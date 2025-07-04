https://ukraina.ru/20250704/osvobodili-poddubnoe-podbili-zrk-patriot-vs-rf-udarili-po-ukraine-1064645742.html

Освободили Поддубное, подбили ЗРК "Patriot": ВС РФ ударили по Украине

Освободили Поддубное, подбили ЗРК "Patriot": ВС РФ ударили по Украине - 04.07.2025 Украина.ру

Освободили Поддубное, подбили ЗРК "Patriot": ВС РФ ударили по Украине

Накануне вечером российские военные начали наносить удары по территории Украины, в том числе по столице, Киевской области (Белая Церковь, Борисполь, Буча), Сумам, району Черкасс и Конотопа, Кременчугу, Купянску. Об этом сообщает телеграм-канал Украина.ру

2025-07-04T07:22

2025-07-04T07:22

2025-07-04T07:58

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"По предварительной информации, наши воины освободили населённый пункт Поддубное в ДНР. <...> По пока не подтверждённой информации, "Кинжалом" поражён украинский ЗРК "Patriot". <...> "Герани" наносят удары по объектам противника в Днепропетровске. Противник сообщает о взрывах в Павлограде Днепропетровской области. <...> Противник сообщает об ударах в Полтавской области", - говорится в постах.Киевские паблики сообщали о мощном взрыве на левом берегу города и публиковали множество видеозаписей с ударами, дымом и пожарами.Также они информировали об ударах по аэропорту "Жуляны".Следите за новостями на сайте Украина.ру.

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