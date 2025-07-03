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Взрыв в Луганске квалифицирован как теракт – СК РФ

Взрыв в Луганске квалифицирован как теракт – СК РФ - 03.07.2025 Украина.ру

Взрыв в Луганске квалифицирован как теракт – СК РФ

Следствие квалифицировало происшествие в Луганске как террористический акт. Об этом вечером 3 июля сообщил Следственный комитет России.

2025-07-03T17:48

2025-07-03T17:48

2025-07-03T17:49

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Следственными органами СК РФ по Луганской Народной Республике продолжается расследование уголовного дела по факту инцидента в городе Луганске, в результате которого 3 июля погиб бывший руководитель городской администрации Манолис Пилавов."По результатам осмотра места происшествия, а также с учетом данных, полученных на первоначальном этапе расследования, произошедшее квалифицировано по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ)", - сказано в официальном сообщении.Теракт произошёл 3 июля в столице ЛНР. Пилавов погиб в результате взрыва около здания в центре Луганска.Ранее стало известно, что что по предварительным данным, в Луганске сработало СВУ, которое оставили на крыльце зданияТем временем появились сообщения о том, что За взрывом, убившим Пилавова, стоит СБУ — украинские СМИ Следите за новостями на сайте Украина.ру

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