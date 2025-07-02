Москва оценивает перспективы переговоров с Киевом и Баку. Новости к 16.00 - 02.07.2025 Украина.ру
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Москва оценивает перспективы переговоров с Киевом и Баку. Новости к 16.00
Москва оценивает перспективы переговоров с Киевом и Баку. Новости к 16.00 - 02.07.2025 Украина.ру
Москва оценивает перспективы переговоров с Киевом и Баку. Новости к 16.00
Россия ожидает, что сроки третьего раунда переговоров с Украиной вскоре будут согласованы, а также прояснить противоречия с Баку. Об этом сообщает тг канал Украина.ру
2025-07-02T15:55
2025-07-02T15:55
новости
баку
россия
москва
дмитрий песков
владимир путин
александр бастрыкин
ростех
калашников
оружие
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🟦 Россия ожидает, что вскоре сроки третьего раунда переговоров с Украиной будут согласованы, это совместный процесс, — заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков;🟦Макрон хотел получить мнение и совет Путина по Ирану, оптимистично оценил его позицию, — заявили в кабмине Франции;🟦Россия надеется, что Москве и Баку удастся прояснить все нюансы в рамках диалога Бастрыкина с генпрокурором Азербайджана, заявил Песков. Телефонный разговор Владимира Путина с Ильхамом Алиевым сейчас не планируется, — добавил пресс-секретарь президента РФ;🟦Министерство науки и образования Азербайджана опровергло сообщения о прекращении обучения в стране на русском языке;🟦Москва призывает Баку принять меры по возвращению отношений стран к уровню стратегического союзничества, — заявила Мария Захарова;🟦В Венесуэле будут производиться автоматы Калашникова АК-103, — исполнительный директор "Ростеха" Евтушенко. Он принял участие в открытии в республике патронного завода по производству боеприпасов для АК-103.Следите за новостями на сайте Украина.ру
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Москва оценивает перспективы переговоров с Киевом и Баку. Новости к 16.00

15:55 02.07.2025
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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Россия ожидает, что сроки третьего раунда переговоров с Украиной вскоре будут согласованы, а также прояснить противоречия с Баку. Об этом сообщает тг канал Украина.ру
🟦 Россия ожидает, что вскоре сроки третьего раунда переговоров с Украиной будут согласованы, это совместный процесс, — заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков;
🟦Макрон хотел получить мнение и совет Путина по Ирану, оптимистично оценил его позицию, — заявили в кабмине Франции;
🟦Россия надеется, что Москве и Баку удастся прояснить все нюансы в рамках диалога Бастрыкина с генпрокурором Азербайджана, заявил Песков. Телефонный разговор Владимира Путина с Ильхамом Алиевым сейчас не планируется, — добавил пресс-секретарь президента РФ;
🟦Министерство науки и образования Азербайджана опровергло сообщения о прекращении обучения в стране на русском языке;
🟦Москва призывает Баку принять меры по возвращению отношений стран к уровню стратегического союзничества, — заявила Мария Захарова;
🟦В Венесуэле будут производиться автоматы Калашникова АК-103, — исполнительный директор "Ростеха" Евтушенко. Он принял участие в открытии в республике патронного завода по производству боеприпасов для АК-103.
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