Взрывы и пожары: ВС РФ поразили объекты противника в нескольких регионах Украины
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРазведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад"
Российские военные ударили по объектам противника в Харькове, слышны взрывы. Об этом сообщает телеграм-канал Украина.ру
"Удары наносятся по объектам противника в Дергачах Харьковской области. <...> Взрывы слышны в Харькове и Славянске. <...> Снова удар по Славянску, а также по Балаклее в Харьковской области. <...> Удар был нанесён в районе Павлограда.<...> Взрывы в Одесской и Днепропетровской областях. <...> В Одесской области многочисленные пожары после поражения объектов противника. <...> "Герани" поражают объекты противника в Сумской области. <...>"Герани" наносят удары по объектам противника во временно оккупированном Покровске ДНР”, - говорится в постах канала.
Украинские телеграм-каналы в свою очередь сообщают о прилетах в Запорожской области, а также о взрывах в Одесской и Сумской областях.
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