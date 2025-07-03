https://ukraina.ru/20250703/spetsialisty-po-iznasilovaniyu-stran-vasserman-o-tekh-kto-podzhigaet-serbiyu-armeniyu-i-azerbaydzhan-1064610154.html

Специалисты по изнасилованию стран: Вассерман о тех, кто поджигает Сербию, Армению и Азербайджан

Специалисты по изнасилованию стран: Вассерман о тех, кто поджигает Сербию, Армению и Азербайджан - 03.07.2025 Украина.ру

Специалисты по изнасилованию стран: Вассерман о тех, кто поджигает Сербию, Армению и Азербайджан

Публицист, депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман в студии Украина.ру рассказал о главных причинах и Украина.ру, 03.07.2025

2025-07-03T15:15

2025-07-03T15:15

2025-07-03T15:15

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россия

сербия

армения

анатолий вассерман

линдси грэм

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Публицист, депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман в студии Украина.ру рассказал о главных причинах и о целях разжигания конфликтов в странах вокруг России: 00:27 - О массовых протестах в Сербии; 04:01 - Кто настраивает Азербайджан против России и что происходит в Армении; 13:41 - Антироссийский пазл на границах РФ; 18:02 - Справилась ли Грузия с политическими потрясениями? 21:12 - Кому выгодна нестабильность вокруг России? *В материале упоминается Линдси Грэм, внесённый Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов. ТГ-канал Анатолия Вассермана: https://t.me/wasserman_anatoliy

https://ukraina.ru/20250630/1064475420.html

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сербия

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