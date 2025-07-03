Специалисты по изнасилованию стран: Вассерман о тех, кто поджигает Сербию, Армению и Азербайджан - 03.07.2025 Украина.ру
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Специалисты по изнасилованию стран: Вассерман о тех, кто поджигает Сербию, Армению и Азербайджан
Специалисты по изнасилованию стран: Вассерман о тех, кто поджигает Сербию, Армению и Азербайджан - 03.07.2025 Украина.ру
Специалисты по изнасилованию стран: Вассерман о тех, кто поджигает Сербию, Армению и Азербайджан
Публицист, депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман в студии Украина.ру рассказал о главных причинах и Украина.ру, 03.07.2025
2025-07-03T15:15
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видео
россия
сербия
армения
анатолий вассерман
линдси грэм
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Публицист, депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман в студии Украина.ру рассказал о главных причинах и о целях разжигания конфликтов в странах вокруг России: 00:27 - О массовых протестах в Сербии; 04:01 - Кто настраивает Азербайджан против России и что происходит в Армении; 13:41 - Антироссийский пазл на границах РФ; 18:02 - Справилась ли Грузия с политическими потрясениями? 21:12 - Кому выгодна нестабильность вокруг России? *В материале упоминается Линдси Грэм, внесённый Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов. ТГ-канал Анатолия Вассермана: https://t.me/wasserman_anatoliy
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видео, россия, сербия, армения, анатолий вассерман, линдси грэм
Видео, Россия, Сербия, Армения, Анатолий Вассерман, Линдси Грэм

Специалисты по изнасилованию стран: Вассерман о тех, кто поджигает Сербию, Армению и Азербайджан

15:15 03.07.2025
 
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Публицист, депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман в студии Украина.ру рассказал о главных причинах и о целях разжигания конфликтов в странах вокруг России:
00:27 - О массовых протестах в Сербии;
04:01 - Кто настраивает Азербайджан против России и что происходит в Армении;
13:41 - Антироссийский пазл на границах РФ;
18:02 - Справилась ли Грузия с политическими потрясениями?
21:12 - Кому выгодна нестабильность вокруг России?
*В материале упоминается Линдси Грэм, внесённый Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.
ТГ-канал Анатолия Вассермана: https://t.me/wasserman_anatoliy
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30 июня, 16:24
"Чья бы корова мычала": как Украина "защищает" азербайджанцев, игнорируя хаос у себяУкраинский посол в Баку Владимир Гусев 30 июня заявил, что "Украина вступила в "борьбу" за права азербайджанцев в Екатеринбурге". Об этом написал телеграм-канал Украина.ру
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