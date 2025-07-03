https://ukraina.ru/20250703/spetsialisty-po-iznasilovaniyu-stran-vasserman-o-tekh-kto-podzhigaet-serbiyu-armeniyu-i-azerbaydzhan-1064610154.html
Специалисты по изнасилованию стран: Вассерман о тех, кто поджигает Сербию, Армению и Азербайджан
Специалисты по изнасилованию стран: Вассерман о тех, кто поджигает Сербию, Армению и Азербайджан - 03.07.2025 Украина.ру
Специалисты по изнасилованию стран: Вассерман о тех, кто поджигает Сербию, Армению и Азербайджан
Публицист, депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман в студии Украина.ру рассказал о главных причинах и Украина.ру, 03.07.2025
2025-07-03T15:15
2025-07-03T15:15
2025-07-03T15:15
видео
россия
сербия
армения
анатолий вассерман
линдси грэм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/03/1064610034_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4d7bdf9afafe9e6e759760e299f35c1f.jpg.webp
Публицист, депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман в студии Украина.ру рассказал о главных причинах и о целях разжигания конфликтов в странах вокруг России: 00:27 - О массовых протестах в Сербии; 04:01 - Кто настраивает Азербайджан против России и что происходит в Армении; 13:41 - Антироссийский пазл на границах РФ; 18:02 - Справилась ли Грузия с политическими потрясениями? 21:12 - Кому выгодна нестабильность вокруг России? *В материале упоминается Линдси Грэм, внесённый Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов. ТГ-канал Анатолия Вассермана: https://t.me/wasserman_anatoliy
https://ukraina.ru/20250630/1064475420.html
россия
сербия
армения
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/03/1064610034_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_405932313597672853ac249c12473103.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, сербия, армения, анатолий вассерман, линдси грэм
Видео, Россия, Сербия, Армения, Анатолий Вассерман, Линдси Грэм
Публицист, депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман в студии Украина.ру рассказал о главных причинах и о целях разжигания конфликтов в странах вокруг России:
00:27 - О массовых протестах в Сербии;
04:01 - Кто настраивает Азербайджан против России и что происходит в Армении;
13:41 - Антироссийский пазл на границах РФ;
18:02 - Справилась ли Грузия с политическими потрясениями?
21:12 - Кому выгодна нестабильность вокруг России?
*В материале упоминается Линдси Грэм, внесённый Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.
ТГ-канал Анатолия Вассермана: https://t.me/wasserman_anatoliy