https://ukraina.ru/20250707/kakim-budet-final-o-razgrome-kievskogo-rezhima-i-ugrozakh-dlya-rossii--kilinkarov-1064788986.html
Каким будет финал? О разгроме киевского режима и угрозах для России — Килинкаров
Каким будет финал? О разгроме киевского режима и угрозах для России — Килинкаров - 07.07.2025 Украина.ру
Каким будет финал? О разгроме киевского режима и угрозах для России — Килинкаров
Депутат Верховной Рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире Украина.ру поделился своим мнением о судьбе переговорного процесса, а также проанализировал позицию США по украинскому конфликту, ключевые условия для падения киевского режима и возможные последствия этого
2025-07-07T08:13
2025-07-07T08:13
2025-07-07T08:13
видео
украина
сша
россия
спиридон килинкаров
верховная рада
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00:24 – Судьба переговорного процесса.01:47 – Отмена американских поставок оружия Украине.04:05 – Выход США из украинского конфликта.07:46 – Конец киевского режима.10:11 – Удары по ТЦК.15:00 – Угрозы для России после разгрома Киева.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Видео, Украина, США, Россия, Спиридон Килинкаров, Верховная Рада
Каким будет финал? О разгроме киевского режима и угрозах для России — Килинкаров
Депутат Верховной Рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире Украина.ру поделился своим мнением о судьбе переговорного процесса, а также проанализировал позицию США по украинскому конфликту, ключевые условия для падения киевского режима и возможные последствия этого
00:24 – Судьба переговорного процесса.
01:47 – Отмена американских поставок оружия Украине.
04:05 – Выход США из украинского конфликта.
07:46 – Конец киевского режима.
15:00 – Угрозы для России после разгрома Киева.