МАГАТЭ распространить информацию об инцидентах на Южно-Украинской АЭС". Семенюк рекомендован к награждению нагрудным знаком СБУ "За доблесть".Повреждение в реакторном оборудовании Южно-Украинской АЭС, как указывает турецкое издание, могло произойти в самом реакторе или в критических системах безопасности, связанных с ним. Отмечается, что отказы в работе энергоблоков имеют решающее значение с точки зрения безопасности и выработки энергии на станции, а повреждение оборудования из-за нарушения условий эксплуатации повышает вероятность серьезного отказа с точки зрения техники и безопасности. Если сбой не обнаружат на ранней стадии или он будет скрыт, то инцидент может привести к загрязнению окружающей среды из-за постепенных утечек, утверждает Aydınlık.Южно-Украинская АЭС построена в 1975-1982 годах на берегу реки Южный Буг в городе Южноукраинск Николаевской области. В составе этой АЭС планировалось четыре энергоблока ВВЭР-1000, но по факту были построены три (строительство четвёртого энергоблока было остановлено в 1989-м).В мае 2024 года глава украинского "Энергоатома" Пётр Котин заявил о начале подготовительных работ к строительству на Южно-Украинской АЭС двух новых энергоблоков по технологии АР1000 от американской компании Westinghouse. Однако в текущих условиях строительство новых энергоблоков маловероятно, а основной задачей является обеспечение нормальной эксплуатации АЭС.На Южно-Украинской АЭС уже происходил ряд серьезных инцидентов, часть из которых киевские власти пытались скрыть. Так, 15 июля 2024 года в ряде регионов Украины произошли аварийные отключения электроэнергии из-за аварии на официально не называемом энергоблоке. По неофициальным данным, на единственном работающем, 1-м энергоблоке Южно-Украинской АЭС, сгорели два трансформатора, после чего он был отключен, и ремонтные работы завершились лишь 18 июля. Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко опроверг эту информацию, но был уличен во лжи.Основная проблема Южно-Украинской АЭС – ядерное топливо Westinghouse, на которое переведены 2-й и 3-й энергоблоки. Процесс перехода проходил сложно, энергоблоки периодически отключились от сети, особенно часто проблемы случались на 3-м энергоблоке – именно этот энергоблок стал первым на Украине, полностью перешедшим на топливные сборки Westinghouse.Кроме того, в последние годы АЭС на Украине работали в нетипичном для атомных станций режиме маневровых мощностей. Это усилило нагрузку на выработавшие свой срок эксплуатации энергоблоки Южно-Украинской АЭС. Стоит отметить, что срок эксплуатации до 2033 года продлён только у 1-го энергоблока, у 2-го энергоблока он истекает в конце 2025 года. У 3-го энергоблока срок эксплуатации истёк, статус продления неизвестен.Немецкие экологи хотят заблокировать добычу газа на границе Германии и Нидерландов2 июля 2025 года правительство ФРГ одобрило соглашение с правительством Королевства Нидерландов о разработке трансграничных месторождений углеводородов в Северном море, которые могут дать Нидерландам и Германии до 13 миллиардов природного газа. Однако уже через два дня проект попытались заблокировать немецкие экологи.Речь идёт о проекте GEMS (Gateway to the Ems – ворота в Эмс) в устье реки Эмс. Он охватывает несколько мелководных участков недр в нидерландском и немецком секторах южной части Северного моря. Слово "gems" с английского переводится как "драгоценные камни", и в данном случае это не преувеличение: проект GEMS позволит добывать до 13 млрд кубометров природного газа в год, что эквивалентно примерно 15% потребления газа Германией по состоянию на 2024-й. Но какая доля добываемого на GEMS газа будет поступать в Германию, а какая в Нидерланды, которые после остановки месторождения Гронинген стали импортерами газа, пока неясно.В настоящее время проект сосредоточен в первую очередь на разработке месторождения N05-A, открытого в 2017 году и расположенного в Северном море на границе Нидерландов и Германии. В августе 2022 года компания One-Dyas совместно с партнерами по проекту Hansa Hydrocarbons, EBN и Neptune Energy приняла окончательное инвестиционное решение о разработке месторождения N05-A.В рамках подготовки к началу добычи газа была построена морская платформа, которая установлена на место в 20 км к северу от островов Боркум, Роттердам и Схирмонниког. В ноябре 2024 года пробурена первая эксплуатационная скважина N05-A, в марте 2025-го начался этап испытаний добычи на платформе N05-A, в ходе которых был получен природный газ. Для подключения к существующей газотранспортной системе Нидерландов и Германии будет проложен 15-километровый газопровод, соединяющий платформу с существующим магистральным газопроводом Noordgastransport (NOGAT, NGT).Для реализации проекта GEMS необходимо межправительственное соглашение между Германией и Нидерландами о трансграничной добыче. Оно было одобрено 2 июля, и регулирует процедуру поиска и распределения трансграничных запасов газа, налогообложение и сбор роялти, которые будут поступать налоговым органам земли Нижняя Саксония за немецкую часть проекта, а также сотрудничество между регулирующими добычу органами Нижней Саксонии и Нидерландов.Минэкономики ФРГ заверило, что One-Dyas будет добывать природный газ только до тех пор, пока в Нидерландах и Германии будет спрос на него, чтобы проект "не противоречил желаемой климатической нейтральности". При этом земля Нижняя Саксония будет самостоятельно принимать решения о выдаче разрешений на добычу природного газа из немецкой части месторождения.Проложить подводный кабель для электроснабжения добывающей платформы планировалось от морской ветряной электростанции Riffgat на шельфе Германии, что должно было дополнительно снизить климатическую нагрузку от проекта. Кроме того, для защиты рифов One-Dyas было предписано отказаться от фрезерования при прокладке кабеля, и использовать щадящую технику.Однако 4 июля немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) подала срочный протест против запланированных компанией One-Dyas работ по проекту GEMS. DUH протестует против прокладки кабеля у острова Боркум, заявляя, что это приведет к разрушению охраняемых рифов и биотопов. Экологи продолжают настаивать, что проект может нанести вред морской среде в Ваттовом море, являющемся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.В DUH сообщили, что "весь газовый проект диаметрально противоположен защите климата и энергетическому переходу, объёмы добываемого газа не нужны и будут еще больше подпитывать климатический кризис". "Мы продолжим наше правовое сопротивление всеми силами", – заявила руководитель DUH Саша Мюллер-Краеннер.При этом власти Германии на проект GEMS очень рассчитывают. Новое коалиционное правительство Фридриха Мерца пообещало использовать внутренние запасы газа, стремясь снизить зависимость от его импорта, одновременно придерживаясь своей цели по обеспечению "климатической нейтральности" к 2045 году.Эфиопия завершила строительство скандальной ГЭС на Голубом НилеВ Эфиопии завершилось строительство гидроэлектростанции "Возрождение" (Grand Ethiopian Renaissance Dam, GERD) на Голубом Ниле. Об этом 3 июля заявил премьер-министр страны Абий Ахмед. Эта ГЭС много лет вызывает протесты со стороны Египта и Судана.В настоящее время ведётся подготовка к официальному вводу ГЭС "Возрождение" в эксплуатацию, запланированному на сентябрь 2025 года. Ожидается, что после запуска ГЭС будет вырабатывать более 6 тысяч МВт электроэнергии, что сделает её крупнейшей гидроэлектростанцией в Африке.Выступая на заседании парламента Эфиопии, Абий Ахмед назвал ГЭС символом регионального сотрудничества и взаимной выгоды. "Мы ясно даем понять нашим соседям, расположенным ниже по течению, – Египту и Судану, – что ГЭС "Возрождение" – это не угроза, а общая возможность. Асуанская плотина Египта никогда не теряла ни одного литра воды из-за GERD", – заявил он.Премьер-министр подтвердил приверженность Эфиопии принципам справедливого использования водных ресурсов и регионального сотрудничества, и пригласил правительства и граждан Египта, Судана и других стран бассейна реки Нил присоединиться к Эфиопии в праздновании завершения строительства ГЭС "Возрождение".Строительство этой ГЭС началось в 2011 году, Эфиопия самостоятельно профинансировала большую часть проекта стоимостью 4,2 млрд долларов. Для Эфиопии ГЭС "Возрождение" необходима, чтобы покрыть существенный энергодефицит в стране, где ныне доступ к электроэнергии имеется примерно у 45% населения, и экспортировать часть электроэнергии в соседние страны.Проект много лет является причиной дипломатической напряженности между Эфиопией, Египтом и Суданом. Египет обвиняет Эфиопию в нарушении предварительного соглашения, подписанного между тремя странами в 2015 году, запрещающего любой из сторон предпринимать односторонние действия в использовании вод реки. Абий Ахмед в ответ заверил, что Эфиопия не хочет нанести ущерб интересам соседей.Эфиопия ранее заявляла, что будет заполнять водохранилище ГЭС поэтапно, и этот процесс может занять до 7 лет. Когда в мае 2021 года Эфиопия начала второй этап неспешного заполнения водохранилища за строящейся плотиной на Голубом Ниле, Египет, поддержанный рядом стран, включая Судан, заявил, что "не позволит ни одной душе похитить его водные ресурсы, и при необходимости готов применить силу для их защиты". Несмотря на несколько раундов переговоров при посредничестве Африканского союза, США и Всемирного банка, три страны до сих пор не пришли к соглашению.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

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Олег Хавич

германия, эфиопия, украина, фридрих мерц, магатэ, сбу, westinghouse electric, эксклюзив