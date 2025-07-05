Волна отказов: как рекомендации МИД ударили по туризму в Азербайджане - 05.07.2025 Украина.ру
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Волна отказов: как рекомендации МИД ударили по туризму в Азербайджане
Волна отказов: как рекомендации МИД ударили по туризму в Азербайджане - 05.07.2025 Украина.ру
Волна отказов: как рекомендации МИД ударили по туризму в Азербайджане
Российские туристы массово отменяют поездки в Азербайджан после рекомендаций МИД России "проявлять осмотрительность". Об этом 5 июля написало издание "Изнанка"
2025-07-05T10:50
2025-07-05T10:50
новости
азербайджан
россия
армения
туризм
туристы
мид
sputnik
дмитрий киселев
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В публикации отмечается, что всего за несколько дней туроператоры зафиксировали волну отказов от бронирования, хотя формального запрета на поездки нет. Ситуация неприятна и для Азербайджана, где каждый четвёртый иностранный турист — россиянин, но последствия ощутит и соседняя Армения с Грузией, куда многие добирались транзитом через Баку, также уточняют авторы статьи.Авторы материала задаются ключевым вопросом — как долго продлится этот кризис доверия. Если дипломатическая напряженность не снизится, Азербайджан рискует надолго выпасть из списка популярных направлений у россиян, а региону в целом грозит передел туристических потоков, резюмировали они.В среду, 2 июля, МИД РФ призвал граждан России, находящихся в Азербайджане, соблюдать повышенную осторожность и осмотрительность. Также в ДСКЦ отметили, что в складывающихся условиях россиянам стоит учитывать обстановку в стране при планировании поездки туда.Азербайджанские СМИ 1 июля сообщили о задержании в Баку восьми граждан России, которые, по утверждению азербайджанской стороны, связаны с транзитом наркотиков из Ирана и киберпреступлениями, они арестованы на четыре месяца. Публикации появились на фоне недружественных действий азербайджанских силовиков по отношению к российским и азербайджанским журналистам агентства Sputnik, которых безосновательно задержали 30 июня.Во вторник, 1 июля, суд Азербайджана вынес решение об аресте двух российских журналистов. Исполнительный директор Бакинского филиала информационного агентства "Россия сегодня" ("Sputnik Азербайджан") Игорь Картавых и главный редактор Евгений Белоусов были отправлены в СИЗО на четыре месяца. Журналистам предъявлены обвинения в мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, полученного преступным путем.Ранее гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв заявил, что условий для продолжения деятельности Sputnik Азербайджан в Баку нет. По его словам, сотрудникам издания предъявлены несостоятельные обвинения, а сами они арестованы под надуманным предлогом.
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Новости
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, азербайджан, россия, армения, туризм, туристы, мид, sputnik, дмитрий киселев
Новости, Азербайджан, Россия, Армения, туризм, туристы, МИД, Sputnik, Дмитрий Киселев

Волна отказов: как рекомендации МИД ударили по туризму в Азербайджане

10:50 05.07.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Российские туристы массово отменяют поездки в Азербайджан после рекомендаций МИД России "проявлять осмотрительность". Об этом 5 июля написало издание "Изнанка"
В публикации отмечается, что всего за несколько дней туроператоры зафиксировали волну отказов от бронирования, хотя формального запрета на поездки нет. Ситуация неприятна и для Азербайджана, где каждый четвёртый иностранный турист — россиянин, но последствия ощутит и соседняя Армения с Грузией, куда многие добирались транзитом через Баку, также уточняют авторы статьи.
"Особенно чувствителен сейчас удар по нишевому туризму: Азербайджан теряет не только отдыхающих, но и бизнес-поездки, а альтернативные маршруты через Турцию могут не компенсировать потерь. В туроператорах уже прогнозируют переток части путешественников в Анталию и Стамбул, тогда как грузинские и армянские отельеры опасаются снижения загрузки", — пишет "Изнанка".
Авторы материала задаются ключевым вопросом — как долго продлится этот кризис доверия. Если дипломатическая напряженность не снизится, Азербайджан рискует надолго выпасть из списка популярных направлений у россиян, а региону в целом грозит передел туристических потоков, резюмировали они.
В среду, 2 июля, МИД РФ призвал граждан России, находящихся в Азербайджане, соблюдать повышенную осторожность и осмотрительность. Также в ДСКЦ отметили, что в складывающихся условиях россиянам стоит учитывать обстановку в стране при планировании поездки туда.
Азербайджанские СМИ 1 июля сообщили о задержании в Баку восьми граждан России, которые, по утверждению азербайджанской стороны, связаны с транзитом наркотиков из Ирана и киберпреступлениями, они арестованы на четыре месяца. Публикации появились на фоне недружественных действий азербайджанских силовиков по отношению к российским и азербайджанским журналистам агентства Sputnik, которых безосновательно задержали 30 июня.
Во вторник, 1 июля, суд Азербайджана вынес решение об аресте двух российских журналистов. Исполнительный директор Бакинского филиала информационного агентства "Россия сегодня" ("Sputnik Азербайджан") Игорь Картавых и главный редактор Евгений Белоусов были отправлены в СИЗО на четыре месяца. Журналистам предъявлены обвинения в мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, полученного преступным путем.
- РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Вчера, 09:49
Верните наших ребят! Заподозрить в Игоре Картавых и Евгении Белоусове "агентов ФСБ" — это даже не абсурд, а полный абсурд. Вся их жизнь была публичной и открытой, что логично — ведь они профессиональные журналисты.
Ранее гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв заявил, что условий для продолжения деятельности Sputnik Азербайджан в Баку нет. По его словам, сотрудникам издания предъявлены несостоятельные обвинения, а сами они арестованы под надуманным предлогом.
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