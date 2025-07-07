ПВО за ночь уничтожила почти сотню беспилотников над регионами России - 07.07.2025 Украина.ру
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ПВО за ночь уничтожила почти сотню беспилотников над регионами России
ПВО за ночь уничтожила почти сотню беспилотников над регионами России - 07.07.2025 Украина.ру
ПВО за ночь уничтожила почти сотню беспилотников над регионами России
Российская противовоздушная оборона (ПВО) за минувшую ночь уничтожила 91 беспилотник. Об этом сообщило Минобороны РФ
2025-07-07T07:47
2025-07-07T07:48
новости
россия
ленинградская область
белгородская область
сергей собянин
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Из них 20 перехватили и уничтожили над территорией Белгородской области, 14 над Курской, девять над Липецкой, по восемь над Брянской и Воронежской областями, еще восемь над территорией Московского региона, семь над акваторией Черного моря, по три БПЛА над Новгородской, Тверской, Тамбовской, Ленинградской областями, два над Орловской областью и по одному над Владимирской областью, Краснодарским краем и Крымом.Накануне вечером мэр столицы Сергей Собянин информировал об уничтожении шести летевших на Москву беспилотников.Власти Ленинградской области подтверждали, что несколько БПЛА было подавлено ночью, жертв и разрушений нет.Также власти Новгородской, Тверской, Калужской, Смоленской областей информировали об уничтожении вражеских дронов.Опасность БПЛА объявляли в Курской, Оренбургской, Пензенской, Нижегородской, Орловской, Липецкой, Тульской и других областях.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
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новости, россия, ленинградская область, белгородская область, сергей собянин
Новости, Россия, Ленинградская область, Белгородская область, Сергей Собянин

ПВО за ночь уничтожила почти сотню беспилотников над регионами России

07:47 07.07.2025 (обновлено: 07:48 07.07.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета ЗРК "ТОР М-1" группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа расчета ЗРК ТОР М-1 группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Российская противовоздушная оборона (ПВО) за минувшую ночь уничтожила 91 беспилотник. Об этом сообщило Минобороны РФ
Из них 20 перехватили и уничтожили над территорией Белгородской области, 14 над Курской, девять над Липецкой, по восемь над Брянской и Воронежской областями, еще восемь над территорией Московского региона, семь над акваторией Черного моря, по три БПЛА над Новгородской, Тверской, Тамбовской, Ленинградской областями, два над Орловской областью и по одному над Владимирской областью, Краснодарским краем и Крымом.
Накануне вечером мэр столицы Сергей Собянин информировал об уничтожении шести летевших на Москву беспилотников.
Власти Ленинградской области подтверждали, что несколько БПЛА было подавлено ночью, жертв и разрушений нет.
"Дежурными силами ПВО на территории Воронежа обнаружено и уничтожено несколько беспилотников", - сообщил губернатор области Александр Гусев. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Также власти Новгородской, Тверской, Калужской, Смоленской областей информировали об уничтожении вражеских дронов.
Опасность БПЛА объявляли в Курской, Оренбургской, Пензенской, Нижегородской, Орловской, Липецкой, Тульской и других областях.
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