https://ukraina.ru/20250705/kleschi-i-pischa-samaya-strashnaya-pandemiya-uzhe-nachalas-1064726983.html

Клещи и пища. Самая страшная пандемия уже началась

Клещи и пища. Самая страшная пандемия уже началась - 05.07.2025 Украина.ру

Клещи и пища. Самая страшная пандемия уже началась

Человечество все еще пытается оправиться от социальных, экономических и даже политических последствий коронавирусной пандемии, которая официально завершилась три года назад.

2025-07-05T14:43

2025-07-05T14:43

2025-07-05T14:44

украина

америка

сша

урсула фон дер ляйен

европарламент

еврокомиссия

эксклюзив

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Мировое промышленное производство до сих пор не может выйти на прежние доковидные уровни. А Европарламент скоро будет голосовать о вотуме недоверия Еврокомиссии – поскольку Урсулу фон дер Ляйен уличили в коррупционном сговоре с руководством американской фармацевтической корпорации, в результате чего европейские власти приобрели огромную партию еще не опробованной вакцины.Люди с тревогой прислушиваются к разнообразным прогнозам, которые обещают нам появление новых, еще более опасных вирусов. А это провоцирует периодические всплески медийной паники – каждый раз, когда вирусологи описывают очередное заболевание панголинов или летучих мышей.Между тем, на планете уже началась пандемия, с последствиями которой наверняка столкнется каждый из нас. Хотя связанные с ней заболевания распространяются не среди человеческой популяции, а среди насекомых."У американских пчеловодов случилась катастрофа. За период с июня 2024 года по январь 2025 года погибло 62% коммерческих колоний медоносных пчел.Это была крупнейшая эпидемия у пчел за всю историю. Почти все мертвые колонии на ПЦР от погибших пчел показали бешеные уровни нуклеиновых кислот от вирусов пчел – конкретно два штамма вируса деформирующего крылья, а также вирус острого пчелиного паралича.Эти вирусы пчел распространяются паразитическими клещами Varroa destructor. Каждый клещ, собранный и проверенный исследователями – то есть, просто все – были устойчивы к амитразу. Амитраз – единственный имеющийся в нашем репертуаре пестицид, справляющийся с клещами Varroa. Других нет.Напомним, что пчелы не только делают мед, но и все вокруг опыляют. И сельскохозяйственные растения тоже", – пишет об этом Анна Баранова, доктор биологических наук, профессор школы системной биологии в американском университете Джорджа Мейсона.Баранова считается одним из ведущих мировых специалистов в области геномики заболеваний. Хотя это не помешало со скандалом отменить на Украине издание ее книги "Коронавирус. Инструкция по выживанию". Потому что националисты потребовали не допустить распространения работы выпускницы Московского государственного университета.Эта исследовательница никогда не нагнетает панику на пустом месте, в отличие от телеграмных экспертов. А значит, к ее предупреждениям о возможных последствиях распространения "пчелиной чумы" определенно стоило бы прислушаться. Потому что они касаются не только Америки.Пчелиные колонии действительно разводят не только для получения меда и связанных с ним продуктов.Самая важная роль медоносных пчел – опыление сельскохозяйственных культур, которое оказывает решающее влияние на их урожайность, и является не менее важным, чем использование передовых удобрений.На сегодня пчелы опыляют в США более 90 коммерческих сельскохозяйственных культур, что приносит аграрным производителям ежегодные доходы на сумму от 20 до 30 миллиардов долларов.Однако дело не столько в прибылях. Пчеловодство играет ключевую роль в стабильности продовольственного снабжения внутреннего американского рынка. Если опыление растений сократится, это неизбежно скажется на урожайности зерновых и бобовых, что приведет к росту цен на продовольственные товары. А эксперты ожидают этого уже в конце лета, когда будут подводить первые итоги нового урожая.Повышение цен на американское продовольствие автоматически повысит закупочные цены на мировых рынках. Основные продукты питания снова подорожают – прежде всего, в тех странах, которые являются крупнейшими экспортерами продовольствия, включая государства Ближнего Востока и Африки. А это может привести к очередному скачку инфляции, усиливая и обостряя глобальные кризисные процессы.Но это только начало угрожающих человечеству неприятностей. Новые штаммы вирусов способны в кратчайшие сроки перебраться из Северной Америки на другие континенты, что может привести к массовой гибели медоносной пчелы.Клещи рода Varroa уже сегодня присутствуют практически во всех пчелиных колониях на планете, включая Россию и Украину. Они перешли на медоносную пчелу после Второй мировой войны, с дикой азиатской пчелы, давно выработавшей устойчивость к таким паразитам. Европейские медоносные пчелы не обладали подобной генетической защитой, и опасные клещи быстро распространились по всему миру, поедая тела пчел и перенося смертельные для них вирусыДля борьбы с варроатозом чаще всего используют упомянутый в комментарии Барановой амитраз – хотя этот препарат опасен не только для паразитов, но и для самих пчел, а также может вызывать отравления у людей.Однако, судя по критической ситуации на американских коммерческих пасеках, переносчики пчелиных заболеваний – клещи – мутировали, выработав устойчивость к разработанным против них химикатам.Если это так, то в ближайшее время нас ожидает массовое вымирание медоносных пчел, которое, даже по осторожным прогнозам, может погубить более половины пчелиной популяции.Это скажется на опылении сельскохозяйственных растений. Урожаи повсеместно снизятся, а цена на продукты в супермаркетах, соответственно, возрастет. Не говоря уже о более драматических последствиях этого кризиса, которые подразумевают голод в странах Третьего мира и связанные с этим социальные потрясения.Катастрофа не является неизбежной. Ученые из разных стран пытаются выработать новые препараты, чтобы предотвратить дальнейшее развитие пчелиной пандемии. Но связанные с этой угрозой риски необходимо осознавать и учитывать.

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Леонид Николенко

украина, америка, сша, урсула фон дер ляйен, европарламент, еврокомиссия, эксклюзив