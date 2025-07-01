https://ukraina.ru/20250701/rossiyskie-voennye-udarili-po-tselyam-v-kharkove-i-zaporozhe-1064500820.html

Российские военные ударили по целям в Харькове и Запорожье

Российские военные ударили по целям в Харькове и Запорожье - 01.07.2025 Украина.ру

Российские военные ударили по целям в Харькове и Запорожье

Российские "Герани" ночью нанесли массированный удар по целям ВСУ в Харькове. Об этом сообщает телеграм-канал Украина.ру

2025-07-01T07:19

2025-07-01T07:19

2025-07-01T07:35

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Также несколько ударов нанесли по временно оккупированному Запорожью.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

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новости, запорожье, харьков, днепропетровская область, вооруженные силы украины