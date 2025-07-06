https://ukraina.ru/20250706/bronepoezd-ne-na-zapasnom-puti-gosti-iz-proshlogo-na-fronte-spetsoperatsii-1064750983.html

Бронепоезд не на запасном пути. Гости из прошлого на фронте спецоперации

Бронепоезд не на запасном пути. Гости из прошлого на фронте спецоперации - 06.07.2025 Украина.ру

Бронепоезд не на запасном пути. Гости из прошлого на фронте спецоперации

Развитая железнодорожная сеть на Юго-Востоке Украины, где больше трех лет проходит специальная военная операция, способствует активному применению уже многими позабытых бронепоездов на широком фронте, в наступлении и обороне.

2025-07-06T12:17

2025-07-06T12:17

2025-07-06T12:48

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Этот вид железнодорожного транспорта не зависит от сезонной распутицы, устойчив к обстрелу различных типов вооружений, имеет средства защиты от взрывных устройств.Несмотря на внешнюю архаичность, бронепоезд остается вполне современной боевой платформой. Например, многие специалисты НАТО не знают, как бороться с российским железнодорожным "монстром". Издание Bulgarianmilitary констатировало: этот "пережиток прошлых войн" успешно адаптирован к ведению современных боевых действий, способен поддерживать огнем войсковые операции, и укреплять систему логистики.Бронепоезд – не гость из прошлого. Американский журнал Military Watch отметил, что опыт боевой эксплуатации российских "монстров" может быть полезен Китаю, Индии, Северной Корее, которые сохранили инфраструктуру и технологический потенциал для аналогичных операций в будущем. Таким образом, в зоне СВО каждый бронепоезд вносит свой, весьма весомый вклад в решении сложных боевых задач в непосредственной близости от ЛБС.Первые сведения о появлении бронепоезда в зоне спецоперации относятся к началу марта 2022 года. Тогда в социальных сетях появились соответствующие фотографии и видеоролики. Сообщалось, что поезд двигался со стороны Крыма и на момент съемки находился в районе города Мелитополь. На бортах вагонов присутствовали литеры "Z", явно указывавшие на их принадлежность.Какой именно бронепоезд Железнодорожных войск России был задействован в операции, не сообщалось. Его цели и задачи до определенного времени тоже не раскрывались. Однако это не помешало поезду привлечь большое внимание публики как у нас в стране, так и за рубежом. Бронепоезда достаточно давно не привлекались к работе в зоне реальных конфликтов, и такое событие не могло остаться незамеченным.Позже стали известны цели первого "рейда". Как оказалось, несколько зарубежных государств обратились к России с просьбой помочь в эвакуации их граждан из зоны конфликта. Российская сторона организовала и провела подобную операцию. Вывоз иностранцев осуществлялся пассажирским поездом, а бронированный обеспечивал его проводку и прикрытие на потенциально опасной территории. Из района Мелитополя эвакуировали 248 человек, в том числе- 38 детей. Это граждане восьми стран Европы, Африки и Азии. Два состава, вооруженный и пассажирский, без затруднений проделали путь по южной части Украины и отправились в Крым, до города Армянск. Оттуда иностранцев отправили в Сочи для последующего отлета домой.Следует напомнить, что на вооружении российских железнодорожных войск (ЖДВ) до недавнего времени состояло несколько бронепоездов, построенных еще в последние годы существования СССР. Практическое применение бронепоездов в послевоенное время России относится к чеченской войне и борьбе с международным терроризмом на Северном Кавказе. Тогда и была создана группировка специальных поездов железнодорожных войск. После их завершения, в 2009 г. было принято решение о разоружении и консервации четырех имеющихся поездов. Впрочем, уже в 2016 г. их вернули в строй. Специальные поезда "Байкал", "Терек", "Амур" и "Дон" были возвращены в состав железнодорожных войск. И, как показало время, не напрасно.В условиях специальной военной операции их возможности по охране, ремонту и применения железнодорожных магистралей в районах боевых действий и ближнего тыла оказались весьма востребованными. А заявления некоторых скептиков о том, что такие поезда в нынешних войнах устарели, легко опровергает возможность установки на их платформах любого необходимого современного вооружения в требуемых комбинациях.Таким образом, несмотря на кажущуюся архаичность, бронепоезд остается вполне современной и актуальной боевой единицей. Он способен эффективно решать различные боевые и вспомогательные задачи на железнодорожной сети и вблизи нее, и потому сохраняет свое значение для войск. При этом объективные недостатки разного рода без особого труда обходятся за счет грамотного планирования и применения.Поезд может осуществлять разведку путей и определять их состояние, а при необходимости и прикрывать ремонтные подразделения. В зависимости от обстановки и поставленных задач, он способен поддерживать огнем любые другие подразделения, работающие вблизи путей. Задачей бронепоезда также является патрулирование с целью исключения диверсий и засад. Кроме того, он должен сопровождать гражданские и грузовые составы, защищая их от возможных нападений. Подобные возможности были показаны уже в ходе первого рейса из Мелитополя.Даже приблизительная статистика показывает, что в специфических условиях специальной военной операции в Донбассе и в Новороссии немалый объём всего необходимого для боевого обеспечения наших войск - от техники и боеприпасов до горюче-смазочных материалов и провизии - доставляется ближе к переднему краю по железной дороге. Во многом и общегражданские поставки для нужд новых регионов страны тоже организованы по стальным магистралям.Эшелоны, выполняющие столь необходимые функции, командование ВСУ рассматривает в качестве важных целей. На них охотятся украинские диверсанты, которые устраивают засады и теракты на перегонах, станциях, выискивая железнодорожные составы своими ударными дронами. В такой ситуации эффективную защиту и поддержание эксплуатации стальных транспортных артерий как раз и обеспечивают бронепоезда железнодорожных войск.Схема построения бронепоезда зависит от конкретно выполняемой ими задачи. Как правило, в голове такого эшелона идёт тяжёлая защищённая железнодорожная платформа со стройматериалами и подавляющими средствами радиоэлектронной борьбы, которые нейтрализуют дистанционно управляемые взрывные устройства. В случае диверсии на путях, она примет первый удар на себя.Далее может находиться платформа огневой поддержки. Её главный калибр - спаренная 23-мм автоматическая пушка ЗУ-23-2. Она может работать как по воздушным, так и по наземным целям, в том числе поражать бронированную технику, разведывательные и ударные дроны ВСУ. Здесь же за специальным укрытием размещается и расчёт автоматического гранатомёта АГС-17.В составе спецпоезда предусмотрены одна-две бронекапсулы, в которых по боевому расписанию занимают огневые позиции автоматчики, пулемётчики, стрелки-гранатомётчики, вооружённые противотанковыми гранатомётами РПГ-7В, и снайпер.Ежедневный осмотр десятков и сотен километров железнодорожных путей ведётся как с земли, так и с воздуха - с помощью "зоркого ока" бронепоезда - имеющегося на его борту разведывательного квадрокоптера. С помощью его телекамеры можно обнаружить повреждения полотна задолго до подхода к нему тяжёлого грузового состава.Именно так и было, когда ВСУ обстреляли ракетами залпового огня один из железнодорожных виадуков. Экипаж "Амура" действовал тогда, как единый выверенный боевой механизм. Операторы беспилотника заметили повреждение на приличном расстоянии. Все силы и средства изготовились к боевой работе заранее. Начальник технической разведки с позывным "Блесна" выводил своих людей к месту подрыва с осторожностью – могли остаться неразорвавшиеся снаряды, а в засаде - вражеская диверсионная группа. Группа огневого прикрытия зорко сопровождает "технарей" в готовности отражения нападения. Расчёт беспилотника с помощью своей "птички" пристально обследовал окрестности, высматривая подозрительные машины, скопления людей.Начальник Главного управления железнодорожных войск Минобороны России генерал-лейтенант Олег Косенков рассказал журналистам, что все бронепоезда в зоне спецоперации успешно справляются с возложенными на них задачами. Он также отметил, что спецсоставы при этом довольно часто подвергались нападениям украинских диверсионно-разведывательных групп, которые успешно отражались военными железнодорожниками с нанесением противнику ощутимых потерь.Что же касается экипажа специального поезда "Амур", то практически все его бойцы-железнодорожники за мужество и героизм, проявленные при выполнении задач специальной военной операции, награждены высокими государственными и ведомственными наградами. И это ещё раз убедительно показывает, что наш бронепоезд не стоит на запасном пути, а вместе со своими собратьями по нелёгкому ратному труду на стальных магистралях результативно выполняет задачи по предназначению на важных транспортных артериях спецоперации на Украине.Генерал Косенков подчеркнул, что сопровождением эшелонов с военными грузами и оперативным восстановлением в случае необходимости поврежденных участков железнодорожных путей занимается личный состав четырех бронепоездов с очень символичными названиями - "Байкал", "Амур", "Волга" и "Енисей". На каждом имеются ремонтные подразделения и мобильные тактические группы. "Все имевшие место нападения диверсионно-разведывательных групп вооруженных формирований Украины на спецпоезда при выполнении ими задач успешно отражались с большими потерями для противника", - сообщил Косенков журналистам.Однако прямой задачи уничтожать объекты противника у команд бронепоездов нет. В зоне спецоперации их личный состав выполняет, скорее, обеспечивающие функции. Военнослужащие занимаются, в том числе, инженерной разведкой вдоль маршрута движения. Платформы бронепоездов загружены рельсами и шпалами. За счет этого каждая команда может своими силами восстановить до 100 метров верхнего строения пути.Наступление российской армии практически на всех направлениях фронта, как было сказано выше, вызывает растущее беспокойство НАТО. Западные стратеги и аналитики пытаются объяснить неудачи "подопытных" украинских войск применением "тайного оружия" России – бронированных железнодорожных поездов-монстров типа "Енисей". Российский современный бронепоезд "Енисей", по данным натовских экспертов, буквально "застал врасплох украинский фронт в Донбассе". Эта "передвижная крепость" предназначена для ведения различных видов разведки, наступательных и оборонительных боевых действий, патрулирования и борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника. Средства радиоэлектронной борьбы, разведывательные БПЛА, комплексы ПВО, пушечное вооружение (БМП на платформе), противотанковые управляемые ракеты, крупнокалиберные пулеметы "Утес" и 20-мм броня – позволяют успешно решать все поставленные задачи. Несмотря на "привязку" к железнодорожным путям, "монстр" сохраняет высокую маневренность (скорость), боевую эффективность и живучесть. Маршруты, график движения – секретны.Хорошо вооруженные и оснащенные бронепоезда Минобороны РФ – "Амур", "Байкал", "Волга", "Дон", "Енисей", "Терек" – доказали высокую эффективность и надежность при выполнении широкого спектра задач в зоне СВО. Одна из основных – сопровождение эшелонов с военными грузами. Под прикрытием бронепоездов группировка войск "Центр" оперативно перебрасывает по железной дороге танки Т-90 и гаубицы "Мста-С", снижая нагрузку на автодороги, более уязвимые для ударов БПЛА и засад противника. В зоне СВО один только экипаж "Енисея" обеспечил безопасность сотен военных эшелонов, расчистил от неразорвавшихся боеприпасов тысячи километров железнодорожных путей.Железнодорожные "монстры" России, как показывает ход боевых действий, умело и эффективно вписались в логистическую и транспортную цепь, способны решать сложные боевые задачи, поэтому сегодня и в обозримой перспективе, на украинском ТВД и в других горячих точках – не обещают войскам украинской армии и всему коллективному Западу "комфортной и спокойной жизни."

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

https://ukraina.ru/20250705/arkhangel-i-malykha-rasskazali-o-programme-protivodeystviya-vrazheskim-bespilotnikam-1064691328.html

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Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

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россия, мелитополь, украина, вооруженные силы украины, нато, т-90 "владимир", эксклюзив