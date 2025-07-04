https://ukraina.ru/20250704/povredili-zhiloy-dom-pogibla-pensioner-vsu-atakovali-territorii-rf-1064646556.html

Повредили жилой дом, убили пенсионерку: ВСУ атаковали территории РФ

Повредили жилой дом, убили пенсионерку: ВСУ атаковали территории РФ - 04.07.2025 Украина.ру

Повредили жилой дом, убили пенсионерку: ВСУ атаковали территории РФ

Минувшей ночью дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) сбили 48 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России

2025-07-04T07:44

2025-07-04T07:44

2025-07-04T07:49

новости

россия

ростовская область

курская область

сергиев посад

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103357/25/1033572510_0:53:1001:616_1920x0_80_0_0_943cbfec46487a894b954d275cd6dced.jpg

Больше всего - над территорией Ростовской области (26 БПЛА), еще 12 сбили над Курской областью, шесть над территорией Белгородской, три над Орловской, один над Липецкой областью.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил, что украинские БПЛА атаковали ночью Азов, Миллеровский и Тарасовский районы. В поселке Долотинка Миллеровского района из-за падения БПЛА был поврежден двухэтажный жилой дом, обрушилась плита перекрытия, в результате погибла женщина-пенсионер, указал он в телеграм-канале.Власти Липецкой и Воронежской областей информировали о введении режима воздушной опасности.Телеграм-канал Украина.ру пишет, что украинские БПЛА атаковали подмосковный Сергиев Посад.Накануне вечером ВСУ также предприняли попытку ракетного удара по территории ДНР с использованием ракет Storm Shadow, сообщили местные телеграм-каналы со ссылкой на оперативные службы. Удар был отражен системой противовоздушной обороны.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

россия

ростовская область

курская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, ростовская область, курская область, сергиев посад, вооруженные силы украины