Взрыв в Луганске квалифицирован как теракт – СК РФ - 03.07.2025 Украина.ру
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Взрыв в Луганске квалифицирован как теракт – СК РФ
Взрыв в Луганске квалифицирован как теракт – СК РФ - 03.07.2025 Украина.ру
Взрыв в Луганске квалифицирован как теракт – СК РФ
Следствие квалифицировало происшествие в Луганске как террористический акт. Об этом вечером 3 июля сообщил Следственный комитет России.
2025-07-03T17:48
2025-07-03T17:49
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луганск
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следственный комитет
сбу
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Следственными органами СК РФ по Луганской Народной Республике продолжается расследование уголовного дела по факту инцидента в городе Луганске, в результате которого 3 июля погиб бывший руководитель городской администрации Манолис Пилавов."По результатам осмотра места происшествия, а также с учетом данных, полученных на первоначальном этапе расследования, произошедшее квалифицировано по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ)", - сказано в официальном сообщении.Теракт произошёл 3 июля в столице ЛНР. Пилавов погиб в результате взрыва около здания в центре Луганска.Ранее стало известно, что что по предварительным данным, в Луганске сработало СВУ, которое оставили на крыльце зданияТем временем появились сообщения о том, что За взрывом, убившим Пилавова, стоит СБУ — украинские СМИ Следите за новостями на сайте Украина.ру
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новости, россия, луганск, луганская народная республика, манолис пилавов, ск рф, следственный комитет, сбу, теракт, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, уголовное дело, военные преступления
Новости, Россия, Луганск, Луганская Народная Республика, Манолис Пилавов, СК РФ, Следственный комитет, СБУ, теракт, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, уголовное дело, Военные преступления

Взрыв в Луганске квалифицирован как теракт – СК РФ

17:48 03.07.2025 (обновлено: 17:49 03.07.2025)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ.
Автомобиль Следственного комитета РФ. - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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Следствие квалифицировало происшествие в Луганске как террористический акт. Об этом вечером 3 июля сообщил Следственный комитет России.
Следственными органами СК РФ по Луганской Народной Республике продолжается расследование уголовного дела по факту инцидента в городе Луганске, в результате которого 3 июля погиб бывший руководитель городской администрации Манолис Пилавов.
"По результатам осмотра места происшествия, а также с учетом данных, полученных на первоначальном этапе расследования, произошедшее квалифицировано по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ)", - сказано в официальном сообщении.
Теракт произошёл 3 июля в столице ЛНР. Пилавов погиб в результате взрыва около здания в центре Луганска.
Ранее стало известно, что что по предварительным данным, в Луганске сработало СВУ, которое оставили на крыльце здания
Тем временем появились сообщения о том, что За взрывом, убившим Пилавова, стоит СБУ — украинские СМИ
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