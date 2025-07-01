Почему Азербайджан выбирает конфликт с Россией и затолкают ли Армению под влияние Турции — Ищенко - 01.07.2025 Украина.ру
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Почему Азербайджан выбирает конфликт с Россией и затолкают ли Армению под влияние Турции — Ищенко
Почему Азербайджан выбирает конфликт с Россией и затолкают ли Армению под влияние Турции — Ищенко - 01.07.2025 Украина.ру
Почему Азербайджан выбирает конфликт с Россией и затолкают ли Армению под влияние Турции — Ищенко
Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил, с чем связан... Украина.ру, 01.07.2025
2025-07-01T17:36
2025-07-01T17:36
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Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил, с чем связан Майдан в Сербии, в чём причины противостояния России и Азербайджана и почему премьер-министр Армении Пашинян начал борьбу против местной церкви00:23 – Майдан в Сербии;03:25 – Конфронтация России и Азербайджана;20:21 – Затолкнут ли Армению в орбиту турецкого влияния? 24:49 – Борьба за политические интересы. #Ищенко #Сербия #Майдан #Вучич #оружие #ЕС #Европа #Украина #Азербайджан #Россия #Алиев #Иран #Турция #Армения #Израиль #Закавказье #Пашинян #Тбилиси #Грузия #СредняяАзия #Екатеринбург #Сирия #Ливия #Эрдоган #Баку #Ереван #Палестина #церковь #Карабах #США #СВО #война #ВСУ #ВСРФ #Великобритания #Франция #Китай #Крым #ЧёрноеМоре #Флот #Севастополь #КавказТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
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видео, новости, азербайджан, россия, армения, ростислав ищенко, никол пашинян, украина.ру, ес, вооруженные силы украины
Видео, Новости, Азербайджан, Россия, Армения, Ростислав Ищенко, Никол Пашинян, Украина.ру, ЕС, Вооруженные силы Украины

Почему Азербайджан выбирает конфликт с Россией и затолкают ли Армению под влияние Турции — Ищенко

17:36 01.07.2025
 
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Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил, с чем связан Майдан в Сербии, в чём причины противостояния России и Азербайджана и почему премьер-министр Армении Пашинян начал борьбу против местной церкви

00:23 – Майдан в Сербии;
03:25 – Конфронтация России и Азербайджана;
20:21 – Затолкнут ли Армению в орбиту турецкого влияния?
24:49 – Борьба за политические интересы.

#Ищенко #Сербия #Майдан #Вучич #оружие #ЕС #Европа #Украина #Азербайджан #Россия #Алиев #Иран #Турция #Армения #Израиль #Закавказье #Пашинян #Тбилиси #Грузия #СредняяАзия #Екатеринбург #Сирия #Ливия #Эрдоган #Баку #Ереван #Палестина #церковь #Карабах #США #СВО #война #ВСУ #ВСРФ #Великобритания #Франция #Китай #Крым #ЧёрноеМоре #Флот #Севастополь #Кавказ

ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko

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- РИА Новости, 1920, 01.07.2025
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