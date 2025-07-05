"Цитадель": история повторяется - 04.07.2025 Украина.ру
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"Цитадель": история повторяется
"Цитадель": история повторяется - 04.07.2025 Украина.ру
"Цитадель": история повторяется
"Цитадель" – название немецкого плана наступления в центральной части советско-германского фронта летом 1943 года. Начало немецкого наступления в рамках операции "Цитадель" 5 июля 1943 года является началом Курской битвы
2025-07-05T08:00
2025-07-04T15:47
история
история
история украины
история ссср
великая отечественная война
курская битва
1943
сво
украина
всу
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Чтобы понять, с чего началась Курская битва нужно обратиться к событиям конца 1942 года. Тогда Красная армия перешла в стратегическое наступление, проведя целую серию операций – "Марс", "Уран", "Сатурн".Две последние – это операции на южном фланге советско-германского фронта. "Уран" – операция по окружению 6-й армии в Сталинграде. В ходе "Сатурна" предполагалось окружение групп армий "А" и "Б" на левом берегу Дона, но полностью его реализовать не удалось, большая часть немецких войск вырвалась из грандиозного котла.Несколькими последующими ударами советские войска начали освобождение Украины и дошли до Павлограда и Новомосковска в Днепропетровской области. Однако, в Донбассе немцам удалось остановить советское наступление на т.н. "Миус-фронте", а севернее Николай Ватутин, прорвавшийся почти до Днепропетровска, пропустил фланговый удар II танкового корпуса СС, потеряв Харьков. Так сформировался южный фас Курской дуги.Нередко спрашивают, а где же во время всех этих событий был маршал Победы Георгий Жуков? А он, как полагается, находился на главном направлении – планировал и осуществлял операцию "Марс", направленную против группировки немецких войск на Ржевско-Сычёвском выступе. Выступ этот сформировался по итогам зимнего наступления советских войск 1941-42 года под Москвой и вызывал озабоченность советского командования – от Ржева до Москвы немногим более 200 км.Операция "Марс", на которую было выделено больше сил и средств, чем на "Уран" (во время Второй Ржевско-Сычёвской операции было потеряно больше танков, чем участвовало в окружении армии Паулюса), окончилась провалом.После войны было принято считать, что это был отвлекающий удар, с целью связать немецкие войска. Альтернативная точка зрения состоит в том, что это немцы связывали советские войска – ведь наступающей стороне требуется больше сил и она несёт большие потери. Истина посредине – даже неудачное наступление позволяет удерживать стратегическую инициативу, заставляя противника реагировать на твои действия.Успешное наступление на юге вынудило 9-ю армию Вальтера Моделя оставить Ржев (его взяли без боя), отодвинуть линию фронта примерно на 150 км. к западу и сформировать северный фас Курской дуги.Таким образом возник выступ фронта глубиной до 155 километров и шириной – 600 километров.Замысел операции "Цитадель", в целом появившийся в марте 1943 года, был обусловлен конфигурацией фронта – просто напрашивался удар в основание выступа с целью выравнивания фронта и окружения советской группировки в районе Курска.Преимущества такого шага были очевидны, недостатки – ещё более очевидны.Во-первых, перспективы удара в основание выступа были видны не только немецкому, но и советскому командованию. Стратегической внезапности не было изначально, что, конечно, не даёт повода принижать подвиги советских разведчиков, в частности – Шандора Радо, который установил участие в наступлении II танкового корпуса СС (именно он достиг наибольших успехов, прорвавшись к Прохоровке).Время с 18 марта до 5 июля было использовано советскими войсками для создания эшелонированной обороны, насыщенной минами и артиллерией.Во-вторых, совершенно непонятно было, что собирались делать немцы после прорыва.В 1941 году окруженные советские войска быстро теряли управление и вырывались маленькими группами, большая часть которых уничтожалась или рассеивались, смешиваясь с местным населением.В 1943 году Красная армия была совершенно другой. Миллионная группировка на Курском выступе была тем самым медведем, которого поймал незадачливый охотник – ещё вопрос, кто кого держит…Скорее всего, если бы немцы смогли окружить советские войска, итог был бы тот же – разгром вермахта. Разве что дальнейшее наступление Красной армии было бы медленнее.Собственно, всё получилось именно так, как предполагалось.То есть не совсем. Началось всё с того, что советская артиллерия (благо, сроки начала операции разведка установила точно) нанесла упреждающий удар по позициям противника (провела контрподготовку).Оценки этой операции в литературе бытуют разные. Скорее всего, эффективность её была не чрезмерной, поскольку немецкие войска находились в движении, однако главный удар наносился по позициям артиллерии. Пострадала и система связи. Так или иначе, немцам пришлось на несколько часов отложить наступление, а это значило потерю темпа и той самой трудноуловимой сущности, называемой "стратегической инициативой". С этого момента уже вермахт действовал в коридоре возможностей, оставленном ему советским командованием.На северном фасе, где у немцев было только одно операционное направление, наступление, не смотря на поддержку новейших самоходок Ferdinand, очень быстро уперлось в оборону войск Центрального фронта Константина Рокоссовского. Уже 10 июля немцы перешли к обороне.На южном фасе у немцев было два оперативных направления.48 танковый корпус генерала танковых войск Отто фон Кнобельсдорфа успеха не достиг, однако II танковый корпус СС обергруппенфюрера Пауля Хауссера к 11 июля прорвал оборону войск Воронежского фронта Николая Ватутина на всю глубину и вышел на оперативный простор в районе Прохоровки.Чтобы купировать кризис, навстречу ему были брошены войска стратегического резерва ставки — Степной фронт в составе 5-й гвардейской танковой армии Павла Ротмистрова и 5-й гвардейской армии Алексея Жадова.Контрудар происходил в лучших традициях 1941 года (выражаясь языком современных игр – "ололо-свет" и "зерграш") – без доразведки, при весьма неопределённом представлении о поле боя. В результате вместо выхода во фланг одной из немецких группировок, удар был нанесён в лоб по изготовившимся к обороне в узком дефиле между заболоченной поймой реки Псёл и железнодорожной насыпью главным силам немцев.Советские танковые бригады упёрлись в старый советский же противотанковый ров и началась бойня – советские потери оцениваются более чем в 300 танков только уничтоженными, немцы потеряли порядка 70 танков повреждёнными (большая часть их потом была восстановлена). Число уничтоженных немецких танков было не более 5 штук.5-я гвардейская танковая армия, предназначенная для развития успеха после прорыва немецкого фронта с целью выхода к Харькову, была обескровлена и не сыграла роли, предписанной советскими планами. Командующего 5-й гвардейской танковой армии Павла Ротмистрова, по его собственным воспоминаниям, Сталин хотел расстрелять за этот провал... Но обошлось – Сталин своих генералов ценил, даже понимая, что они "не гинденбурги"*.Самое интересное, что особого смысла в прорыве советской обороны у немцев не было, как и не было особого смысла в том, чтобы пытаться залатать эту прореху: ну вырвался Хауссер к Прохоровке — и что бы он там стал делать? Пытаться окружить своим корпусом (около 70 тыс. человек при 300 танках) почти миллионную советскую группировку на курском выступе? Серьёзно? С тем же успехом он мог направиться штурмовать Москву...Впрочем, легко критиковать советских военачальников, которые принимали решения 80 лет назад исходя из тех сведений, которые были у них тогда, а не из тех, которые есть у нас сейчас...Так или иначе, оборонительная фаза сражения закончилась в нашу пользу. А дальше…5 августа 1943 года обычной сводки "Совинформбюро" не было, зато пришёл текст приказа Верховного главнокомандующего. Юрий Левитан вспоминал:"Читаю и нарочно растягиваю слова, чтобы забежать глазами в следующие строчки, узнать. И вдруг понимаю – большая победа: Орёл и Белгород освобождены! Зарябило в глазах, пересохло в горле. Торопливо глотнул воды, расстегнул воротник…"***ВСУ во время СВО продемонстрировали целых две "Цитадели".Первой было летнее наступление 2023 года, которое должно было закончиться окружением Крыма – разрывом сухопутного "моста", после чего уничтожение Крымского моста стало бы делом техники.Так же, как в случае оригинальной "Цитадели" какая-либо внезапность отсутствовала как явление и результат был такой же, как у Моделя (он тоже наступал с севера на юг).Следует отметить, что начнись наступление полугодом ранее, после взятия украинскими войсками Херсона, шансов на успех у ВСУ было бы больше - российские войска ещё не имели достаточной плотности обороны и подготовленной линии укреплений. Однако американские советники украинское командование от этого отговорили, видимо опасаясь, что прорыв для ВСУ закончился бы сталинградом...Второй было наступление в Курскую область летом 2024 года – ещё более авантюрное, чем первое.Если у наступления 2023 года были хоть какие-то военные цели, то тут – только политические. Да и с военной составляющей оказалось не очень – подготовленные в Европе бригады оказались "сточены" в 2023 году и в операции приняли участие собранные с бору по сосенке боеспособные подразделения, которые так и не удалось подогнать друг к другу.Правда, в отличие от Курской битвы, российская армия в решительное наступление не перешла – по официальной версии, российские войска ведут тактические бои с целью улучшения своих позиций. Просто в результате фронт почему-то откатывается на Запад…Это, очевидно, следствие переосмысления событий 2022 года, когда прорвавшиеся в глубину украинской территории российские воска чуть не были блокированы, а ликвидация мариупольского котла сопровождалась такими потерями, жертвами и разрушениями, что от больших котлов решено было отказаться (так же мыслило и командование Красной армии, которое после Сталинграда старалось создавать десятки мелких котлов).Сейчас ВСУ, не смотря на проблемы с комплектацией, формирует новые корпуса для наступлений. Ждём ещё одну "Цитадель"?* Мы Пауля фон Гинденбурга знаем, в основном, как президента веймарской Германии, передавшего власть канцлеру Адольфу Гитлеру. Однако во время Первой мировой войны он был одним из наиболее выдающихся немецких полководцев, в частности, одержавшем победу над российскими войсками в Восточно-Прусском сражении.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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история, история украины, история ссср, великая отечественная война, курская битва, 1943, сво, украина, всу, курская область, красная армия, сс, вермахт
История, История, история Украины, история СССР, Великая Отечественная война, Курская битва, 1943, СВО, Украина, ВСУ, Курская область, Красная Армия, СС, вермахт

"Цитадель": история повторяется

08:00 05.07.2025
 
© РИА Новости . Петр Бернштейн / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости . Петр Бернштейн
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
"Цитадель" – название немецкого плана наступления в центральной части советско-германского фронта летом 1943 года. Начало немецкого наступления в рамках операции "Цитадель" 5 июля 1943 года является началом Курской битвы
Чтобы понять, с чего началась Курская битва нужно обратиться к событиям конца 1942 года. Тогда Красная армия перешла в стратегическое наступление, проведя целую серию операций – "Марс", "Уран", "Сатурн".
Две последние – это операции на южном фланге советско-германского фронта. "Уран" – операция по окружению 6-й армии в Сталинграде. В ходе "Сатурна" предполагалось окружение групп армий "А" и "Б" на левом берегу Дона, но полностью его реализовать не удалось, большая часть немецких войск вырвалась из грандиозного котла.
Несколькими последующими ударами советские войска начали освобождение Украины и дошли до Павлограда и Новомосковска в Днепропетровской области. Однако, в Донбассе немцам удалось остановить советское наступление на т.н. "Миус-фронте", а севернее Николай Ватутин, прорвавшийся почти до Днепропетровска, пропустил фланговый удар II танкового корпуса СС, потеряв Харьков. Так сформировался южный фас Курской дуги.
Нередко спрашивают, а где же во время всех этих событий был маршал Победы Георгий Жуков? А он, как полагается, находился на главном направлении – планировал и осуществлял операцию "Марс", направленную против группировки немецких войск на Ржевско-Сычёвском выступе. Выступ этот сформировался по итогам зимнего наступления советских войск 1941-42 года под Москвой и вызывал озабоченность советского командования – от Ржева до Москвы немногим более 200 км.
Операция "Марс", на которую было выделено больше сил и средств, чем на "Уран" (во время Второй Ржевско-Сычёвской операции было потеряно больше танков, чем участвовало в окружении армии Паулюса), окончилась провалом.
- РИА Новости, 1920, 08.09.2023
8 сентября 2023, 13:00История
Донбасс. Освобождение. 80 летОдна из главных дат в истории Донбасса – День освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Уж не знаем, будет ли в истории края второй такой же праздник – по сути, то, что происходит сейчас – доведение до логического завершения то, что празднуется 8 сентября
После войны было принято считать, что это был отвлекающий удар, с целью связать немецкие войска. Альтернативная точка зрения состоит в том, что это немцы связывали советские войска – ведь наступающей стороне требуется больше сил и она несёт большие потери. Истина посредине – даже неудачное наступление позволяет удерживать стратегическую инициативу, заставляя противника реагировать на твои действия.
Успешное наступление на юге вынудило 9-ю армию Вальтера Моделя оставить Ржев (его взяли без боя), отодвинуть линию фронта примерно на 150 км. к западу и сформировать северный фас Курской дуги.
Таким образом возник выступ фронта глубиной до 155 километров и шириной – 600 километров.
Замысел операции "Цитадель", в целом появившийся в марте 1943 года, был обусловлен конфигурацией фронта – просто напрашивался удар в основание выступа с целью выравнивания фронта и окружения советской группировки в районе Курска.
Преимущества такого шага были очевидны, недостатки – ещё более очевидны.
Во-первых, перспективы удара в основание выступа были видны не только немецкому, но и советскому командованию. Стратегической внезапности не было изначально, что, конечно, не даёт повода принижать подвиги советских разведчиков, в частности – Шандора Радо, который установил участие в наступлении II танкового корпуса СС (именно он достиг наибольших успехов, прорвавшись к Прохоровке).
Ватутин в августе 1943 - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
16 декабря 2024, 08:04История
Николай Ватутин: опальный освободительНиколай Фёдорович Ватутин оказался в самом центре украинских политико-исторических разборок. Освободитель Киева погиб от рук украинских националистов и был в Киеве же захоронен. Достойные наследники гитлеровцев долго решали задачу считать ли его героем или злодеем, и в конце концов остановились на последнем
Время с 18 марта до 5 июля было использовано советскими войсками для создания эшелонированной обороны, насыщенной минами и артиллерией.
Во-вторых, совершенно непонятно было, что собирались делать немцы после прорыва.
В 1941 году окруженные советские войска быстро теряли управление и вырывались маленькими группами, большая часть которых уничтожалась или рассеивались, смешиваясь с местным населением.
В 1943 году Красная армия была совершенно другой. Миллионная группировка на Курском выступе была тем самым медведем, которого поймал незадачливый охотник – ещё вопрос, кто кого держит…
Скорее всего, если бы немцы смогли окружить советские войска, итог был бы тот же – разгром вермахта. Разве что дальнейшее наступление Красной армии было бы медленнее.
Собственно, всё получилось именно так, как предполагалось.
- РИА Новости, 1920, 16.02.2023
16 февраля 2023, 08:00История
80 лет первому освобождению Харькова, которое обернулось тяжёлым поражением
То есть не совсем. Началось всё с того, что советская артиллерия (благо, сроки начала операции разведка установила точно) нанесла упреждающий удар по позициям противника (провела контрподготовку).
Оценки этой операции в литературе бытуют разные. Скорее всего, эффективность её была не чрезмерной, поскольку немецкие войска находились в движении, однако главный удар наносился по позициям артиллерии. Пострадала и система связи. Так или иначе, немцам пришлось на несколько часов отложить наступление, а это значило потерю темпа и той самой трудноуловимой сущности, называемой "стратегической инициативой". С этого момента уже вермахт действовал в коридоре возможностей, оставленном ему советским командованием.
На северном фасе, где у немцев было только одно операционное направление, наступление, не смотря на поддержку новейших самоходок Ferdinand, очень быстро уперлось в оборону войск Центрального фронта Константина Рокоссовского. Уже 10 июля немцы перешли к обороне.
На южном фасе у немцев было два оперативных направления.
48 танковый корпус генерала танковых войск Отто фон Кнобельсдорфа успеха не достиг, однако II танковый корпус СС обергруппенфюрера Пауля Хауссера к 11 июля прорвал оборону войск Воронежского фронта Николая Ватутина на всю глубину и вышел на оперативный простор в районе Прохоровки.
Чтобы купировать кризис, навстречу ему были брошены войска стратегического резерва ставки — Степной фронт в составе 5-й гвардейской танковой армии Павла Ротмистрова и 5-й гвардейской армии Алексея Жадова.
Ермак Залужный
20 июня 2023, 14:07
Украинское наступление и уроки Прохоровки. Залужного, конечно, не расстреляют, но карьеру испортятКомандующего 5-й гвардейской танковой армии Павла Ротмистрова, по его собственным воспоминаниям, Сталин хотел расстрелять за... Прохоровку. Да-да, за то самое сражение под Прохоровкой 12 июля 1943 года, которое считается решительной победой и переломным моментом Курской битвы
Контрудар происходил в лучших традициях 1941 года (выражаясь языком современных игр – "ололо-свет" и "зерграш") – без доразведки, при весьма неопределённом представлении о поле боя. В результате вместо выхода во фланг одной из немецких группировок, удар был нанесён в лоб по изготовившимся к обороне в узком дефиле между заболоченной поймой реки Псёл и железнодорожной насыпью главным силам немцев.
Советские танковые бригады упёрлись в старый советский же противотанковый ров и началась бойня – советские потери оцениваются более чем в 300 танков только уничтоженными, немцы потеряли порядка 70 танков повреждёнными (большая часть их потом была восстановлена). Число уничтоженных немецких танков было не более 5 штук.
5-я гвардейская танковая армия, предназначенная для развития успеха после прорыва немецкого фронта с целью выхода к Харькову, была обескровлена и не сыграла роли, предписанной советскими планами. Командующего 5-й гвардейской танковой армии Павла Ротмистрова, по его собственным воспоминаниям, Сталин хотел расстрелять за этот провал... Но обошлось – Сталин своих генералов ценил, даже понимая, что они "не гинденбурги"*.
Самое интересное, что особого смысла в прорыве советской обороны у немцев не было, как и не было особого смысла в том, чтобы пытаться залатать эту прореху: ну вырвался Хауссер к Прохоровке — и что бы он там стал делать? Пытаться окружить своим корпусом (около 70 тыс. человек при 300 танках) почти миллионную советскую группировку на курском выступе? Серьёзно? С тем же успехом он мог направиться штурмовать Москву...
Впрочем, легко критиковать советских военачальников, которые принимали решения 80 лет назад исходя из тех сведений, которые были у них тогда, а не из тех, которые есть у нас сейчас...
Так или иначе, оборонительная фаза сражения закончилась в нашу пользу. А дальше…
10 мая, 15:51
Отсюда вещал легендарный диктор Левитан: интересные факты о московском Доме радио и кое-что ещё
5 августа 1943 года обычной сводки "Совинформбюро" не было, зато пришёл текст приказа Верховного главнокомандующего. Юрий Левитан вспоминал:
"Читаю и нарочно растягиваю слова, чтобы забежать глазами в следующие строчки, узнать. И вдруг понимаю – большая победа: Орёл и Белгород освобождены! Зарябило в глазах, пересохло в горле. Торопливо глотнул воды, расстегнул воротник…"
***
ВСУ во время СВО продемонстрировали целых две "Цитадели".
Первой было летнее наступление 2023 года, которое должно было закончиться окружением Крыма – разрывом сухопутного "моста", после чего уничтожение Крымского моста стало бы делом техники.
Так же, как в случае оригинальной "Цитадели" какая-либо внезапность отсутствовала как явление и результат был такой же, как у Моделя (он тоже наступал с севера на юг).
Следует отметить, что начнись наступление полугодом ранее, после взятия украинскими войсками Херсона, шансов на успех у ВСУ было бы больше - российские войска ещё не имели достаточной плотности обороны и подготовленной линии укреплений. Однако американские советники украинское командование от этого отговорили, видимо опасаясь, что прорыв для ВСУ закончился бы сталинградом...
Несчастный Зеленский в The Washigton Post
6 декабря 2023, 11:59
The Washington Post: в поисках виновного в провале "контрнаступа"Провал украинского контрнаступления в высшей степени болезненно отразился на позициях США в мире. Естественно, по окончании наступления надо было провести разбор полётов и объяснить произошедшее. Этой цели служит огромная, в двух частях, редакционная статья в WP под названием "Патовая ситуация: неудачное контрнаступление Украины"
Второй было наступление в Курскую область летом 2024 года – ещё более авантюрное, чем первое.
Если у наступления 2023 года были хоть какие-то военные цели, то тут – только политические. Да и с военной составляющей оказалось не очень – подготовленные в Европе бригады оказались "сточены" в 2023 году и в операции приняли участие собранные с бору по сосенке боеспособные подразделения, которые так и не удалось подогнать друг к другу.
Правда, в отличие от Курской битвы, российская армия в решительное наступление не перешла – по официальной версии, российские войска ведут тактические бои с целью улучшения своих позиций. Просто в результате фронт почему-то откатывается на Запад…
Это, очевидно, следствие переосмысления событий 2022 года, когда прорвавшиеся в глубину украинской территории российские воска чуть не были блокированы, а ликвидация мариупольского котла сопровождалась такими потерями, жертвами и разрушениями, что от больших котлов решено было отказаться (так же мыслило и командование Красной армии, которое после Сталинграда старалось создавать десятки мелких котлов).
Сейчас ВСУ, не смотря на проблемы с комплектацией, формирует новые корпуса для наступлений. Ждём ещё одну "Цитадель"?
* Мы Пауля фон Гинденбурга знаем, в основном, как президента веймарской Германии, передавшего власть канцлеру Адольфу Гитлеру. Однако во время Первой мировой войны он был одним из наиболее выдающихся немецких полководцев, в частности, одержавшем победу над российскими войсками в Восточно-Прусском сражении.
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ИсторияИсторияистория Украиныистория СССРВеликая Отечественная войнаКурская битва1943СВОУкраинаВСУКурская областьКрасная АрмияССвермахт
 
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Заголовок открываемого материала
10:26Расчёты "Герань-2" уничтожили пункт временной дислокации иностранных наёмников ВСУ в Запорожской области
10:10На подлете к столице: ПВО сбила два вражеских беспилотника у границ Москвы
10:06Спецоперация на минувшей неделе. Скоординированное наступление ВС РФ и самоубийства ВСУшников
09:59Украинский дрон атаковал производственное предприятие в Чебоксарах
09:56Новости с южного фланга Днепропетровского направления
09:51Детонация слышна на весь город: "Герани" поразили объекты ВСУ в разных регионах Украины
09:49Мелони и Рютте просят за Украину. Главное на утро 5 июля
09:48Военкоры показали, как за сутки изменилась линия фронта
09:46Новости с Сумского направления
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