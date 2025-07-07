https://ukraina.ru/20250707/kakim-budet-final-o-razgrome-kievskogo-rezhima-i-ugrozakh-dlya-rossii--kilinkarov-1064788986.html

Каким будет финал? О разгроме киевского режима и угрозах для России — Килинкаров

Каким будет финал? О разгроме киевского режима и угрозах для России — Килинкаров - 07.07.2025 Украина.ру

Каким будет финал? О разгроме киевского режима и угрозах для России — Килинкаров

Депутат Верховной Рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире Украина.ру поделился своим мнением о судьбе переговорного процесса, а также проанализировал позицию США по украинскому конфликту, ключевые условия для падения киевского режима и возможные последствия этого

2025-07-07T08:13

2025-07-07T08:13

2025-07-07T08:13

видео

украина

сша

россия

спиридон килинкаров

верховная рада

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00:24 – Судьба переговорного процесса.01:47 – Отмена американских поставок оружия Украине.04:05 – Выход США из украинского конфликта.07:46 – Конец киевского режима.10:11 – Удары по ТЦК.15:00 – Угрозы для России после разгрома Киева.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, украина, сша, россия, спиридон килинкаров, верховная рада, видео