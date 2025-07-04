Верните наших ребят! - 04.07.2025 Украина.ру
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Верните наших ребят!
Верните наших ребят! - 04.07.2025 Украина.ру
Верните наших ребят!
Заподозрить в Игоре Картавых и Евгении Белоусове "агентов ФСБ" — это даже не абсурд, а полный абсурд. Вся их жизнь была публичной и открытой, что логично — ведь они профессиональные журналисты.
2025-07-04T09:49
2025-07-04T09:50
новости
азербайджан
баку
москва
фсб
sputnik
дмитрий киселев
мария захарова
сизо
россия
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Это настолько очевидно и так легко проверяется простым запросом в гугле, что не может вызывать даже малейших сомнений. Игорь и Женя — журналисты, были ими всю жизнь и с удовольствием работали в Азербайджане.Игорь – журналист-международник, политолог по образованию. До Азербайджана он более 10 лет работал в нашем агентстве, в Дирекции международного сотрудничества. Это максимально публичное и открытое подразделение. В 2022 году уехал в командировку в Баку руководителем Sputnik Азербайджан. За три года не было ни одной претензии к его работе со стороны азербайджанских властей или правоохранителей. По приглашению Аппарата Президента Азербайджана он был гостем на II Шушинском глобальном медиафоруме. А когда в Баку формировали состав делегации для поездки в Москву на круглый стол, посвященный сотрудничеству медиа Азербайджана и России, коллеги из Баку сами пригласили Игоря, и в Москве его место было на азербайджанской стороне стола. Игорь активно общался с азербайджанскими журналистами, был с ними в хороших рабочих отношениях. В наш бакинский офис приходили руководители азербайджанских вузов, студенты, журналисты. Атмосфера всегда была дружеской. Но потом туда пришла полиция с абсурдными обвинениями и увела наших ребят, скрутив их, словно каких-то преступников. Женя Белоусов работает в агентстве Sputnik 8 лет. А до этого тоже 8 лет работал журналистом в "Вести Москва". Какой он агент ФСБ? За кем он следил в столице России? Он историк по образованию, закончил МГУ. В Баку поехал на освободившуюся вакансию и работает там более двух лет. Не было ни одной претензии к его работе шеф-редактора от властей или надзорных органов страны. Да и быть не могло. Верните наших ребят!Ранее гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв заявил, что условий для продолжения деятельности Sputnik Азербайджан в Баку нет. По его словам, сотрудникам издания предъявлены несостоятельные обвинения, а сами они арестованы под надуманным предлогом. Во вторник, 1 июля, суд Азербайджана вынес решение об аресте двух российских журналистов. Исполнительный директор Бакинского филиала информационного агентства "Россия сегодня" ("Sputnik Азербайджан") Игорь Картавых и главный редактор Евгений Белоусов были отправлены в СИЗО на четыре месяца. Журналистам предъявлены обвинения в мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, полученного преступным путем.Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что согласован доступ консульских сотрудников к задержанным в Азербайджане гражданам России.
азербайджан
баку
москва
россия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Новости
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, азербайджан, баку, москва, фсб, sputnik, дмитрий киселев, мария захарова, сизо, россия
Новости, Азербайджан, Баку, Москва, ФСБ, Sputnik, Дмитрий Киселев, Мария Захарова, СИЗО, Россия

Верните наших ребят!

09:49 04.07.2025 (обновлено: 09:50 04.07.2025)
 
© Фото : Sputnik Ближнее зарубежье / Telegram
- РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Фото : Sputnik Ближнее зарубежье / Telegram
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Заподозрить в Игоре Картавых и Евгении Белоусове "агентов ФСБ" — это даже не абсурд, а полный абсурд. Вся их жизнь была публичной и открытой, что логично — ведь они профессиональные журналисты.
Это настолько очевидно и так легко проверяется простым запросом в гугле, что не может вызывать даже малейших сомнений. Игорь и Женя — журналисты, были ими всю жизнь и с удовольствием работали в Азербайджане.
Игорь – журналист-международник, политолог по образованию. До Азербайджана он более 10 лет работал в нашем агентстве, в Дирекции международного сотрудничества. Это максимально публичное и открытое подразделение. В 2022 году уехал в командировку в Баку руководителем Sputnik Азербайджан. За три года не было ни одной претензии к его работе со стороны азербайджанских властей или правоохранителей.
© Фото : Sputnik Ближнее зарубежье / Telegram
- РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Фото : Sputnik Ближнее зарубежье / Telegram
По приглашению Аппарата Президента Азербайджана он был гостем на II Шушинском глобальном медиафоруме. А когда в Баку формировали состав делегации для поездки в Москву на круглый стол, посвященный сотрудничеству медиа Азербайджана и России, коллеги из Баку сами пригласили Игоря, и в Москве его место было на азербайджанской стороне стола. Игорь активно общался с азербайджанскими журналистами, был с ними в хороших рабочих отношениях. В наш бакинский офис приходили руководители азербайджанских вузов, студенты, журналисты. Атмосфера всегда была дружеской.
Но потом туда пришла полиция с абсурдными обвинениями и увела наших ребят, скрутив их, словно каких-то преступников.
Женя Белоусов работает в агентстве Sputnik 8 лет. А до этого тоже 8 лет работал журналистом в "Вести Москва". Какой он агент ФСБ? За кем он следил в столице России? Он историк по образованию, закончил МГУ. В Баку поехал на освободившуюся вакансию и работает там более двух лет. Не было ни одной претензии к его работе шеф-редактора от властей или надзорных органов страны. Да и быть не могло.
© Фото : Sputnik Ближнее зарубежье / Telegram
- РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Фото : Sputnik Ближнее зарубежье / Telegram
Верните наших ребят!
Ранее гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв заявил, что условий для продолжения деятельности Sputnik Азербайджан в Баку нет. По его словам, сотрудникам издания предъявлены несостоятельные обвинения, а сами они арестованы под надуманным предлогом.
Во вторник, 1 июля, суд Азербайджана вынес решение об аресте двух российских журналистов. Исполнительный директор Бакинского филиала информационного агентства "Россия сегодня" ("Sputnik Азербайджан") Игорь Картавых и главный редактор Евгений Белоусов были отправлены в СИЗО на четыре месяца. Журналистам предъявлены обвинения в мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, полученного преступным путем.
Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что согласован доступ консульских сотрудников к задержанным в Азербайджане гражданам России.
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