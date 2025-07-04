Освободили Поддубное, подбили ЗРК "Patriot": ВС РФ ударили по Украине - 04.07.2025 Украина.ру
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Освободили Поддубное, подбили ЗРК "Patriot": ВС РФ ударили по Украине
Освободили Поддубное, подбили ЗРК "Patriot": ВС РФ ударили по Украине - 04.07.2025 Украина.ру
Освободили Поддубное, подбили ЗРК "Patriot": ВС РФ ударили по Украине
Накануне вечером российские военные начали наносить удары по территории Украины, в том числе по столице, Киевской области (Белая Церковь, Борисполь, Буча), Сумам, району Черкасс и Конотопа, Кременчугу, Купянску. Об этом сообщает телеграм-канал Украина.ру
2025-07-04T07:22
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"По предварительной информации, наши воины освободили населённый пункт Поддубное в ДНР. &lt;...&gt; По пока не подтверждённой информации, "Кинжалом" поражён украинский ЗРК "Patriot". &lt;...&gt; "Герани" наносят удары по объектам противника в Днепропетровске. Противник сообщает о взрывах в Павлограде Днепропетровской области. &lt;...&gt; Противник сообщает об ударах в Полтавской области", - говорится в постах.Киевские паблики сообщали о мощном взрыве на левом берегу города и публиковали множество видеозаписей с ударами, дымом и пожарами.Также они информировали об ударах по аэропорту "Жуляны".Следите за новостями на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, киевская область
Новости, Россия, Украина, Киевская область

Освободили Поддубное, подбили ЗРК "Patriot": ВС РФ ударили по Украине

07:22 04.07.2025 (обновлено: 07:58 04.07.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРазведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад"
Разведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Накануне вечером российские военные начали наносить удары по территории Украины, в том числе по столице, Киевской области (Белая Церковь, Борисполь, Буча), Сумам, району Черкасс и Конотопа, Кременчугу, Купянску. Об этом сообщает телеграм-канал Украина.ру
"По предварительной информации, наши воины освободили населённый пункт Поддубное в ДНР. <...> По пока не подтверждённой информации, "Кинжалом" поражён украинский ЗРК "Patriot". <...> "Герани" наносят удары по объектам противника в Днепропетровске. Противник сообщает о взрывах в Павлограде Днепропетровской области. <...> Противник сообщает об ударах в Полтавской области", - говорится в постах.
Киевские паблики сообщали о мощном взрыве на левом берегу города и публиковали множество видеозаписей с ударами, дымом и пожарами.
"Над Киевом продолжает подниматься густой чёрный дым после ночных ударов ВС РФ по объектам противника в городе. <...> Сообщается о сильном пожаре в одном из районов Киева", - указали они.
Также они информировали об ударах по аэропорту "Жуляны".
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