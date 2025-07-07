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ПВО за ночь уничтожила почти сотню беспилотников над регионами России

ПВО за ночь уничтожила почти сотню беспилотников над регионами России - 07.07.2025 Украина.ру

ПВО за ночь уничтожила почти сотню беспилотников над регионами России

Российская противовоздушная оборона (ПВО) за минувшую ночь уничтожила 91 беспилотник. Об этом сообщило Минобороны РФ

2025-07-07T07:47

2025-07-07T07:47

2025-07-07T07:48

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сергей собянин

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Из них 20 перехватили и уничтожили над территорией Белгородской области, 14 над Курской, девять над Липецкой, по восемь над Брянской и Воронежской областями, еще восемь над территорией Московского региона, семь над акваторией Черного моря, по три БПЛА над Новгородской, Тверской, Тамбовской, Ленинградской областями, два над Орловской областью и по одному над Владимирской областью, Краснодарским краем и Крымом.Накануне вечером мэр столицы Сергей Собянин информировал об уничтожении шести летевших на Москву беспилотников.Власти Ленинградской области подтверждали, что несколько БПЛА было подавлено ночью, жертв и разрушений нет.Также власти Новгородской, Тверской, Калужской, Смоленской областей информировали об уничтожении вражеских дронов.Опасность БПЛА объявляли в Курской, Оренбургской, Пензенской, Нижегородской, Орловской, Липецкой, Тульской и других областях.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

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новости, россия, ленинградская область, белгородская область, сергей собянин