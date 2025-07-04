Сотрудника СИЗО Ровно вовлекли в наркобизнес через романтические отношения с арестанткой - 04.07.2025 Украина.ру
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Сотрудника СИЗО Ровно вовлекли в наркобизнес через романтические отношения с арестанткой
Сотрудника СИЗО Ровно вовлекли в наркобизнес через романтические отношения с арестанткой - 04.07.2025 Украина.ру
Сотрудника СИЗО Ровно вовлекли в наркобизнес через романтические отношения с арестанткой
Государственное бюро расследований Украины завершило следствие по делу в отношении работника СИЗО, вовлеченного в наркобизнес из-за романтических отношений с арестанткой. Об этом ведомство сообщило 4 июля.
2025-07-04T19:41
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Фигурантом расследования стал сотрудник следственного изолятора в городе Ровно на Западной Украине. Он под влиянием личных отношений с арестанткой стал соучастником организованной группы, рассказали в ведомстве."В декабре 2024 года заключенная, которая пребывала в романтических отношениях с работником СИЗО, уговорила его помогать с поставкой наркотических средств на территорию учреждения. Она действовала по указанию главного организатора наркотрафика — ранее судимого мужчины, который на момент реализации схемы находился под стражей в том же учреждении по делу о сбыте наркотиков и преступном влиянии. Под давлением эмоциональной связи сотрудник согласился на участие в схеме. Он получал наркотики на свое имя по указаниям заключенной, после чего проносил запрещенные вещества в учреждение", - рассказали в ГБР.Арестантка передавала наркотики организатору криминальной схемы, распространявшему наркотики среди других узников СИЗО."Денег работник изолятора за участие в преступлении не принимал – его "вознаграждением" стали интимные фото и переписка с арестанткой. Чиновника задержали "на горячем" во время получения очередной партии наркотиков", - отметили в ГБР.В отношении разоблаченного сотрудника изолятора избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Все трое участников схемы обвиняются в незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотиков в месте лишения свободы, совершенное организованной группой повторно.Следите за новостями на сайте Украина.ру
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новости, украина, ровно, западная украина, сизо, гбр, криминал, наркотики, наркомания, наркобизнес, наркогруппировки
Новости, Украина, Ровно, Западная Украина, СИЗО, ГБР, криминал, наркотики, наркомания, наркобизнес, наркогруппировки

Сотрудника СИЗО Ровно вовлекли в наркобизнес через романтические отношения с арестанткой

19:41 04.07.2025 (обновлено: 19:42 04.07.2025)
 
© commons.wikimedia.org / любкомРовно
Ровно - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© commons.wikimedia.org / любком
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Государственное бюро расследований Украины завершило следствие по делу в отношении работника СИЗО, вовлеченного в наркобизнес из-за романтических отношений с арестанткой. Об этом ведомство сообщило 4 июля.
Фигурантом расследования стал сотрудник следственного изолятора в городе Ровно на Западной Украине. Он под влиянием личных отношений с арестанткой стал соучастником организованной группы, рассказали в ведомстве.
"В декабре 2024 года заключенная, которая пребывала в романтических отношениях с работником СИЗО, уговорила его помогать с поставкой наркотических средств на территорию учреждения. Она действовала по указанию главного организатора наркотрафика — ранее судимого мужчины, который на момент реализации схемы находился под стражей в том же учреждении по делу о сбыте наркотиков и преступном влиянии. Под давлением эмоциональной связи сотрудник согласился на участие в схеме. Он получал наркотики на свое имя по указаниям заключенной, после чего проносил запрещенные вещества в учреждение", - рассказали в ГБР.
Арестантка передавала наркотики организатору криминальной схемы, распространявшему наркотики среди других узников СИЗО.
"Денег работник изолятора за участие в преступлении не принимал – его "вознаграждением" стали интимные фото и переписка с арестанткой. Чиновника задержали "на горячем" во время получения очередной партии наркотиков", - отметили в ГБР.
В отношении разоблаченного сотрудника изолятора избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Все трое участников схемы обвиняются в незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотиков в месте лишения свободы, совершенное организованной группой повторно.
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