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"Цитадель": история повторяется

"Цитадель": история повторяется - 04.07.2025 Украина.ру

"Цитадель": история повторяется

"Цитадель" – название немецкого плана наступления в центральной части советско-германского фронта летом 1943 года. Начало немецкого наступления в рамках операции "Цитадель" 5 июля 1943 года является началом Курской битвы

2025-07-05T08:00

2025-07-05T08:00

2025-07-04T15:47

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Чтобы понять, с чего началась Курская битва нужно обратиться к событиям конца 1942 года. Тогда Красная армия перешла в стратегическое наступление, проведя целую серию операций – "Марс", "Уран", "Сатурн".Две последние – это операции на южном фланге советско-германского фронта. "Уран" – операция по окружению 6-й армии в Сталинграде. В ходе "Сатурна" предполагалось окружение групп армий "А" и "Б" на левом берегу Дона, но полностью его реализовать не удалось, большая часть немецких войск вырвалась из грандиозного котла.Несколькими последующими ударами советские войска начали освобождение Украины и дошли до Павлограда и Новомосковска в Днепропетровской области. Однако, в Донбассе немцам удалось остановить советское наступление на т.н. "Миус-фронте", а севернее Николай Ватутин, прорвавшийся почти до Днепропетровска, пропустил фланговый удар II танкового корпуса СС, потеряв Харьков. Так сформировался южный фас Курской дуги.Нередко спрашивают, а где же во время всех этих событий был маршал Победы Георгий Жуков? А он, как полагается, находился на главном направлении – планировал и осуществлял операцию "Марс", направленную против группировки немецких войск на Ржевско-Сычёвском выступе. Выступ этот сформировался по итогам зимнего наступления советских войск 1941-42 года под Москвой и вызывал озабоченность советского командования – от Ржева до Москвы немногим более 200 км.Операция "Марс", на которую было выделено больше сил и средств, чем на "Уран" (во время Второй Ржевско-Сычёвской операции было потеряно больше танков, чем участвовало в окружении армии Паулюса), окончилась провалом.После войны было принято считать, что это был отвлекающий удар, с целью связать немецкие войска. Альтернативная точка зрения состоит в том, что это немцы связывали советские войска – ведь наступающей стороне требуется больше сил и она несёт большие потери. Истина посредине – даже неудачное наступление позволяет удерживать стратегическую инициативу, заставляя противника реагировать на твои действия.Успешное наступление на юге вынудило 9-ю армию Вальтера Моделя оставить Ржев (его взяли без боя), отодвинуть линию фронта примерно на 150 км. к западу и сформировать северный фас Курской дуги.Таким образом возник выступ фронта глубиной до 155 километров и шириной – 600 километров.Замысел операции "Цитадель", в целом появившийся в марте 1943 года, был обусловлен конфигурацией фронта – просто напрашивался удар в основание выступа с целью выравнивания фронта и окружения советской группировки в районе Курска.Преимущества такого шага были очевидны, недостатки – ещё более очевидны.Во-первых, перспективы удара в основание выступа были видны не только немецкому, но и советскому командованию. Стратегической внезапности не было изначально, что, конечно, не даёт повода принижать подвиги советских разведчиков, в частности – Шандора Радо, который установил участие в наступлении II танкового корпуса СС (именно он достиг наибольших успехов, прорвавшись к Прохоровке).Время с 18 марта до 5 июля было использовано советскими войсками для создания эшелонированной обороны, насыщенной минами и артиллерией.Во-вторых, совершенно непонятно было, что собирались делать немцы после прорыва.В 1941 году окруженные советские войска быстро теряли управление и вырывались маленькими группами, большая часть которых уничтожалась или рассеивались, смешиваясь с местным населением.В 1943 году Красная армия была совершенно другой. Миллионная группировка на Курском выступе была тем самым медведем, которого поймал незадачливый охотник – ещё вопрос, кто кого держит…Скорее всего, если бы немцы смогли окружить советские войска, итог был бы тот же – разгром вермахта. Разве что дальнейшее наступление Красной армии было бы медленнее.Собственно, всё получилось именно так, как предполагалось.То есть не совсем. Началось всё с того, что советская артиллерия (благо, сроки начала операции разведка установила точно) нанесла упреждающий удар по позициям противника (провела контрподготовку).Оценки этой операции в литературе бытуют разные. Скорее всего, эффективность её была не чрезмерной, поскольку немецкие войска находились в движении, однако главный удар наносился по позициям артиллерии. Пострадала и система связи. Так или иначе, немцам пришлось на несколько часов отложить наступление, а это значило потерю темпа и той самой трудноуловимой сущности, называемой "стратегической инициативой". С этого момента уже вермахт действовал в коридоре возможностей, оставленном ему советским командованием.На северном фасе, где у немцев было только одно операционное направление, наступление, не смотря на поддержку новейших самоходок Ferdinand, очень быстро уперлось в оборону войск Центрального фронта Константина Рокоссовского. Уже 10 июля немцы перешли к обороне.На южном фасе у немцев было два оперативных направления.48 танковый корпус генерала танковых войск Отто фон Кнобельсдорфа успеха не достиг, однако II танковый корпус СС обергруппенфюрера Пауля Хауссера к 11 июля прорвал оборону войск Воронежского фронта Николая Ватутина на всю глубину и вышел на оперативный простор в районе Прохоровки.Чтобы купировать кризис, навстречу ему были брошены войска стратегического резерва ставки — Степной фронт в составе 5-й гвардейской танковой армии Павла Ротмистрова и 5-й гвардейской армии Алексея Жадова.Контрудар происходил в лучших традициях 1941 года (выражаясь языком современных игр – "ололо-свет" и "зерграш") – без доразведки, при весьма неопределённом представлении о поле боя. В результате вместо выхода во фланг одной из немецких группировок, удар был нанесён в лоб по изготовившимся к обороне в узком дефиле между заболоченной поймой реки Псёл и железнодорожной насыпью главным силам немцев.Советские танковые бригады упёрлись в старый советский же противотанковый ров и началась бойня – советские потери оцениваются более чем в 300 танков только уничтоженными, немцы потеряли порядка 70 танков повреждёнными (большая часть их потом была восстановлена). Число уничтоженных немецких танков было не более 5 штук.5-я гвардейская танковая армия, предназначенная для развития успеха после прорыва немецкого фронта с целью выхода к Харькову, была обескровлена и не сыграла роли, предписанной советскими планами. Командующего 5-й гвардейской танковой армии Павла Ротмистрова, по его собственным воспоминаниям, Сталин хотел расстрелять за этот провал... Но обошлось – Сталин своих генералов ценил, даже понимая, что они "не гинденбурги"*.Самое интересное, что особого смысла в прорыве советской обороны у немцев не было, как и не было особого смысла в том, чтобы пытаться залатать эту прореху: ну вырвался Хауссер к Прохоровке — и что бы он там стал делать? Пытаться окружить своим корпусом (около 70 тыс. человек при 300 танках) почти миллионную советскую группировку на курском выступе? Серьёзно? С тем же успехом он мог направиться штурмовать Москву...Впрочем, легко критиковать советских военачальников, которые принимали решения 80 лет назад исходя из тех сведений, которые были у них тогда, а не из тех, которые есть у нас сейчас...Так или иначе, оборонительная фаза сражения закончилась в нашу пользу. А дальше…5 августа 1943 года обычной сводки "Совинформбюро" не было, зато пришёл текст приказа Верховного главнокомандующего. Юрий Левитан вспоминал:"Читаю и нарочно растягиваю слова, чтобы забежать глазами в следующие строчки, узнать. И вдруг понимаю – большая победа: Орёл и Белгород освобождены! Зарябило в глазах, пересохло в горле. Торопливо глотнул воды, расстегнул воротник…"***ВСУ во время СВО продемонстрировали целых две "Цитадели".Первой было летнее наступление 2023 года, которое должно было закончиться окружением Крыма – разрывом сухопутного "моста", после чего уничтожение Крымского моста стало бы делом техники.Так же, как в случае оригинальной "Цитадели" какая-либо внезапность отсутствовала как явление и результат был такой же, как у Моделя (он тоже наступал с севера на юг).Следует отметить, что начнись наступление полугодом ранее, после взятия украинскими войсками Херсона, шансов на успех у ВСУ было бы больше - российские войска ещё не имели достаточной плотности обороны и подготовленной линии укреплений. Однако американские советники украинское командование от этого отговорили, видимо опасаясь, что прорыв для ВСУ закончился бы сталинградом...Второй было наступление в Курскую область летом 2024 года – ещё более авантюрное, чем первое.Если у наступления 2023 года были хоть какие-то военные цели, то тут – только политические. Да и с военной составляющей оказалось не очень – подготовленные в Европе бригады оказались "сточены" в 2023 году и в операции приняли участие собранные с бору по сосенке боеспособные подразделения, которые так и не удалось подогнать друг к другу.Правда, в отличие от Курской битвы, российская армия в решительное наступление не перешла – по официальной версии, российские войска ведут тактические бои с целью улучшения своих позиций. Просто в результате фронт почему-то откатывается на Запад…Это, очевидно, следствие переосмысления событий 2022 года, когда прорвавшиеся в глубину украинской территории российские воска чуть не были блокированы, а ликвидация мариупольского котла сопровождалась такими потерями, жертвами и разрушениями, что от больших котлов решено было отказаться (так же мыслило и командование Красной армии, которое после Сталинграда старалось создавать десятки мелких котлов).Сейчас ВСУ, не смотря на проблемы с комплектацией, формирует новые корпуса для наступлений. Ждём ещё одну "Цитадель"?* Мы Пауля фон Гинденбурга знаем, в основном, как президента веймарской Германии, передавшего власть канцлеру Адольфу Гитлеру. Однако во время Первой мировой войны он был одним из наиболее выдающихся немецких полководцев, в частности, одержавшем победу над российскими войсками в Восточно-Прусском сражении.

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