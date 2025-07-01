Армия России наступает в зоне СВО, экс-замминистру обороны РФ вынесли приговор. Итоги 1 июля - 01.07.2025 Украина.ру
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Армия России наступает в зоне СВО, экс-замминистру обороны РФ вынесли приговор. Итоги 1 июля
Армия России наступает в зоне СВО, экс-замминистру обороны РФ вынесли приговор. Итоги 1 июля - 01.07.2025 Украина.ру
Армия России наступает в зоне СВО, экс-замминистру обороны РФ вынесли приговор. Итоги 1 июля
Мосгорсуд вынес приговор по резонансному уголовному делу с обвинением экс-замминистра обороны России. Правительство Украины получило финансовую помощь Запада. Российский военный самолёт разбился в Нижегородской области.
2025-07-01T18:00
2025-07-01T18:01
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Мосгорсуд 1 июля вынес обвинительный приговор по громкому уголовному делу. Бывший замминистра обороны России Тимур Иванов обвинялся в получении крупной взятки за покровительство коммерческим структурам. Иванова также обвинили в хищении бюджетных средств, выделенных на закупку двух морских паромов для Керченской переправы. Судебный процесс с весны проходил в закрытом режиме.Суд приговорил бывшего замминистра обороны к 13 годам лишения свободы. Иванов лишён государственных наград. Он также будет выплачивать крупный штраф вместе со своим бывшим подчинённым - осужденным по этому же уголовному делу Антоном Филатовым (приговорён к 12,5 годам).При этом Мосгорсуд удовлетворил иски потерпевших от действий Иванова и Филатова на сумму свыше 4,1 миллиарда рублей. Иски подавали Главное управление обустройства войск (ГУОВ) и Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Оба осужденных свою вину не признали.Тем временем в северной столице доцента СПбГУ арестовали на 10 суток за проукраинский лозунг в соцсети, сообщили в пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Приморский районный суд Санкт-Петербурга признал доцента кафедры арабской филологии восточного факультета СПбГУ виновным за деяние в марте 2022 года. Подсудимый свою вину признал, раскаялся и пояснил, что не удалил свою старую публикацию, так как забыл о ней.МИД России продолжил добиваться справедливости и законности в резонансной истории вокруг подразделения МИА "Россия сегодня". Медиагруппа потребовала немедленного освобождения семерых задержанных сотрудников Sputnik Азербайджан.Кабмин Украины получил девятый транш от МВФ в размере $500 млн для покрытия бюджетных потребностей. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.По его словам, полмиллиарда пойдут "на покрытие приоритетных бюджетных нужд". Шмыгаль отметил, что в рамках программы сотрудничества EFF фонд направил официальному Киеву $10,6 млрд.Глава украинского правительства также рассказал о встрече с президентом Всемирного банка Аджаем Бангой на полях Конференции ООН. По словам Шмыгаля, этот банк с начала СВО мобилизовал более $77 млрд долларов для нынешнего руководства постсоветской республики."В настоящее время на Украине реализуется 18 совместных с банком проектов – это восстановление транспортной и энергетической инфраструктуры, жилья, строительство укрытий в школах, поддержка малого и среднего бизнеса, а также агросектора. Работаем вместе над подготовкой к послевоенному обновлению. В частности, речь идет о запуске эффективной системы управления государственными инвестпроектами и разработке сценариев ускоренной экономической интеграции Украины в ЕС", - пояснил Шмыгаль.Западные партнёры, как выяснилось, не только помогали официальному Киеву. Полиция Финляндии выяснила, что местная компания по контракту с Минобороны Украины обманула партнёров. Контракт на 10 000 бронежилетов стоимостью €5,7 млн оказался поводом для криминального расследования. Установлено, что половина поставки не соответствовала заявленным требованиям. Фирма подозревается в крупном мошенничестве, а её руководство — в отмывании денег. Не ясно, сколько дефективных бронежилетов поступило тыловикам ВСУ. Армия России тем временем громит позиции противника в Конотопе Сумской области – приграничной с Курской областью. В 2024 году государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Подразделения войсковых группировок российской армии продолжили проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины (СВО). Согласно сводке Минобороны РФ от 1 июля, противостоящие им формирования украинской армии и других силовых структур понесли существенные потери в живой силе и технике.В частности, подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю. Они нанесли поражение живой силе и технике механизированной, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад теробороны и отряда спецназа "Химера" ГУР Минобороны Украины в районах населенных пунктов Варачино, Садки, Храповщина, Бессаловка, Новониколаевка и Юнаковка Сумской области."На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Охримовка, Огурцово, Ольховатка и Волчанск Харьковской области", - сказано в сводке Минобороны РФ.При этом ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, три боевые бронемашины, шесть автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и пусковую установку реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства.Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Они нанесли поражение формированиям ВСУ в ряде районов Харьковской области. Потери ВСУ превысили 220 военнослужащих, четыре склада боеприпасов, танк и много другой техники.Подразделения российской "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Звановка, Серебрянка, Щербиновка, Часов Яр, Предтечино, Константиновка, Верхнекаменское и Петровка Донецкой Народной Республики. При этом противник потерял свыше 160 военнослужащих, пикап, четыре орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов.Улучшили положение по переднему краю также подразделения группировки войск "Центр". Они нанесли поражение формированиям ВСУ, бригады морской пехоты и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Удачное, Новосергеевка, Петровского, Новоукраинка и Дачное (ДНР). Потери противника составили до 500 военнослужащих, две бронемашины и 11 пикапов.Подразделения российской группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов ДНР и Запорожской области. Потери ВСУ составили до 215 военнослужащих, не считая техники.Российская группировка войск "Днепр" нанесла поражение ВСУ в районах населенных пунктов Каменское, Малая Токмачка Запорожской области, Антоновка, Приднепровское, Золотая Балка Херсонской области, Никополь Днепропетровской области и города Николаев. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, четыре склада, девять станций РЭБ и другой техники.За сутки российской авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск было нанесено поражение системе управления ВСУ, цехам производства, местам сборки, хранения и пункту управления ударными беспилотниками, складам боеприпасов и военно-технического имущества, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ в 148 районах.ПВО России сбиты три крылатые ракеты Storm Shadow, пять управляемых авиабомб JDAM и три реактивных снаряда РСЗО HIMARS. Также сбиты 173 украинских БПЛА самолётного типа.Также 1 июля стало известно о крушении российского военного самолёта Су-34 в Нижегородской области (изначально сообщалось о Су-27). Экипаж успел катапультироваться."Разбившийся в Нижегородской области самолет — Су-34. Экипаж жив", - сообщил российский телеграм-канал о происшествиях "112".Ранее этот телеграм-канал сообщал о самолёте Су-27, упавшем в лесу возле населенного пункта Велетьма.Со ссылкой на Минобороны телеграм-канал сообщил, что истребитель Су-34 выполнял учебный полёт. При заходе на посадку у самолёта отказала система выпуска одной из стоек шасси. Экипаж не смог починить неисправность в полете и по команде руководителя полётов катапультировался. Пилоты смогли вывести истребитель в безопасную зону.Автор Украина.ру Марина Полякова рассмотрела тенденции в публикации Рекорды по числу ударов и масштабам продвижения: фронтовая сводка
https://ukraina.ru/20250629/voentorg-i-patriot-kakoe-nakazanie-ponesut-byvshie-generaly-minoborony-i-kakoe-realno-zasluzhili-1064309588.html
https://ukraina.ru/20250701/kovat-zhelezo-poka-oni-tam-zhivy-chto-poluchit-ukraina-i-evropa-ot-perevooruzheniya-1064520946.html
https://ukraina.ru/20250701/pochemu-kellog-nerviruet-vashington-chego-ispugalsya-kiev-i-chto-proiskhodit-na-fronte-glavnoe-na-1300--1064509580.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, эксклюзив, россия, украина, нижегородская область, тимур иванов, денис шмыгаль, филатов, вооруженные силы украины, миа "россия сегодня", sputnik, азербайджан, бывший ссср, постсоветское пространство, сво, новости сво россия, всу, потери всу, разгром всу, наступление вс рф, новороссия, новые регионы, днр, лнр, приговор, коррупция, минобороны рф, мид рф, мвф, кабмин, всемирный банк, происшествия, военная помощь украине, финляндия, бронежилеты, украина-нато, украина-ес
Новости, Эксклюзив, Россия, Украина, Нижегородская область, Тимур Иванов, Денис Шмыгаль, Филатов, Вооруженные силы Украины, МИА "Россия сегодня", Sputnik, Азербайджан, бывший СССР, постсоветское пространство, СВО, новости СВО Россия, ВСУ, потери ВСУ, разгром ВСУ, наступление ВС РФ, Новороссия, Новые регионы, ДНР, ЛНР, приговор, коррупция, Минобороны РФ, МИД РФ, МВФ, Кабмин, Всемирный банк, происшествия, военная помощь Украине, Финляндия, бронежилеты, Украина-НАТО, Украина-ЕС

Армия России наступает в зоне СВО, экс-замминистру обороны РФ вынесли приговор. Итоги 1 июля

18:00 01.07.2025 (обновлено: 18:01 01.07.2025)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкОглашение приговора экс-замминистра обороны Т. Иванову
Оглашение приговора экс-замминистра обороны Т. Иванову - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Сергей Зуев
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Мосгорсуд вынес приговор по резонансному уголовному делу с обвинением экс-замминистра обороны России. Правительство Украины получило финансовую помощь Запада. Российский военный самолёт разбился в Нижегородской области.
Мосгорсуд 1 июля вынес обвинительный приговор по громкому уголовному делу. Бывший замминистра обороны России Тимур Иванов обвинялся в получении крупной взятки за покровительство коммерческим структурам. Иванова также обвинили в хищении бюджетных средств, выделенных на закупку двух морских паромов для Керченской переправы. Судебный процесс с весны проходил в закрытом режиме.
Суд приговорил бывшего замминистра обороны к 13 годам лишения свободы. Иванов лишён государственных наград. Он также будет выплачивать крупный штраф вместе со своим бывшим подчинённым - осужденным по этому же уголовному делу Антоном Филатовым (приговорён к 12,5 годам).
При этом Мосгорсуд удовлетворил иски потерпевших от действий Иванова и Филатова на сумму свыше 4,1 миллиарда рублей. Иски подавали Главное управление обустройства войск (ГУОВ) и Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Оба осужденных свою вину не признали.
Суд по делу бывшего замминистра обороны РФ Т. Иванова - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
29 июня, 02:28
"Военторг" и "Патриот". Какое наказание понесут бывшие генералы Минобороны и какое реально заслужилиСледственный комитет завершил расследование уголовного дела против бывшего заместителя министра обороны России Дмитрия Булгакова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщил адвокат экс-замминистра.
Тем временем в северной столице доцента СПбГУ арестовали на 10 суток за проукраинский лозунг в соцсети, сообщили в пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Приморский районный суд Санкт-Петербурга признал доцента кафедры арабской филологии восточного факультета СПбГУ виновным за деяние в марте 2022 года. Подсудимый свою вину признал, раскаялся и пояснил, что не удалил свою старую публикацию, так как забыл о ней.
МИД России продолжил добиваться справедливости и законности в резонансной истории вокруг подразделения МИА "Россия сегодня". Медиагруппа потребовала немедленного освобождения семерых задержанных сотрудников Sputnik Азербайджан.
Кабмин Украины получил девятый транш от МВФ в размере $500 млн для покрытия бюджетных потребностей. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, полмиллиарда пойдут "на покрытие приоритетных бюджетных нужд". Шмыгаль отметил, что в рамках программы сотрудничества EFF фонд направил официальному Киеву $10,6 млрд.
Глава украинского правительства также рассказал о встрече с президентом Всемирного банка Аджаем Бангой на полях Конференции ООН. По словам Шмыгаля, этот банк с начала СВО мобилизовал более $77 млрд долларов для нынешнего руководства постсоветской республики.
"В настоящее время на Украине реализуется 18 совместных с банком проектов – это восстановление транспортной и энергетической инфраструктуры, жилья, строительство укрытий в школах, поддержка малого и среднего бизнеса, а также агросектора. Работаем вместе над подготовкой к послевоенному обновлению. В частности, речь идет о запуске эффективной системы управления государственными инвестпроектами и разработке сценариев ускоренной экономической интеграции Украины в ЕС", - пояснил Шмыгаль.
Западные партнёры, как выяснилось, не только помогали официальному Киеву. Полиция Финляндии выяснила, что местная компания по контракту с Минобороны Украины обманула партнёров. Контракт на 10 000 бронежилетов стоимостью €5,7 млн оказался поводом для криминального расследования. Установлено, что половина поставки не соответствовала заявленным требованиям. Фирма подозревается в крупном мошенничестве, а её руководство — в отмывании денег. Не ясно, сколько дефективных бронежилетов поступило тыловикам ВСУ.
16:42
Ковать железо, пока они там живы. Что получит Украина и Европа от перевооружения?Украина предложила ЕС совместные оборонные проекты в рамках фонда SAFE. Однако перевооружение сталкивается с проблемами: разногласия стран-членов, зависимость от США и судебные иски к фонду. Пока Киев пытается "ковать железо", эксперты сомневаются в устойчивости финансовой модели, а Европа балансирует между поддержкой Украины и собственными долгами
Армия России тем временем громит позиции противника в Конотопе Сумской области – приграничной с Курской областью. В 2024 году государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
Подразделения войсковых группировок российской армии продолжили проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины (СВО). Согласно сводке Минобороны РФ от 1 июля, противостоящие им формирования украинской армии и других силовых структур понесли существенные потери в живой силе и технике.
В частности, подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю. Они нанесли поражение живой силе и технике механизированной, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад теробороны и отряда спецназа "Химера" ГУР Минобороны Украины в районах населенных пунктов Варачино, Садки, Храповщина, Бессаловка, Новониколаевка и Юнаковка Сумской области.
"На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Охримовка, Огурцово, Ольховатка и Волчанск Харьковской области", - сказано в сводке Минобороны РФ.
При этом ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, три боевые бронемашины, шесть автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и пусковую установку реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства.
Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Они нанесли поражение формированиям ВСУ в ряде районов Харьковской области. Потери ВСУ превысили 220 военнослужащих, четыре склада боеприпасов, танк и много другой техники.
Подразделения российской "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Звановка, Серебрянка, Щербиновка, Часов Яр, Предтечино, Константиновка, Верхнекаменское и Петровка Донецкой Народной Республики. При этом противник потерял свыше 160 военнослужащих, пикап, четыре орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов.
Улучшили положение по переднему краю также подразделения группировки войск "Центр". Они нанесли поражение формированиям ВСУ, бригады морской пехоты и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Удачное, Новосергеевка, Петровского, Новоукраинка и Дачное (ДНР). Потери противника составили до 500 военнослужащих, две бронемашины и 11 пикапов.
Подразделения российской группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов ДНР и Запорожской области. Потери ВСУ составили до 215 военнослужащих, не считая техники.
Российская группировка войск "Днепр" нанесла поражение ВСУ в районах населенных пунктов Каменское, Малая Токмачка Запорожской области, Антоновка, Приднепровское, Золотая Балка Херсонской области, Никополь Днепропетровской области и города Николаев. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, четыре склада, девять станций РЭБ и другой техники.
За сутки российской авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск было нанесено поражение системе управления ВСУ, цехам производства, местам сборки, хранения и пункту управления ударными беспилотниками, складам боеприпасов и военно-технического имущества, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ в 148 районах.
ПВО России сбиты три крылатые ракеты Storm Shadow, пять управляемых авиабомб JDAM и три реактивных снаряда РСЗО HIMARS. Также сбиты 173 украинских БПЛА самолётного типа.
- РИА Новости, 1920, 01.07.2025
13:00
Почему Келлог нервирует Вашингтон, чего испугался Киев и что происходит на фронте. Главное на 13:00 Россия и Украина обменялись ударами. Киев, как "самый незащищенный город", забил тревогу. В Пхеньяне прошло прощание с погибшими в Курской области северокорейскими военными. Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог заявил, что Россия "тянет время" в вопросе мирного урегулирования. ВС РФ продвигаются на нескольких направлениях фронта
Также 1 июля стало известно о крушении российского военного самолёта Су-34 в Нижегородской области (изначально сообщалось о Су-27). Экипаж успел катапультироваться.

"Разбившийся в Нижегородской области самолет — Су-34. Экипаж жив", - сообщил российский телеграм-канал о происшествиях "112".
Ранее этот телеграм-канал сообщал о самолёте Су-27, упавшем в лесу возле населенного пункта Велетьма.
Со ссылкой на Минобороны телеграм-канал сообщил, что истребитель Су-34 выполнял учебный полёт. При заходе на посадку у самолёта отказала система выпуска одной из стоек шасси. Экипаж не смог починить неисправность в полете и по команде руководителя полётов катапультировался. Пилоты смогли вывести истребитель в безопасную зону.
Автор Украина.ру Марина Полякова рассмотрела тенденции в публикации Рекорды по числу ударов и масштабам продвижения: фронтовая сводка
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Заголовок открываемого материала
18:19Боевик ВСУ осужден за препятствование эвакуации мирных жителей Курской области
18:13Москва поможет Луганску восстановить дома после атаки БПЛА
18:12Обстановка на Купянском направлении
18:08Украинские нацисты убивают культуру Донецка: ВСУ ударили по культовому зданию столицы Донбасса
18:07Финские партнёры Киева провернули аферу с бронежилетами для ВСУ
18:02Студенты и преподаватели против Запада и президента Вучича. Вся правда о протестах в Сербии
18:02Полковник Геннадий Алехин: Россия сметает ВСУ под Волчанском огневым валом, открывая дорогу на Купянск
18:00Армия России наступает в зоне СВО, экс-замминистру обороны РФ вынесли приговор. Итоги 1 июля
17:50ВС РФ ликвидировали командира 110-й бригады ВСУ полковника Сергея Захаревича
17:38Очередной трофейный "Леопард" отправился в наш тыл
17:36Почему Азербайджан выбирает конфликт с Россией и затолкают ли Армению под влияние Турции — Ищенко
17:35Семьям погибших при атаке БПЛА в Удмуртии выплатят по 1,5 млн рублей, пострадавшим - от 300 до 600 тысяч, сообщили власти региона
17:30"Барон Алферов". Украинский институт нацпамяти возглавил монархист и поклонник Гитлера
17:09Главреда и шеф-редактора Sputnik Азербайджан внесли в базу "Миротворец" сразу после ареста в Баку
17:04Боец с позывным "Луч" рассказал, когда впервые начали применять коптеры на оптоволокне 2:10
17:01На Поклонной горе почтили память ветеранов боевых действий
16:57Игорь Юшков: Если Азербайджан поставляет нефть на Кременчугский НПЗ, пусть не обижается, что его бомбят
16:51Девять лет для Гуцул. Что стоит за активизацией Запада на молдавском направлении
16:42Экипаж разбившегося в Нижегородской области самолёта Су-34 жив
16:42Ковать железо, пока они там живы. Что получит Украина и Европа от перевооружения?
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