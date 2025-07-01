Почему Азербайджан выбирает конфликт с Россией и затолкают ли Армению под влияние Турции — Ищенко
Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил, с чем связан Майдан в Сербии, в чём причины противостояния России и Азербайджана и почему премьер-министр Армении Пашинян начал борьбу против местной церкви
00:23 – Майдан в Сербии;
03:25 – Конфронтация России и Азербайджана;
20:21 – Затолкнут ли Армению в орбиту турецкого влияния?
24:49 – Борьба за политические интересы.
#Ищенко #Сербия #Майдан #Вучич #оружие #ЕС #Европа #Украина #Азербайджан #Россия #Алиев #Иран #Турция #Армения #Израиль #Закавказье #Пашинян #Тбилиси #Грузия #СредняяАзия #Екатеринбург #Сирия #Ливия #Эрдоган #Баку #Ереван #Палестина #церковь #Карабах #США #СВО #война #ВСУ #ВСРФ #Великобритания #Франция #Китай #Крым #ЧёрноеМоре #Флот #Севастополь #Кавказ
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00:23 – Майдан в Сербии;
03:25 – Конфронтация России и Азербайджана;
20:21 – Затолкнут ли Армению в орбиту турецкого влияния?
24:49 – Борьба за политические интересы.
#Ищенко #Сербия #Майдан #Вучич #оружие #ЕС #Европа #Украина #Азербайджан #Россия #Алиев #Иран #Турция #Армения #Израиль #Закавказье #Пашинян #Тбилиси #Грузия #СредняяАзия #Екатеринбург #Сирия #Ливия #Эрдоган #Баку #Ереван #Палестина #церковь #Карабах #США #СВО #война #ВСУ #ВСРФ #Великобритания #Франция #Китай #Крым #ЧёрноеМоре #Флот #Севастополь #Кавказ
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru
Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
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