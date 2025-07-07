Цивилизация приходит хаотично. Что сегодня происходит в Донецке
© Фото : Игорь Гомольский
© Фото : Игорь Гомольский
Минувшие недели показали, что ключевой для развития Донецка вопрос безопасности остается открытым, а потому проблемы, которые местные управленцы игнорировали годами и уже было сунули в долгий ящик, вновь актуальны.
"Ну чего тебе надо? Чего?" - сокрушается водитель, наблюдая за тем, как сотрудник ГАИ, махнувший нам палочкой секунду назад, огибает машины.
На часах 7.50, а в 8.20 нужно прибыть к месту встречи. Но "воин дороги" заводит любимую шарманку: документы предъявите, из машины выйдите. Тьфу!
- Чего хотел касатик?
- Спрашивал, не употреблял ли я накануне.
- Огорчился небось?
- А то! Видел, с какой надеждой он за нами бежал?
- С другой стороны, количество ДТП уже давно вышло за границы разумного. Пусть лучше работают. Лишь бы другим работать не мешали.
- Это да.
© Фото : Игорь Гомольский
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© Фото : Игорь Гомольский
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© Фото : Игорь Гомольский
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© Фото : Игорь Гомольский
2 из 6
© Фото : Игорь Гомольский
3 из 6
© Фото : Игорь Гомольский
4 из 6
© Фото : Игорь Гомольский
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© Фото : Игорь Гомольский
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© Фото : Игорь Гомольский
Почему любая проблема в ДНР оборачивается "идеальным штормом"? Представьте, что вы долго-долго болели, но к врачу не обращались, а потом еще в поход без подготовки решили сходить. Да не с любителями, а с мастерами спорта. И вот уже вас эвакуируют санавиацией из какой-нибудь глухомани.
Отчего, к примеру, такое безобразие на дорогах Донбасса? Во-первых, те люди, что получали права в независимой ДНР, элементарно не умеют ездить в плотном трафике, поскольку никакого плотного трафика здесь до середины 2024-го не было.
Во-вторых, сотрудники ГАИ, которые должны были следить за обстановкой, в феврале 22-го ушли воевать, а за годы вольницы люди успели привыкнуть, что прав тот, кто успел проскочить.
В-третьих, сами дороги с нагрузками не справляются, притом, что людей и транспорта прибавилось. А теперь наложите эту ситуацию на войну, которая слишком многих вынуждает ездить быстро по вполне объективным причинам. Помножьте все это на военных, которые не всегда сразу понимают, что уже выбрались в относительно безопасную зону, в которой нужно соблюдать ПДД. И это лишь основные факторы. Есть и побочные. По итогу имеем уйму аварий со смертельным исходом.
10 ноября 2022, 12:31Игорь Гомольский: кто он Донецкий журналист и блогер
Другая проблема, из-за которой продолжают гибнуть люди, - отсутствие раннего оповещения о ракетной\дронной опасности. О том, что бомбоубежища ни за восемь лет "странной войны", ни за три года СВО, так и не были доведены до ума, а также об отсутствии мобильных укрытий, как в той же Белгородской области, даже не говорю. Подъезды в обстреливаемых районах запирать запретили и на том спасибо.
Однако ж более полугода ствольная артиллерия и РСЗО ВСУ не дотягиваются до того же Донецка. Прилетают либо достаточно крупные дроны, либо дальнобойные и весьма недешевые ракеты, дело с которыми имеют уже "взрослые" средства ПВО. Что мешает местным властям наладить хотя бы СМС-оповещение, чтобы люди могли принять меры?
Третьего дня ракета прилетела в район ЦУМа и убила женщину, а пару дней назад уже в моем районе "химерой" убило четверых в легковой машине. Там дорога прямая и открытая. Знали бы заранее – могли бы дома переждать.
Потому местные органы власти все больше походят на того бывалого железнодорожника из старого анекдота, который сидел и ждал, когда поставленные задачи отменятся. Можно сколько угодно обвинять украинских боевиков в терроре гражданского населения, но что толку стыдить бешеного пса, если нужно просто запереть дверь вольера?
© Фото : Игорь Гомольский
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© Фото : Игорь Гомольский
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© Фото : Игорь Гомольский
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© Фото : Игорь Гомольский
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© Фото : Игорь Гомольский
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© Фото : Игорь Гомольский
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© Фото : Игорь Гомольский
Интересно, что ракетные обстрелы, от которых воют те же киевляне, на жизни Донецка не сказываются примерно никак. Тут, как говорится, есть с чем сравнивать. Обломки разгребли, тела земле придали, маленько погоревали и дальше работать. Ночью что-то взрывается, а утром открываются кафе и магазины, строятся новые объекты и ремонтируются дороги.
Дороги, к слову, ремонтируются всюду, кроме Макеевки. Там, по слухам, в бюджете денег нет. Вопль редакционного водителя, проживающего в Макеевке, о том, что "и даже здесь дороги чинят", помаленьку становится локальным мемом в военкорской тусовке Донецка. Бывает, что заедешь в места, куда и Макар телят не гонял, а там детская площадка новая, школа отремонтированная, а на дорогах люди в оранжевых жилетах учинили реверсивное движение. Асфальт кладут.
ДНР все еще остается эдаким фронтиром Русского мира, однако ж Донецк, в этом смысле, позиции сдает. Все больше здесь пусть и несколько хаотичной, но все же цивилизации. Все меньше военного драйва и культурного бурления. Знаменитый "штаб 69-го БДСМ", где когда-то собирались журналисты, военные и прочие мрачные личности, чтобы обсудить последние новости, давно уже просто кофейня. Кто-то погиб, кто-то уехал, а кто-то просто заходить перестал. Подвальное кафе, где журналистское удостоверение было чем-то вроде скидочной карты, теперь не очень-то радо небритым мужикам с бронежилетами и ноутбуками. Не гуляют по закоулкам приезжие артисты, чтобы набраться впечатлений перед выездом к бойцам. Как-то все…затихло, упорядочилось. Худшие времена Города уже позади, а лучшие…поживем – увидим.
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