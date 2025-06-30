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Взрывы и пожары: ВС РФ поразили объекты противника в нескольких регионах Украины

Взрывы и пожары: ВС РФ поразили объекты противника в нескольких регионах Украины - 30.06.2025 Украина.ру

Взрывы и пожары: ВС РФ поразили объекты противника в нескольких регионах Украины

Российские военные ударили по объектам противника в Харькове, слышны взрывы. Об этом сообщает телеграм-канал Украина.ру

2025-06-30T07:21

2025-06-30T07:21

2025-06-30T07:21

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"Удары наносятся по объектам противника в Дергачах Харьковской области. <...> Взрывы слышны в Харькове и Славянске. <...> Снова удар по Славянску, а также по Балаклее в Харьковской области. <...> Удар был нанесён в районе Павлограда.<...> Взрывы в Одесской и Днепропетровской областях. <...> В Одесской области многочисленные пожары после поражения объектов противника. <...> "Герани" поражают объекты противника в Сумской области. <...>"Герани" наносят удары по объектам противника во временно оккупированном Покровске ДНР”, - говорится в постах канала.Украинские телеграм-каналы в свою очередь сообщают о прилетах в Запорожской области, а также о взрывах в Одесской и Сумской областях.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

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новости, харьков, харьковская область, славянск