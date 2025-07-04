https://ukraina.ru/20250704/vernite-nashikh-rebyat--1064657745.html
Верните наших ребят!
Верните наших ребят! - 04.07.2025 Украина.ру
Верните наших ребят!
Заподозрить в Игоре Картавых и Евгении Белоусове "агентов ФСБ" — это даже не абсурд, а полный абсурд. Вся их жизнь была публичной и открытой, что логично — ведь они профессиональные журналисты.
2025-07-04T09:49
2025-07-04T09:49
2025-07-04T09:50
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Это настолько очевидно и так легко проверяется простым запросом в гугле, что не может вызывать даже малейших сомнений. Игорь и Женя — журналисты, были ими всю жизнь и с удовольствием работали в Азербайджане.Игорь – журналист-международник, политолог по образованию. До Азербайджана он более 10 лет работал в нашем агентстве, в Дирекции международного сотрудничества. Это максимально публичное и открытое подразделение. В 2022 году уехал в командировку в Баку руководителем Sputnik Азербайджан. За три года не было ни одной претензии к его работе со стороны азербайджанских властей или правоохранителей. По приглашению Аппарата Президента Азербайджана он был гостем на II Шушинском глобальном медиафоруме. А когда в Баку формировали состав делегации для поездки в Москву на круглый стол, посвященный сотрудничеству медиа Азербайджана и России, коллеги из Баку сами пригласили Игоря, и в Москве его место было на азербайджанской стороне стола. Игорь активно общался с азербайджанскими журналистами, был с ними в хороших рабочих отношениях. В наш бакинский офис приходили руководители азербайджанских вузов, студенты, журналисты. Атмосфера всегда была дружеской. Но потом туда пришла полиция с абсурдными обвинениями и увела наших ребят, скрутив их, словно каких-то преступников. Женя Белоусов работает в агентстве Sputnik 8 лет. А до этого тоже 8 лет работал журналистом в "Вести Москва". Какой он агент ФСБ? За кем он следил в столице России? Он историк по образованию, закончил МГУ. В Баку поехал на освободившуюся вакансию и работает там более двух лет. Не было ни одной претензии к его работе шеф-редактора от властей или надзорных органов страны. Да и быть не могло. Верните наших ребят!Ранее гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв заявил, что условий для продолжения деятельности Sputnik Азербайджан в Баку нет. По его словам, сотрудникам издания предъявлены несостоятельные обвинения, а сами они арестованы под надуманным предлогом. Во вторник, 1 июля, суд Азербайджана вынес решение об аресте двух российских журналистов. Исполнительный директор Бакинского филиала информационного агентства "Россия сегодня" ("Sputnik Азербайджан") Игорь Картавых и главный редактор Евгений Белоусов были отправлены в СИЗО на четыре месяца. Журналистам предъявлены обвинения в мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, полученного преступным путем.Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что согласован доступ консульских сотрудников к задержанным в Азербайджане гражданам России.
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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новости, азербайджан, баку, москва, фсб, sputnik, дмитрий киселев, мария захарова, сизо, россия
Новости, Азербайджан, Баку, Москва, ФСБ, Sputnik, Дмитрий Киселев, Мария Захарова, СИЗО, Россия
Верните наших ребят!
09:49 04.07.2025 (обновлено: 09:50 04.07.2025)
Заподозрить в Игоре Картавых и Евгении Белоусове "агентов ФСБ" — это даже не абсурд, а полный абсурд. Вся их жизнь была публичной и открытой, что логично — ведь они профессиональные журналисты.
Это настолько очевидно и так легко проверяется простым запросом в гугле, что не может вызывать даже малейших сомнений. Игорь и Женя — журналисты, были ими всю жизнь и с удовольствием работали в Азербайджане.
Игорь – журналист-международник, политолог по образованию. До Азербайджана он более 10 лет работал в нашем агентстве, в Дирекции международного сотрудничества. Это максимально публичное и открытое подразделение. В 2022 году уехал в командировку в Баку руководителем Sputnik Азербайджан. За три года не было ни одной претензии к его работе со стороны азербайджанских властей или правоохранителей.
По приглашению Аппарата Президента Азербайджана он был гостем на II Шушинском глобальном медиафоруме. А когда в Баку формировали состав делегации для поездки в Москву на круглый стол, посвященный сотрудничеству медиа Азербайджана и России, коллеги из Баку сами пригласили Игоря, и в Москве его место было на азербайджанской стороне стола. Игорь активно общался с азербайджанскими журналистами, был с ними в хороших рабочих отношениях. В наш бакинский офис приходили руководители азербайджанских вузов, студенты, журналисты. Атмосфера всегда была дружеской.
Но потом туда пришла полиция с абсурдными обвинениями и увела наших ребят, скрутив их, словно каких-то преступников.
Женя Белоусов работает в агентстве Sputnik 8 лет. А до этого тоже 8 лет работал журналистом в "Вести Москва". Какой он агент ФСБ? За кем он следил в столице России? Он историк по образованию, закончил МГУ. В Баку поехал на освободившуюся вакансию и работает там более двух лет. Не было ни одной претензии к его работе шеф-редактора от властей или надзорных органов страны. Да и быть не могло.
Ранее гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв заявил, что условий для продолжения деятельности Sputnik Азербайджан в Баку нет
. По его словам, сотрудникам издания предъявлены несостоятельные обвинения, а сами они арестованы под надуманным предлогом.
Во вторник, 1 июля, суд Азербайджана вынес решение об аресте двух российских журналистов. Исполнительный директор Бакинского филиала информационного агентства "Россия сегодня" ("Sputnik Азербайджан") Игорь Картавых и главный редактор Евгений Белоусов были отправлены в СИЗО на четыре месяца. Журналистам предъявлены обвинения в мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, полученного преступным путем.