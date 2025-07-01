Российские военные ударили по целям в Харькове и Запорожье - 01.07.2025 Украина.ру
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Российские военные ударили по целям в Харькове и Запорожье
Российские военные ударили по целям в Харькове и Запорожье - 01.07.2025 Украина.ру
Российские военные ударили по целям в Харькове и Запорожье
Российские "Герани" ночью нанесли массированный удар по целям ВСУ в Харькове. Об этом сообщает телеграм-канал Украина.ру
2025-07-01T07:19
2025-07-01T07:35
новости
запорожье
харьков
днепропетровская область
вооруженные силы украины
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Также несколько ударов нанесли по временно оккупированному Запорожью.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
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новости, запорожье, харьков, днепропетровская область, вооруженные силы украины
Новости, Запорожье, Харьков, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины

Российские военные ударили по целям в Харькове и Запорожье

07:19 01.07.2025 (обновлено: 07:35 01.07.2025)
 
Герань
Герань
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Российские "Герани" ночью нанесли массированный удар по целям ВСУ в Харькове. Об этом сообщает телеграм-канал Украина.ру
Также несколько ударов нанесли по временно оккупированному Запорожью.

"Различные источники заявляют, что после сегодняшних прилётов в Запорожье была слышна вторичная детонация. <...> Удар нанесён по Днепропетровской области. <...> "Герани" летят в направлении: оккупированной ВСУ территории ДНР; Красноармейска; Доброполья", - говорится в постах.

Следите за новостями на сайте Украина.ру.
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