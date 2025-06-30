Взрывы и пожары: ВС РФ поразили объекты противника в нескольких регионах Украины - 30.06.2025 Украина.ру
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Взрывы и пожары: ВС РФ поразили объекты противника в нескольких регионах Украины
Взрывы и пожары: ВС РФ поразили объекты противника в нескольких регионах Украины - 30.06.2025 Украина.ру
Взрывы и пожары: ВС РФ поразили объекты противника в нескольких регионах Украины
Российские военные ударили по объектам противника в Харькове, слышны взрывы. Об этом сообщает телеграм-канал Украина.ру
2025-06-30T07:21
2025-06-30T07:21
новости
харьков
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"Удары наносятся по объектам противника в Дергачах Харьковской области. &lt;...&gt; Взрывы слышны в Харькове и Славянске. &lt;...&gt; Снова удар по Славянску, а также по Балаклее в Харьковской области. &lt;...&gt; Удар был нанесён в районе Павлограда.&lt;...&gt; Взрывы в Одесской и Днепропетровской областях. &lt;...&gt; В Одесской области многочисленные пожары после поражения объектов противника. &lt;...&gt; "Герани" поражают объекты противника в Сумской области. &lt;...&gt;"Герани" наносят удары по объектам противника во временно оккупированном Покровске ДНР”, - говорится в постах канала.Украинские телеграм-каналы в свою очередь сообщают о прилетах в Запорожской области, а также о взрывах в Одесской и Сумской областях.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
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новости, харьков, харьковская область, славянск
Новости, Харьков, Харьковская область, Славянск

Взрывы и пожары: ВС РФ поразили объекты противника в нескольких регионах Украины

07:21 30.06.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРазведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад"
Разведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Российские военные ударили по объектам противника в Харькове, слышны взрывы. Об этом сообщает телеграм-канал Украина.ру
"Удары наносятся по объектам противника в Дергачах Харьковской области. <...> Взрывы слышны в Харькове и Славянске. <...> Снова удар по Славянску, а также по Балаклее в Харьковской области. <...> Удар был нанесён в районе Павлограда.<...> Взрывы в Одесской и Днепропетровской областях. <...> В Одесской области многочисленные пожары после поражения объектов противника. <...> "Герани" поражают объекты противника в Сумской области. <...>"Герани" наносят удары по объектам противника во временно оккупированном Покровске ДНР”, - говорится в постах канала.
Украинские телеграм-каналы в свою очередь сообщают о прилетах в Запорожской области, а также о взрывах в Одесской и Сумской областях.
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