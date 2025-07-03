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Бывший мэр Луганска погиб при взрыве в центре столицы ЛНР

Бывший мэр Луганска погиб при взрыве в центре столицы ЛНР - 03.07.2025 Украина.ру

Бывший мэр Луганска погиб при взрыве в центре столицы ЛНР

Бывший глава городской администрации Луганска погиб 3 июля в центре города в результате взрыва. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

2025-07-03T16:26

2025-07-03T16:26

2025-07-03T16:26

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Бывший мэр Луганска (в 2014 по 2023 годах) Манолис Пилавов погиб в результате взрыва в центре города.Взрыв в Луганске прогремел около полудня 3 июля."Экс-глава Администрации Луганска Манолис Пилавов сегодня погиб в столице ЛНР", - сообщило Первое информационное агентство ЛНР."К сожалению, это правда", - сказал агентству родственник погибшего.В телеграм-канале агентства опубликовано оперативное видео с места взрыва в центре Луганска от Следкома РФ по ЛНР.Из видеозаписи следует, что взрыв произошёл снаружи здания.Сотрудники местных управлений СК, ФСБ и МВД по ЛНР провели осмотр места происшествия. Назначены экспертизы.Следите за новостями на сайте Украина.ру

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новости, луганск, лнр, россия, манолис пилавов, следственный комитет, ск рф, фсб, взрыв, сво, новые регионы, луганская народная республика, теракт