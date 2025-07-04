Повредили жилой дом, убили пенсионерку: ВСУ атаковали территории РФ - 04.07.2025 Украина.ру
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Повредили жилой дом, убили пенсионерку: ВСУ атаковали территории РФ
Повредили жилой дом, убили пенсионерку: ВСУ атаковали территории РФ - 04.07.2025 Украина.ру
Повредили жилой дом, убили пенсионерку: ВСУ атаковали территории РФ
Минувшей ночью дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) сбили 48 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России
2025-07-04T07:44
2025-07-04T07:49
новости
россия
ростовская область
курская область
сергиев посад
вооруженные силы украины
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Больше всего - над территорией Ростовской области (26 БПЛА), еще 12 сбили над Курской областью, шесть над территорией Белгородской, три над Орловской, один над Липецкой областью.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил, что украинские БПЛА атаковали ночью Азов, Миллеровский и Тарасовский районы. В поселке Долотинка Миллеровского района из-за падения БПЛА был поврежден двухэтажный жилой дом, обрушилась плита перекрытия, в результате погибла женщина-пенсионер, указал он в телеграм-канале.Власти Липецкой и Воронежской областей информировали о введении режима воздушной опасности.Телеграм-канал Украина.ру пишет, что украинские БПЛА атаковали подмосковный Сергиев Посад.Накануне вечером ВСУ также предприняли попытку ракетного удара по территории ДНР с использованием ракет Storm Shadow, сообщили местные телеграм-каналы со ссылкой на оперативные службы. Удар был отражен системой противовоздушной обороны.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
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новости, россия, ростовская область, курская область, сергиев посад, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Ростовская область, Курская область, Сергиев Посад, Вооруженные силы Украины

Повредили жилой дом, убили пенсионерку: ВСУ атаковали территории РФ

07:44 04.07.2025 (обновлено: 07:49 04.07.2025)
 
© dan-news.infoВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
ВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
© dan-news.info
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Минувшей ночью дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) сбили 48 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России
Больше всего - над территорией Ростовской области (26 БПЛА), еще 12 сбили над Курской областью, шесть над территорией Белгородской, три над Орловской, один над Липецкой областью.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил, что украинские БПЛА атаковали ночью Азов, Миллеровский и Тарасовский районы. В поселке Долотинка Миллеровского района из-за падения БПЛА был поврежден двухэтажный жилой дом, обрушилась плита перекрытия, в результате погибла женщина-пенсионер, указал он в телеграм-канале.
Власти Липецкой и Воронежской областей информировали о введении режима воздушной опасности.
Телеграм-канал Украина.ру пишет, что украинские БПЛА атаковали подмосковный Сергиев Посад.
"Известно о пяти взрывах в районе микрорайона Звездочка, пострадал мужчина", - говорится в посте.
Накануне вечером ВСУ также предприняли попытку ракетного удара по территории ДНР с использованием ракет Storm Shadow, сообщили местные телеграм-каналы со ссылкой на оперативные службы. Удар был отражен системой противовоздушной обороны.
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