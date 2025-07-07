https://ukraina.ru/20250707/1050929367.html

Крым Крымский во главе Крыма

Крым Крымский во главе Крыма - 07.07.2025 Украина.ру

Крым Крымский во главе Крыма

Судьба Крыма в постреволюционный период трагична и удивительна. Крым, например, был и.о. "России, которую мы потеряли" при Врангеле, крымское правительство возглавляли литовский татарин (были и такие), брат В.И. Ленина (и в этот период в России было два брата – премьера) и… Крым. Последний встал во главе краевого правительства 15 ноября 1919 года

2025-07-07T16:00

2025-07-07T16:00

2025-07-07T15:24

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По имени Солона Самойловича (Самуиловича) Крыма можно подумать, что он по национальности таки да, хотя он, на самом деле, таки нет. Точнее – не совсем да. Соломон Крым – караим, представитель небольшой группы тюрков, принявших в качестве религии одну из версий иудаизма в те времена, когда так ещё было можно. Впрочем, в Израиле караимов считают евреями, а мнение гоев никого не интересует.Родился Соломон Крым 7 июля 1867 года в Феодосии. Происходил он из богатого и влиятельного рода. Его отец Самуил Абрамович был предпринимателем и землевладельцем, а в 1863-69 годах ещё и городским головой Феодосии.Соломон Крым окончил караимскую школу в Евпатории, которой руководил известный просветитель Авраам бен Иосиф-Соломон Луцкий. В школе изучали ТаНаХ (еврейская библия, включающая Тору), древнееврейский язык, философию и литературу. Затем он стал выпускником ещё и феодосийской гимназии – очень важного для города заведения, среди выпускников которой были, например, Николай Султан-Крым-Гирей и Максимилиан Волошин.Потом он поступил на юридический факультет МГУ, но окончил, внезапно, не его, а Петровскую земледельческую и лесную академию в Москве, став одним из последних учеников Климента Тимирязева.Вернувшись в Крым Соломон Самойлович служил в Таврической казённой палате сверхштатным чиновником особых поручений, а затем – податным инспектором Керченско-Феодосийского участка.В 1898 году он вышел в отставку и занялся виноградарством родовом имении – деревне Отузы (ныне – поселок Щебетовка) Феодосийского уезда. Садово-виноградное хозяйство Соломона Крыма считалось образцовым. Фрукты с хозяйства Крыма продавались в магазинах Абрикосова и Елисеева в обеих столицах. На основе своей практической деятельности он написал две научные работы. Соломон Крым был пожизненным членом Московского общества сельского хозяйства, Общества сельского хозяйства Южной России, с 1900 года – бессменным председателем Феодосийского сельскохозяйственного общества. Дружил с создателем крымского шампанского князем Львом Голицыным и был его душеприказчиком. По легенде именно предлагал зарегистрировать крымское игристое вино под маркой "крымпанское" – уж слишком сильно оно отличается от шампанского (в лучшую сторону). Но легенда эта, скорее всего, имеет позднее происхождение.Этим его интересы не исчерпывались. Соломон Крым также занимался археологическими раскопками, был членом Таврической учёной архивной комиссии, финансировал Карадагскую научную станцию (а в 1916 году даже прочитал доклад о её создателе – Терентии Вяземском), создал в Феодосии первую публичную библиотеку. Будучи соседом и душеприказчиком Ивана Айвазовского помогал в составлении завещания, по которому галерея великого мариниста отошла городу. Его избирали почётным попечителем женского бесплатного караимского училища, Феодосийской мужской гимназии, Учительского института в Феодосии.Соломон Крым был членом Государственного Совета Российской империи и депутатом Государственной Думы первого (1906) и четвёртого (1912-17) созывов от Таврической губернии, возглавлял Таврическое губернское земство. Избирался почётным мировым судьёй Феодосии, членом Феодосийской городской думы, гласным Феодосийского уездного и Таврического губернского земских собраний. Возглавлял организацию Партии народной свободы (кадетов) в Крыму.Не забывал он участвовать и в жизни караимской общины. Он был делегатом Первого Всероссийского национального караимского съезда в Евпатории в ноябре 1910 года. После смерти в 1911 году Таврического и Одесского караимского гахана (светский и религиозный предводитель караимов) Соломона Панпулова его кандидатура была предложена на этот пост, однако Крым отказался от данного предложения.Пожалуй, венцом общественной деятельности Соломона Крыма стало учреждение Таврического университета в Симферополе. Будучи членом Государственного совета и имея, соответственно, огромный круг знакомств (инициативу поддержали, например, академики Владимир Вернадский и Сергей Ольденбург), Соломон Крым пролоббировал принятие решения о создании университета ещё в 1916 году, но соответствующий закон принят не был – у Госдумы были более срочные дела. После учреждения университета 14 октября 1918 года вошёл в состав его Попечительского совета, оставаясь одним из ключевых спонсоров этого учебного заведения. Уже находясь во Франции приобретал для университета научную литературу.По совокупности заслуг перед регионом Соломону Самойловичу вполне можно было бы дать двойную фамилию Крым-Крымский (по аналогии с Потёмкиным-Таврическим).В 1917 году был назначен Временным правительством комиссаром по заведованию бывшими землями удельного ведомства (земельные владения царской семьи). Выдвигался в Учредительное собрание от партии кадетов, но не был избран.15 ноября 1918 года избран совещанием земских и городских гласных председателем Совета министров и министром земледелия Крымского краевого правительства.Если первое краевое правительство генерал-лейтенанта Матвея Сулькевича находилось под контролем немцев (и потому могло сопротивляться попыткам интеграции Крыма со стороны Павла Скоропадского), то второе правительство было создано при поддержке представителей Антанты. Уже 26 ноября в Севастополе высадились французские и греческие войска, которые контролировали основные пункты побережья.Правительство Крыма было многопартийным, в него вошли четыре кадета, эсер и меньшевик. Соответственно, был принят ряд решений, которые по тем временам выглядели левыми – разрешены профсоюзы, отменена цензура.В политическом плане правительство выступало в поддержку любых инициатив, ведущих к восстановлению единого российского государства (но – "под единой Россией правительство разумеет не старую бюрократическую, централизованную Россию, основанную на подавлении и угнетении отдельных народностей, а свободное демократическое государство, в котором будут обеспечены права на самобытную культуру всех национальностей, его населяющих") и ликвидации власти большевиков.В военном отношение правительство опиралось на войска интервентов и Добровольческую армию, однако их не контролировало. В частности, правительство оказалось не способно противостоять развёрнутому добровольцами белому террору. Это привело к тому, что у правительства испортились отношения с татарами – мало того, что они были недовольны отставкой Сулькевича, которого считали "тоже татарином", так деникинцы ещё начали мобилизацию татар методами, от которых даже нынешние украинские власти воздерживаются.Исправить экономическую ситуацию, связанную с развалом общероссийского рынка, правительство, разумеется не могло. Особенно негативно отразилась на ситуации в Крыму отмена введённых правительством Сулькевича фиксированных закупочных цен на зерно – сразу развернулась инфляция.Всё это способствовало успеху большевиков, наступавших с материка – ни добровольцы, ни интервенты дать им отпор не смогли (французская пехота отказалась защищать Севастополь, а на трёх кораблях были подняты красные флаги), в апреле 1919 года весь Крым был занят.15 апреля Соломон Крым покинул посты в правительстве и эвакуировался из Крыма.Эмигрировав во Францию затратил много времени на интеграцию в местное общество – получил соответствующее образование, вступил в масонскую ложу "Великий Восток Франции" (скорее всего, масоном он стал ещё в России). Однако востребован оказался в основном среди русской диаспоры и живущих во Франции караимов (был инициатором создания Караимского общества). В частности, он помогал Владимиру Набокову (его отец был министром юстиции в правительстве Крыма).Последние два года жизни жил в собственном имении под Тулоном (Маронье Комб), которое назвал "Крым". За заслуги по садоводству на юге Франции получил звание Chevalier du Mérite Agricole (кавалер ордена "За заслуги в области сельского хозяйства"). В 1925 году издал книгу "Крымские легенды".Скончался 9 сентября 1936 года. Похоронен во Франции, но кенотаф (символическое захоронение) было ещё при его жизни организовано в Феодосии – для православных выглядит дико, но соответствует традициям караимов.

https://ukraina.ru/20230729/1048306792.html

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история, история новороссии, крым, феодосия, революция, октябрьская революция (1917), правительство, гражданская война, караимы