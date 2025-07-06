"Вокруг Булгакова": о датировках – детали и мелочи
Мы уже неоднократно писали о датировках событий романа и возвращаться, видимо, будем неоднократно. Хотя оснований менять первоначальный вывод нет – Булгаков совершенно сознательно смешивает разные исторические периоды и консенсуса относительно чёткой даты тех или иных событий быть, по-видимому, не может
Как уже писалось, даже при первом прочтении книги бросается в глаза чётко датирующий момент – описывается покушение (реальное или вымышленное) Генриха Ягоды на Николая Ежова и Ягода присутствует уже на бале сатаны, что позволяет уверенно сказать – события происходят после 15 марта 1938 года.
(Из забавного: у меня в поиске сначала вылазит версия ответа от ИИ. ИИ о суде над Ягодой пишет следующее:
"Советские газеты не публиковали подробностей этого процесса, что было частью политики сокрытия информации о политических репрессиях".
Чем он руководствуется, один Маск знает – все подробности о покушении Ягоды на Ежова Булгаков вычитал в советских газетах, которые печатали протоколы допросов обвиняемых в режиме нон-стоп, вплоть до заключительного сообщения о приведении приговора в исполнение).
Иногда указывается, что датирующим является упоминание Иваном Бездомным Соловецкого лагеря особого назначения (он туда Канта предлагал заслать). СЛОН существовал с 1923 по 1939 год. На самом деле датирующим не является, поскольку лагерь существовал на протяжении всего времени написания романа. Кроме того, о закрытии СЛОН вот уж точно не сообщали широковещательно.
20 апреля, 12:00"Вокруг Булгакова"«Вокруг Булгакова»: 1 мая 1929 годаКаждый читатель "Мастера и Маргариты" задавался вопросом – когда происходит действие романа? При всём внимании автора к деталям (в том числе – датирующим) не может же быть такого, что не имелись в виду какие-то конкретные дни… Получается же, что события происходили когда-то до войны. Примерно в 1930-х. У читателя есть основания быть недовольными
Отметим также, что практика ссылки в Соловецкий монастырь существовала по меньшей мере с XVIвека, о чём Бездомный скорее всего не знал или в голове не держал. А так-то Кант, если бы чем-то проштрафился перед Екатериной, Павлом или Александром, теоретически мог бы посетить Соловки без своего согласия.
Воланд демонстрирует Бездомному "Литературную газету" с его поэмой – первый её номер вышел 22 апреля 1929 года. Для человека, который впервые читает роман, это может быть датирующим фактором – как точка отсчёта. Но мы с вами и так знаем, что работа над романом была начала именно в этом году – от Е.С. Булгаковой.
Что может подумать об этом факторе "продвинутый" читатель?
С одной стороны, это намёк на время событий, если они изначально происходили 1 мая 1929 года.
С другой стороны, в редакции 1936 года (при публикации была названа "Золотое копьё") никакой "Литературной газеты" и близко не было – там упоминается безымянный "ежедневный журнал".
20 октября 2024, 12:00"Вокруг Булгакова""Вокруг Булгакова": МАССОЛИТМАССОЛИТ – писательская организация, которая играет важную роль в романе "Мастер и Маргарита". Её возглавляет безвременно почивший Берлиоз, её членом является Иван Бездомный, её офис находится в доме Грибоедова – вместе с одноимённым рестораном, которому уделено даже большее внимание, она причастна к травле мастера…
Ещё один момент – киоск с прохладительными напитками. Москвовед Юрий Федосюк указывает, что "вместо квасных палаток в Москве появились коляски, с которых торговали газированной водой". Произошло это в 1932 году. К сожалению, он не пишет, когда киоски вновь заменили коляски. Как минимум в некоторых местах (например – на ВДНХ, тогда – ВСХВ) стационарные киоски появились в 1939 году, а массово они вернулись на улицы уже в 1957 году – накануне фестиваля молодёжи и студентов (тогда же появились торговые автоматы).
Прототипом театра Варьете был московский Мюзик-холл, который давал представления в здании бывшего цирка Никитиных на Триумфальной площади (сейчас – здание Театра сатиры). Он был закрыт в 1936 году.
Волшебством Коровьева в зале появились червонцы – белые, с водяными знаками.
Вообще червонцы как таковые были в обороте с 1923 по 1947 год. Забавно – потом название "червонец" стало бытовым, но советский рубль как таковой начинался именно с червонца – красной десятирублёвой купюры. Боны номиналом 1, 3 и 5 рублей считались разменными.
Конкретно белые червонцы с водяными знаками выпускались с 1925 по 1936 год. В начале 1937 года им на смену пришли червонцы нового образца – красные, без водяных знаков, с портретом В.И. Ленина. Однако это была не реформа, а просто редизайн купюр. Т.е., сам по себе этот момент датирующим не является – события романа так или иначе укладываются в рамки 1929-1938 годы.
28 июля 2024, 12:00"Вокруг Булгакова""Вокруг Булгакова": неузнаваемая Москва "Мастера и Маргариты"Фильм "Мастер и Маргарита" режиссёра Локшина критиковали, среди прочего, за изображение Москвы в виде декораций генерального плана 1935 года. Картина действительно получилась неоднозначной, но обратившись к первоисточнику мы легко заметим, что режиссёр всего лишь показал то, чего писатель по тем или иным причинам не желал показывать
Кот Бегемот проверяет у Поплавского паспорт – внутренние советские паспорта были введены 27 декабря 1932 года. Это явно противоречит версии 1929 года.
Уезжает же инженер-плановик с Садовой на Киевский вокзал. Киевский вокзал в Москве появился в 1934 году, после того как в Киев перебралась столица Советской Украины. С момента основания в 1899 году это был Брянский вокзал – такое название фигурирует в рассказах (фельетонах) Булгакова 1920-х годов.
Троллейбус начал ходить по Садовому кольцу в 1936 году (само по себе троллейбусное движение в Москве открыто в 1934-м).
Кстати, о транспорте – по Малой Бронной трамвай никогда не ходил, но "Вечерняя Москва" 28 августа 1929 года сообщила о намерении провести линию с Садовой до Никитских ворот через Бронную и Спиридоновку. Линия построена не была, но в булгаковской художественной реальности она осталась.
С транспортом, впрочем, дело такое – метро вообще не упоминается, хотя станции "Арбатская" и "Смоленская" были в метро с 1935 года, а в 1938 появилась "Маяковская". Но герои романа ими не пользуются.
12 июня 2022, 10:19"Вокруг Булгакова"«Вокруг Булгакова»: трамвай Берлиоза«Трамвай накрыл Берлиоза, и под решётку Патриаршей аллеи выбросило на булыжный откос круглый тёмный предмет. (…) Это была отрезанная голова Берлиоза». И тут хотелось бы разобраться – что за трамвай и откуда он взялся. Ведь, как правильно заметил Воланд, «кирпич ни с того ни с сего, никому и никогда на голову не свалится». А уж трамвай – тем более
Маргарита в Александровском саду наблюдает за похоронной процессией – обычная такая процессия, с грузовиком и оркестром. Вполне современная (хотя в случае общегражданских похорон сейчас обычно используются закрытые катафалки на базе автобусов).
Но в первой редакции Иванушка угоняет "колесницу" с гробом, которая, в конечном итоге, падает в реку с Крымского моста. Т.е., очевидно, что сначала это была обычная для 20-х – начала 30-х годов телега с лошадью. Т.е., автор сместил события к реалиям скорее второй половины 1930-х.
Волшебный глобус Воланда показывает сцены гражданской войны в Испании, которая шла с июля 1936 по апрель 1939 года.
Воландовские шкодники устраивают пожар в Торгсине на Смоленской площади. Объединение Торгсин было создано в январе 1931 года (тогда же под него было приспособлено помещение уже существующего магазина по нынешнему адресу ул. Арбат, 54/2 стр. 1), а ликвидировано в январе 1936-го (помещение перепрофилировано в гастроном "Смоленский" в 1935 году). Правда, в редакции 1932-34 годов, где появляется сама тема безобразий Бегемота и Коровьева, место событий – Торгсин у Никитских ворот.
Обратите внимание, что показать войну в Испании и устроить погром в Торгсине в один год невозможно в принципе. Благо, война в Испании прямо не упоминается и можно предположить, что речь идёт, например, о Второй итало-абиссинской войне 1935-36 годов (хотя трудно предположить, что Маргарита не заметила бы в таком случае специфику антуража – Африка всё же…)
5 января, 12:00"Вокруг Булгакова""Вокруг Булгакова": тень Горького на страницах "закатного романа"Алексей Максимович Пешков, более всего известный под псевдонимом "Максим Горький", – одна из знаковых фигур литературы 1920-30-х годов, вообще богатой яркими персонажами. "Большая советская энциклопедия" аттестует его как "русского советского писателя, основоположника литературы социалистического реализма, родоначальника советской литературы"
Арчибальд Арчибальдович предлагает Коровьеву "балычок", который он "у архитекторского съезда оторвал". Первый Всесоюзный съезд советских архитекторов начался 16 июня 1937 года в Колонном зале Дома союзов (так же как Первый съезд советских писателей в 1934 году). Соответственно, с событиями "Мастера и Маргариты" эта оговорка вообще никак не монтируется – не стали бы завозить на съезд несвежий балык (а он был бы не просто "не первой свежести", а по меньшей мере двухнедельной давности).
Как видим, обращение к деталям многого нам не даёт – они разбросаны по разным годам, а отчасти и просто вымышлены. Но можно, однако, с уверенностью говорить, что общая картина ближе к реалиям второй половины 1930-х годов, чем к 1929 году. Но и это неточно – слишком многое не стыкуется.
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