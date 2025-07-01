Армия России наступает в зоне СВО, экс-замминистру обороны РФ вынесли приговор. Итоги 1 июля
18:00 01.07.2025 (обновлено: 18:01 01.07.2025)
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкОглашение приговора экс-замминистра обороны Т. Иванову
Мосгорсуд вынес приговор по резонансному уголовному делу с обвинением экс-замминистра обороны России. Правительство Украины получило финансовую помощь Запада. Российский военный самолёт разбился в Нижегородской области.
Мосгорсуд 1 июля вынес обвинительный приговор по громкому уголовному делу. Бывший замминистра обороны России Тимур Иванов обвинялся в получении крупной взятки за покровительство коммерческим структурам. Иванова также обвинили в хищении бюджетных средств, выделенных на закупку двух морских паромов для Керченской переправы. Судебный процесс с весны проходил в закрытом режиме.
Суд приговорил бывшего замминистра обороны к 13 годам лишения свободы. Иванов лишён государственных наград. Он также будет выплачивать крупный штраф вместе со своим бывшим подчинённым - осужденным по этому же уголовному делу Антоном Филатовым (приговорён к 12,5 годам).
При этом Мосгорсуд удовлетворил иски потерпевших от действий Иванова и Филатова на сумму свыше 4,1 миллиарда рублей. Иски подавали Главное управление обустройства войск (ГУОВ) и Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Оба осужденных свою вину не признали.
29 июня, 02:28"Военторг" и "Патриот". Какое наказание понесут бывшие генералы Минобороны и какое реально заслужилиСледственный комитет завершил расследование уголовного дела против бывшего заместителя министра обороны России Дмитрия Булгакова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщил адвокат экс-замминистра.
Тем временем в северной столице доцента СПбГУ арестовали на 10 суток за проукраинский лозунг в соцсети, сообщили в пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Приморский районный суд Санкт-Петербурга признал доцента кафедры арабской филологии восточного факультета СПбГУ виновным за деяние в марте 2022 года. Подсудимый свою вину признал, раскаялся и пояснил, что не удалил свою старую публикацию, так как забыл о ней.
МИД России продолжил добиваться справедливости и законности в резонансной истории вокруг подразделения МИА "Россия сегодня". Медиагруппа потребовала немедленного освобождения семерых задержанных сотрудников Sputnik Азербайджан.
Кабмин Украины получил девятый транш от МВФ в размере $500 млн для покрытия бюджетных потребностей. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, полмиллиарда пойдут "на покрытие приоритетных бюджетных нужд". Шмыгаль отметил, что в рамках программы сотрудничества EFF фонд направил официальному Киеву $10,6 млрд.
Глава украинского правительства также рассказал о встрече с президентом Всемирного банка Аджаем Бангой на полях Конференции ООН. По словам Шмыгаля, этот банк с начала СВО мобилизовал более $77 млрд долларов для нынешнего руководства постсоветской республики.
"В настоящее время на Украине реализуется 18 совместных с банком проектов – это восстановление транспортной и энергетической инфраструктуры, жилья, строительство укрытий в школах, поддержка малого и среднего бизнеса, а также агросектора. Работаем вместе над подготовкой к послевоенному обновлению. В частности, речь идет о запуске эффективной системы управления государственными инвестпроектами и разработке сценариев ускоренной экономической интеграции Украины в ЕС", - пояснил Шмыгаль.
Западные партнёры, как выяснилось, не только помогали официальному Киеву. Полиция Финляндии выяснила, что местная компания по контракту с Минобороны Украины обманула партнёров. Контракт на 10 000 бронежилетов стоимостью €5,7 млн оказался поводом для криминального расследования. Установлено, что половина поставки не соответствовала заявленным требованиям. Фирма подозревается в крупном мошенничестве, а её руководство — в отмывании денег. Не ясно, сколько дефективных бронежилетов поступило тыловикам ВСУ.
16:42Ковать железо, пока они там живы. Что получит Украина и Европа от перевооружения?Украина предложила ЕС совместные оборонные проекты в рамках фонда SAFE. Однако перевооружение сталкивается с проблемами: разногласия стран-членов, зависимость от США и судебные иски к фонду. Пока Киев пытается "ковать железо", эксперты сомневаются в устойчивости финансовой модели, а Европа балансирует между поддержкой Украины и собственными долгами
Армия России тем временем громит позиции противника в Конотопе Сумской области – приграничной с Курской областью. В 2024 году государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
Подразделения войсковых группировок российской армии продолжили проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины (СВО). Согласно сводке Минобороны РФ от 1 июля, противостоящие им формирования украинской армии и других силовых структур понесли существенные потери в живой силе и технике.
В частности, подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю. Они нанесли поражение живой силе и технике механизированной, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад теробороны и отряда спецназа "Химера" ГУР Минобороны Украины в районах населенных пунктов Варачино, Садки, Храповщина, Бессаловка, Новониколаевка и Юнаковка Сумской области.
"На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Охримовка, Огурцово, Ольховатка и Волчанск Харьковской области", - сказано в сводке Минобороны РФ.
При этом ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, три боевые бронемашины, шесть автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и пусковую установку реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства.
Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Они нанесли поражение формированиям ВСУ в ряде районов Харьковской области. Потери ВСУ превысили 220 военнослужащих, четыре склада боеприпасов, танк и много другой техники.
Подразделения российской "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Звановка, Серебрянка, Щербиновка, Часов Яр, Предтечино, Константиновка, Верхнекаменское и Петровка Донецкой Народной Республики. При этом противник потерял свыше 160 военнослужащих, пикап, четыре орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов.
Улучшили положение по переднему краю также подразделения группировки войск "Центр". Они нанесли поражение формированиям ВСУ, бригады морской пехоты и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Удачное, Новосергеевка, Петровского, Новоукраинка и Дачное (ДНР). Потери противника составили до 500 военнослужащих, две бронемашины и 11 пикапов.
Подразделения российской группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов ДНР и Запорожской области. Потери ВСУ составили до 215 военнослужащих, не считая техники.
Российская группировка войск "Днепр" нанесла поражение ВСУ в районах населенных пунктов Каменское, Малая Токмачка Запорожской области, Антоновка, Приднепровское, Золотая Балка Херсонской области, Никополь Днепропетровской области и города Николаев. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, четыре склада, девять станций РЭБ и другой техники.
За сутки российской авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск было нанесено поражение системе управления ВСУ, цехам производства, местам сборки, хранения и пункту управления ударными беспилотниками, складам боеприпасов и военно-технического имущества, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ в 148 районах.
ПВО России сбиты три крылатые ракеты Storm Shadow, пять управляемых авиабомб JDAM и три реактивных снаряда РСЗО HIMARS. Также сбиты 173 украинских БПЛА самолётного типа.
13:00Почему Келлог нервирует Вашингтон, чего испугался Киев и что происходит на фронте. Главное на 13:00 Россия и Украина обменялись ударами. Киев, как "самый незащищенный город", забил тревогу. В Пхеньяне прошло прощание с погибшими в Курской области северокорейскими военными. Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог заявил, что Россия "тянет время" в вопросе мирного урегулирования. ВС РФ продвигаются на нескольких направлениях фронта
Также 1 июля стало известно о крушении российского военного самолёта Су-34 в Нижегородской области (изначально сообщалось о Су-27). Экипаж успел катапультироваться.
"Разбившийся в Нижегородской области самолет — Су-34. Экипаж жив", - сообщил российский телеграм-канал о происшествиях "112".
"Разбившийся в Нижегородской области самолет — Су-34. Экипаж жив", - сообщил российский телеграм-канал о происшествиях "112".
Ранее этот телеграм-канал сообщал о самолёте Су-27, упавшем в лесу возле населенного пункта Велетьма.
Со ссылкой на Минобороны телеграм-канал сообщил, что истребитель Су-34 выполнял учебный полёт. При заходе на посадку у самолёта отказала система выпуска одной из стоек шасси. Экипаж не смог починить неисправность в полете и по команде руководителя полётов катапультировался. Пилоты смогли вывести истребитель в безопасную зону.
Автор Украина.ру Марина Полякова рассмотрела тенденции в публикации Рекорды по числу ударов и масштабам продвижения: фронтовая сводка
Подписывайся на