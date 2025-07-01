https://ukraina.ru/20250701/lider-ruki-vverkh-popal-v-bazu-skandalnogo-sayta-mirotvorets---1064514401.html
Лидер "Руки Вверх!" попал в базу скандального сайта "Миротворец"
Лидер "Руки Вверх!" попал в базу скандального сайта "Миротворец" - 01.07.2025 Украина.ру
Лидер "Руки Вверх!" попал в базу скандального сайта "Миротворец"
Вокалист группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков внесен в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец", свидетельствуют данные ресурса
2025-07-01T13:04
2025-07-01T13:04
2025-07-01T13:05
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донецкая народная республика
никита михалков
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Певца обвинили в "сознательном нарушении государственной границы Украины" и в концертной деятельности в Крыму. Во вторник также стало известно, что российский режиссер и актер Никита Михалков объявлен в розыск на Украине по линии Службы безопасности Украины. Также его фамилия была внесена в перечень "Миротворца". Кроме него недавно туда попали звезды российского футбола: Андрей Аршавин, Роман Широков, Игорь Семшов, Дмитрий Сычев, Динияр Билялетдинов и Роман Адамов.Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран. Следите за новостями на сайте Украина.ру.
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новости, украина, крым, донецкая народная республика, никита михалков
Новости, Украина, Крым, Донецкая Народная Республика, Никита Михалков
Лидер "Руки Вверх!" попал в базу скандального сайта "Миротворец"
13:04 01.07.2025 (обновлено: 13:05 01.07.2025)
Вокалист группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков внесен в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец", свидетельствуют данные ресурса
Певца обвинили в "сознательном нарушении государственной границы Украины" и в концертной деятельности в Крыму.
Во вторник также стало известно, что российский режиссер и актер Никита Михалков объявлен в розыск на Украине по линии Службы безопасности Украины. Также его фамилия была внесена в перечень "Миротворца".
Кроме него недавно туда попали звезды российского футбола: Андрей Аршавин, Роман Широков, Игорь Семшов, Дмитрий Сычев, Динияр Билялетдинов и Роман Адамов.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
Следите за новостями на сайте Украина.ру.