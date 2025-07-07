https://ukraina.ru/20250707/tsivilizatsiya-prikhodit-khaotichno-chto-segodnya-proiskhodit-v-donetske-1064800257.html

Цивилизация приходит хаотично. Что сегодня происходит в Донецке

Цивилизация приходит хаотично. Что сегодня происходит в Донецке - 07.07.2025 Украина.ру

Цивилизация приходит хаотично. Что сегодня происходит в Донецке

Минувшие недели показали, что ключевой для развития Донецка вопрос безопасности остается открытым, а потому проблемы, которые местные управленцы игнорировали годами и уже было сунули в долгий ящик, вновь актуальны.

2025-07-07T11:28

2025-07-07T11:28

2025-07-07T11:28

донецк

донецкая народная республика

макеевка

гаи

вооруженные силы украины

эксклюзив

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"Ну чего тебе надо? Чего?" - сокрушается водитель, наблюдая за тем, как сотрудник ГАИ, махнувший нам палочкой секунду назад, огибает машины.На часах 7.50, а в 8.20 нужно прибыть к месту встречи. Но "воин дороги" заводит любимую шарманку: документы предъявите, из машины выйдите. Тьфу!- Чего хотел касатик?- Спрашивал, не употреблял ли я накануне.- Огорчился небось?- А то! Видел, с какой надеждой он за нами бежал?- С другой стороны, количество ДТП уже давно вышло за границы разумного. Пусть лучше работают. Лишь бы другим работать не мешали.- Это да.Почему любая проблема в ДНР оборачивается "идеальным штормом"? Представьте, что вы долго-долго болели, но к врачу не обращались, а потом еще в поход без подготовки решили сходить. Да не с любителями, а с мастерами спорта. И вот уже вас эвакуируют санавиацией из какой-нибудь глухомани.Отчего, к примеру, такое безобразие на дорогах Донбасса? Во-первых, те люди, что получали права в независимой ДНР, элементарно не умеют ездить в плотном трафике, поскольку никакого плотного трафика здесь до середины 2024-го не было. Во-вторых, сотрудники ГАИ, которые должны были следить за обстановкой, в феврале 22-го ушли воевать, а за годы вольницы люди успели привыкнуть, что прав тот, кто успел проскочить. В-третьих, сами дороги с нагрузками не справляются, притом, что людей и транспорта прибавилось. А теперь наложите эту ситуацию на войну, которая слишком многих вынуждает ездить быстро по вполне объективным причинам. Помножьте все это на военных, которые не всегда сразу понимают, что уже выбрались в относительно безопасную зону, в которой нужно соблюдать ПДД. И это лишь основные факторы. Есть и побочные. По итогу имеем уйму аварий со смертельным исходом.Другая проблема, из-за которой продолжают гибнуть люди, - отсутствие раннего оповещения о ракетной\дронной опасности. О том, что бомбоубежища ни за восемь лет "странной войны", ни за три года СВО, так и не были доведены до ума, а также об отсутствии мобильных укрытий, как в той же Белгородской области, даже не говорю. Подъезды в обстреливаемых районах запирать запретили и на том спасибо.Однако ж более полугода ствольная артиллерия и РСЗО ВСУ не дотягиваются до того же Донецка. Прилетают либо достаточно крупные дроны, либо дальнобойные и весьма недешевые ракеты, дело с которыми имеют уже "взрослые" средства ПВО. Что мешает местным властям наладить хотя бы СМС-оповещение, чтобы люди могли принять меры?Третьего дня ракета прилетела в район ЦУМа и убила женщину, а пару дней назад уже в моем районе "химерой" убило четверых в легковой машине. Там дорога прямая и открытая. Знали бы заранее – могли бы дома переждать.Потому местные органы власти все больше походят на того бывалого железнодорожника из старого анекдота, который сидел и ждал, когда поставленные задачи отменятся. Можно сколько угодно обвинять украинских боевиков в терроре гражданского населения, но что толку стыдить бешеного пса, если нужно просто запереть дверь вольера?Интересно, что ракетные обстрелы, от которых воют те же киевляне, на жизни Донецка не сказываются примерно никак. Тут, как говорится, есть с чем сравнивать. Обломки разгребли, тела земле придали, маленько погоревали и дальше работать. Ночью что-то взрывается, а утром открываются кафе и магазины, строятся новые объекты и ремонтируются дороги.Дороги, к слову, ремонтируются всюду, кроме Макеевки. Там, по слухам, в бюджете денег нет. Вопль редакционного водителя, проживающего в Макеевке, о том, что "и даже здесь дороги чинят", помаленьку становится локальным мемом в военкорской тусовке Донецка. Бывает, что заедешь в места, куда и Макар телят не гонял, а там детская площадка новая, школа отремонтированная, а на дорогах люди в оранжевых жилетах учинили реверсивное движение. Асфальт кладут.ДНР все еще остается эдаким фронтиром Русского мира, однако ж Донецк, в этом смысле, позиции сдает. Все больше здесь пусть и несколько хаотичной, но все же цивилизации. Все меньше военного драйва и культурного бурления. Знаменитый "штаб 69-го БДСМ", где когда-то собирались журналисты, военные и прочие мрачные личности, чтобы обсудить последние новости, давно уже просто кофейня. Кто-то погиб, кто-то уехал, а кто-то просто заходить перестал. Подвальное кафе, где журналистское удостоверение было чем-то вроде скидочной карты, теперь не очень-то радо небритым мужикам с бронежилетами и ноутбуками. Не гуляют по закоулкам приезжие артисты, чтобы набраться впечатлений перед выездом к бойцам. Как-то все…затихло, упорядочилось. Худшие времена Города уже позади, а лучшие…поживем – увидим.

https://ukraina.ru/20221110/1040688118.html

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донецкая народная республика

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Игорь Гомольский

Игорь Гомольский

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Гомольский

донецк, донецкая народная республика, макеевка, гаи, вооруженные силы украины, эксклюзив