https://ukraina.ru/20250703/byvshiy-mer-luganska-pogib-pri-vzryve-v-tsentre-stolitsy-lnr-1064616731.html
Бывший мэр Луганска погиб при взрыве в центре столицы ЛНР
Бывший мэр Луганска погиб при взрыве в центре столицы ЛНР - 03.07.2025 Украина.ру
Бывший мэр Луганска погиб при взрыве в центре столицы ЛНР
Бывший глава городской администрации Луганска погиб 3 июля в центре города в результате взрыва. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
2025-07-03T16:26
2025-07-03T16:26
2025-07-03T16:26
новости
луганск
лнр
россия
манолис пилавов
следственный комитет
ск рф
фсб
взрыв
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/03/1064615638_0:88:740:504_1920x0_80_0_0_af5765ba49eb71443cf3a5fff1063913.jpg
Бывший мэр Луганска (в 2014 по 2023 годах) Манолис Пилавов погиб в результате взрыва в центре города.Взрыв в Луганске прогремел около полудня 3 июля."Экс-глава Администрации Луганска Манолис Пилавов сегодня погиб в столице ЛНР", - сообщило Первое информационное агентство ЛНР."К сожалению, это правда", - сказал агентству родственник погибшего.В телеграм-канале агентства опубликовано оперативное видео с места взрыва в центре Луганска от Следкома РФ по ЛНР.Из видеозаписи следует, что взрыв произошёл снаружи здания.Сотрудники местных управлений СК, ФСБ и МВД по ЛНР провели осмотр места происшествия. Назначены экспертизы.Следите за новостями на сайте Украина.ру
луганск
лнр
россия
луганская народная республика
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/03/1064615638_68:0:740:504_1920x0_80_0_0_55c7193ccf878aa26f70730c3acaaf8d.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, луганск, лнр, россия, манолис пилавов, следственный комитет, ск рф, фсб, взрыв, сво, новые регионы, луганская народная республика, теракт
Новости, Луганск, ЛНР, Россия, Манолис Пилавов, Следственный комитет, СК РФ, ФСБ, взрыв, СВО, Новые регионы, Луганская Народная Республика, теракт
Бывший мэр Луганска погиб при взрыве в центре столицы ЛНР
Бывший глава городской администрации Луганска погиб 3 июля в центре города в результате взрыва. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Бывший мэр Луганска (в 2014 по 2023 годах) Манолис Пилавов погиб в результате взрыва в центре города.
Взрыв в Луганске прогремел около полудня 3 июля.
"Экс-глава Администрации Луганска Манолис Пилавов сегодня погиб в столице ЛНР", - сообщило Первое информационное агентство ЛНР.
"К сожалению, это правда", - сказал агентству родственник погибшего.
В телеграм-канале агентства опубликовано оперативное видео с места взрыва в центре Луганска от Следкома РФ по ЛНР.
Из видеозаписи следует, что взрыв произошёл снаружи здания.
Сотрудники местных управлений СК, ФСБ и МВД по ЛНР провели осмотр места происшествия. Назначены экспертизы.
Следите за новостями на сайте Украина.ру