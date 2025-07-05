https://ukraina.ru/20250705/pochemu-v-rossii-ne-provodyat-novuyu-mobilizatsiyu-a-nashi-tanki-esch-ne-doshli-do-lvova--goblin-puchkov-1064726618.html
Почему в России не проводят новую мобилизацию, а наши танки ещё не дошли до Львова — Goblin Пучков
Почему в России не проводят новую мобилизацию, а наши танки ещё не дошли до Львова — Goblin Пучков - 05.07.2025 Украина.ру
Почему в России не проводят новую мобилизацию, а наши танки ещё не дошли до Львова — Goblin Пучков
Российский блогер, писатель, переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом "старший оперуполномоченный Goblin", в эфире Украина.ру рассказал о том,... Украина.ру, 05.07.2025
2025-07-05T14:00
2025-07-05T14:00
2025-07-05T14:00
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Российский блогер, писатель, переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом "старший оперуполномоченный Goblin", в эфире Украина.ру рассказал о том, почему Россия не проводит новую мобилизацию и почему танковые клинья ещё не дошли до Львова. ТГ-канал Дмитрия Пучкова: https://t.me/oper_goblin
https://ukraina.ru/20250705/beregi-klyatvu-bandere-smolodulvovskikh-detey-posvyaschayut-v-natsisty----------1064715514.html
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