https://ukraina.ru/20250701/kovat-zhelezo-poka-oni-tam-zhivy-chto-poluchit-ukraina-i-evropa-ot-perevooruzheniya-1064520946.html

Ковать железо, пока они там живы. Что получит Украина и Европа от перевооружения?

Ковать железо, пока они там живы. Что получит Украина и Европа от перевооружения? - 01.07.2025 Украина.ру

Ковать железо, пока они там живы. Что получит Украина и Европа от перевооружения?

Украина предложила ЕС совместные оборонные проекты в рамках фонда SAFE. Однако перевооружение сталкивается с проблемами: разногласия стран-членов, зависимость от США и судебные иски к фонду. Пока Киев пытается "ковать железо", эксперты сомневаются в устойчивости финансовой модели, а Европа балансирует между поддержкой Украины и собственными долгами

2025-07-01T16:42

2025-07-01T16:42

2025-07-01T16:42

эксклюзив

украина

сша

россия

урсула фон дер ляйен

владимир путин

еврокомиссия

нато

ес

виталий кличко

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Украина представила Евросоюзу оборонные проекты, в которые хотела бы вложить средства из европейского фонда кредитования SAFE (Security Action for Europe). Накануне в Брюсселе состоялось заседание оперативной группы по оборонной готовности (Defence Readiness Task Force). В мероприятии принимали участие руководители в сфере оборонной политики ЕС, Украина делегировала на заседание замминистра обороны Сергея Боева.Представители ЕС предложили свои проекты для совместных закупок, представители Украины - свои. В частности, Боев попросил европейцев профинансировать инициативы по производству беспилотников, боеприпасов и ракет. Цель предложений - обеспечить украинский ОПК контрактами на производство вплоть до 2030 года."Украина имеет высококачественное оружие, проверенное в бою. Но остается потребность в современном европейском вооружении, в частности в системах ПВО, ракетах и боеприпасах, артиллерии и бронетехнике. Мы готовы к взаимовыгодному сотрудничеству на пути интеграции украинского ОПК в европейскую экосистему", – заявил Боев.По информации Минобороны Украины, представители ЕС "проявили заинтересованность" в развитии совместных проектов в сфере производства дронов и ракетного вооружения.Фонд SAFE - часть проекта по перевооружению Европы ReArm (800 млрд евро), который предложила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. SAFE объемом в 150 млрд евро будет финансироваться за счет совместных заимствований, выделять другим странам кредиты на проекты в сфере обороны. При реализации проекта инициаторы столкнулись с двумя проблемами: членам ЕС трудно договориться о совместных закупках, возникают сложности с заключением контрактов, реальным производством и поставкой вооружений.Украина в этот концепт вписана как важная оборонная задача Европы и испытательный полигон. При этом власти ЕС должны сохранять украинскую повестку на плаву, чтобы избежать усталости доноров и осуждения со стороны граждан стран Евросоюза, найти баланс между поставками на Украину и собственными потребностями в вооружении.Европа зависит от США в стратегических воздушных перевозках, системах связи, технологиях принятия решений C4ISR. Собственных возможностей у европейцев меньше, а заявленная подготовка к противостоянию с Россией (Россия названа угрозой, этим оправдано перевооружение) потребует создания запасов вооружений, снабжения войск.Эксперты Международного института оборонных исследований (IISS) уже просчитывали сценарий выхода США из НАТО при заключении перемирия между Москвой и Киевом. Оказалось, что вклад Вашингтона в оборонные возможности европейцев оценивается в 1 трлн долларов США. Это значит, что если власти ЕС твердо решатся на конфронтацию с Россией, им потребуется найти средства на замену американских возможностей и технологий.Например, если Штаты вышли бы из НАТО в середине 2025 года, европейцам пришлось бы заменить и военные платформы, и личный состав (128 тысяч военнослужащих США заняты в НАТО), и устранить нехватку космических и прочих разведывательных средств."Чтобы заменить в настоящее время предполагаемые обычные возможности США, выделенные для евроатлантического театра, европейским государствам необходимо будет инвестировать значительные ресурсы в дополнение к уже существующим планам по наращиванию военного потенциала. IISS оценивает, что с учетом единовременных затрат на закупку и предполагая 25-летний жизненный цикл, эти затраты составят приблизительно 1 триллион долларов США", - говорится в исследовании.По оценкам исследователей, в течение следующих 10 лет Европе будет сложно заменить американское на "отечественное" в морской и воздушной сферах. Евросоюзники, стремящиеся закупить как можно больше техники, столкнутся с задержками сроков поставок. А ракетное вооружение и истребители - это и есть окно европейской уязвимости. Собственно, вот почему Украина предлагает вложить деньги в дроны и ракеты, и вот почему это предложение может заинтересовать ЕС.С фондом SAFE тоже не все так просто. Государство может получить кредит, если в совместной закупке принимает участие как минимум еще одна страна. Кроме этого, 65% средств государства должны тратить на покупку европейской продукции, определены пять приоритетных областей: ПВО/ПРО, артиллерийские системы, ракеты и боеприпасы, беспилотники и РЭБ, стратегические средства обеспечения и защита критической инфраструктуры.Для стран вне блока ЕС предусмотрено заключение оборонного соглашения, открывающего доступ к механизму SAFE. Например, Норвегия, Южная Корея, Великобритания. Однако на практике пока что не ясно, как это будет работать.Власти ЕС настаивают на обязательном вкладе в бюджет Евросоюза для участников. Еврокомиссия заявляет об индивидуальном рассмотрении каждого случая. В результате кто-то извне Евросоюза получит дешевый кредит, но условие закупок "отечественного" на 65% не будет выполнять.Или для государств-членов ЕС: чем выше кредитный рейтинг, тем ниже процент. В настоящее время кредитный рейтинг ААА у нескольких стран - Дании, Германии, Люксембурга и Швеции. Рейтинг Франции понижен в прошлом году до Аа3 с негативным прогнозом. Совершенно не ясно, как президент Франции Эмманюэль Макрон рассчитывает удваивать оборонный бюджет (увеличение на 30 млрд евро) и обслуживать текущие долги.Германия и вовсе отключила "долговые тормоза", в военную инфраструктуру планируют вложить 500 млрд евро. В результате повышение расходов за счет заимствований увеличит их стоимость как и для Германии, так и для всего ЕС. И тогда инструмент SAFE станет менее привлекательным - то есть, образуется "кружок" стран-пользователей.А масштабы на примере Германии таковы. 24 июня немецкие власти опубликовали сообщение о планах выпуска чистых облигаций на сумму 143 млрд евро. Из них 82 млрд - основные долги, еще 61 млрд - долги по спецфондам для инвестиций в оборону. В общей сложности на каждого гражданина ФРГ добавилось по 1800 евро заимствований. Государственный долг в июне 2025 года составил 2,5 трлн евро. А власти планируют в 2026 году взять еще 172 млрд евро в кредит.Доктор Линус Терхорст (кафедра оборонных исследований Королевского колледжа Лондона) полагает, что оценить эффективность SAFE как инструмента, направленного против России, сложно. С одной стороны, власти ЕС открыли доступ к дешевым заимствованиям, с другой стороны нет стабильного спроса инвесторов и уверенности в кредитоспособности небольшого числа доноров. Исключение США или других ключевых партнеров вне ЕС подорвет цепочки поставок."Европа не находится в состоянии войны, но она вступает в период устойчивого геополитического давления. Если она намерена перевооружиться в необходимых масштабах, придется рассмотреть финансовые инструменты, отражающие долгосрочный характер проблемы, а не полагаться на механизмы, которые рассматривают расходы на оборону как временное отклонение от фискальных норм", - пишет он в статье для Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI).Уверенность "не только лишь всех", говоря словами Виталия Кличко, в правильности решения Еврокомиссии насчет перевооружения за счет SAFE тает на глазах. Неделю назад Европарламент проголосовал за возбуждение судебного иска против этого фонда Урсулы фон дер Ляйен. Теперь план перевооружения будет оспорен в Европейском суде. По мнению парламентариев (20 из 24 членов комитета по правовым вопросам) фонд подрывает полномочия Европарламента как созаконодателя, и соглашение было заключено закулисно между Евросоветом и ЕК. Продвижение финансового инструмента подрывает институциональный баланс ЕС. Хотя депутаты, скорее, судебным иском просто компенсируют досаду от того, что в якобы демократическом Евросоюзе их мнения никто не спрашивает.Что касается Украины в рамках SAFE, речь идет как раз-таки об амбициях, препятствующих реализации этого инструмента. По данным украинских СМИ, к октябрьскому саммит ЕС правительство Украины намерено подать полный пакет из минимум 10 оборонных проектов, в который будет включено практически все, что можно:"Если не будет потерян темп, SAFE может превратиться для Украины в платформу индустриальной интеграции, где не просят помощи, а формируют правила игры", - восторженно пишут украинские журналисты.Однако этой истории мы видим два объяснения. Первое. Украина пытается ковать железо, пока горячо. Второе. Президент России Владимир Путин уже высказался насчет битв экономик РФ и стран Запада: "Сами скоро сдохнут там, а нас хоронят, не переставая".

https://ukraina.ru/20250630/sekretnyy-plan-nato-dlya-ukrainy-1064496322.html

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эксклюзив, украина, сша, россия, урсула фон дер ляйен, владимир путин, еврокомиссия, нато, ес, виталий кличко