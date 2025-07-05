https://ukraina.ru/20250705/volna-otkazov-kak-rekomendatsii-mid-udarili-po-turizmu-v-azerbaydzhane-1064720898.html

Волна отказов: как рекомендации МИД ударили по туризму в Азербайджане

Волна отказов: как рекомендации МИД ударили по туризму в Азербайджане - 05.07.2025 Украина.ру

Волна отказов: как рекомендации МИД ударили по туризму в Азербайджане

Российские туристы массово отменяют поездки в Азербайджан после рекомендаций МИД России "проявлять осмотрительность". Об этом 5 июля написало издание "Изнанка"

2025-07-05T10:50

2025-07-05T10:50

2025-07-05T10:50

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В публикации отмечается, что всего за несколько дней туроператоры зафиксировали волну отказов от бронирования, хотя формального запрета на поездки нет. Ситуация неприятна и для Азербайджана, где каждый четвёртый иностранный турист — россиянин, но последствия ощутит и соседняя Армения с Грузией, куда многие добирались транзитом через Баку, также уточняют авторы статьи.Авторы материала задаются ключевым вопросом — как долго продлится этот кризис доверия. Если дипломатическая напряженность не снизится, Азербайджан рискует надолго выпасть из списка популярных направлений у россиян, а региону в целом грозит передел туристических потоков, резюмировали они.В среду, 2 июля, МИД РФ призвал граждан России, находящихся в Азербайджане, соблюдать повышенную осторожность и осмотрительность. Также в ДСКЦ отметили, что в складывающихся условиях россиянам стоит учитывать обстановку в стране при планировании поездки туда.Азербайджанские СМИ 1 июля сообщили о задержании в Баку восьми граждан России, которые, по утверждению азербайджанской стороны, связаны с транзитом наркотиков из Ирана и киберпреступлениями, они арестованы на четыре месяца. Публикации появились на фоне недружественных действий азербайджанских силовиков по отношению к российским и азербайджанским журналистам агентства Sputnik, которых безосновательно задержали 30 июня.Во вторник, 1 июля, суд Азербайджана вынес решение об аресте двух российских журналистов. Исполнительный директор Бакинского филиала информационного агентства "Россия сегодня" ("Sputnik Азербайджан") Игорь Картавых и главный редактор Евгений Белоусов были отправлены в СИЗО на четыре месяца. Журналистам предъявлены обвинения в мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, полученного преступным путем.Ранее гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв заявил, что условий для продолжения деятельности Sputnik Азербайджан в Баку нет. По его словам, сотрудникам издания предъявлены несостоятельные обвинения, а сами они арестованы под надуманным предлогом.

https://ukraina.ru/20250704/vernite-nashikh-rebyat--1064657745.html

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