https://ukraina.ru/20250630/istina-v-strane-u-kotoroy-est-buduschee-1064443347.html

Истина в стране. У которой есть будущее

Истина в стране. У которой есть будущее - 30.06.2025 Украина.ру

Истина в стране. У которой есть будущее

Долгое время меня интриговала фраза одного острослова о том, что нельзя быть совсем плохим человеком, если ты не любишь детей и собак.

2025-06-30T04:45

2025-06-30T04:45

2025-06-30T04:45

европа

крым

российская империя

владимир высоцкий

валентин серов

касым-жомарт токаев

мнения

ес

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В конце концов, расшифровал ее, примерно, так: "Совсем плохой" человек, не имеет ни одного достойного качества. Но если ты способен признаться себе, что не любишь главные "цветы жизни" - детишек и, что еще страшнее, не умиляешься соседскими песиками, то одним достоинством все же обладаешь. Не занимаешься самообманом.Понял это достаточно поздно, когда признался себе, что не люблю футбол. Много лет скрывал это постыдное качество и от других, и от себя. В студенческих и аспирантских общагах дико "болел" на коллективных просмотрах. На переполненных стадионах вскакивал, орал: "Гол!", пока не признался себе, что мне глубоко "по барабану". И утешился только тем, что хватило смелости себе признаться.Позже еще и нашел этому вполне философское обоснование. Футбол - это изобретение и забава торговых наций. А в торговле главное - имитация. Вот и их игра - сплошное лицедейство. Если нация постоянно на измене, как бриты, то и их игры будут имитацией: боли, обиды, увечий, ярости или восторга.Другое дело хоккей - игры воинов и храбрецов. Там все по настоящему: скорость, кровь, сломанные ребра. Наша игра. По национальному архетипу. Впрочем, отвлекся. К тому же, могу ошибаться.Так вот. Некогда, когда даже футбол был ближе к спорту, чем политике, меня пригласили в спонтанный тотализатор-междусобойчик нескольких известных персон по поводу ожидаемых результатов первенства чемпионата Европы.Я тогда впервые и признался знакомцам, что не знаю, не понимаю и не долюбливаю эту игру. Но все равно предложили вложиться. Может только для увеличения призового фонда.Посмотрел список участников (мне он говорил, не больше, чем программа с именами беговых лошадей на незнакомом ипподроме) и сделал свои ставки. И выиграл!Участники пула, среди которых были владельцы "команд и стадионов", расставаясь с призовыми, обозвали меня "мистификатором". Мол "под личиной" футбольного лоха, скрывался профессиональный разводила и пройдоха…А я просто по ходу изобрел и применил самопальную методологию. Которая тогда и сработала. Скрывать, в отличие от лудоманов, систему не буду. Разделил страны-участники Еврочемпионата на три очевидные категории. Водочную, пивную и винную.Водочная, понятное дело, стартует резво. Но не долго. Пивная - слишком долго, но не резво. И только винная стабильно держит кураж и растягивает силы. Так оно и проявилось в результатах.Вообще, теперь уже как политолог, я убежден, что подлинную, а не фейковую, как сейчас, демократию, можно обустроить лишь в "винном поясе". Поэтому древние римляне, знали, что делали, когда первым делом на новых землях разбивали виноградники и ставили термы.Настоящий гражданин должен быть абсолютно чистым и слегка (совсем слегка) на кураже…Поэтому, я всегда относился к винной тематике серьезно. Не сколько как к гастрономической, столько как к политической сфере. Например, открытие новых великолепных винных хозяйств в Крыму, считаю в том числе, прорывом в новую политическую культуру. Приобщением к сильным геополитическим аргументом.У нас несколько странное пока отношение к классиком культуры вообще, и политической культуры, особенно. Как к почетному, уважаемому пантеону, как к элитному и почитаемому кладбищу идей, смыслов, воззрений. Подзабыли мы замечательные слова Владимира Высоцкого "наши мертвые нас не оставят в беде". А они и сейчас в живом деле спасения, обустройства, развития державы.Надо только брать и применять их готовые рецепты, подсказки, предвидения.Мой кумир Николай Яковлевич Данилевский считал, что Российскую империю укрепит сочетание, как минимум, трех аспектов: глубокой философии, проницательной геополитики, совершенного виноделия. Демонстрировал это и в теории, и в практике.Создал в своем (бывшем Суворовском) имении в Мшатке под Форосом дивный "философский сад". Там рядом росли и осеняли друг друга, культуры растений, которые по ложным канонам, не могут сосуществовать совместно друг с другом. Так и в Российской империи, по мнению Мыслителя, синергетически и гармонически взаимодействуют многие национальные культуры, традиции, религии.В Мшатке он создал великий труд "Россия и Европа", где через теорию пассионарности доказал, что беспочвенны иллюзии о партнерстве, тем более дружбе, с политической Европой. Как субъекты геополитики, мы находимся в противофазе пассионарности. Россия движется к будущему, а Европа погружается в прошлое.Следовательно, доминировать в наших отношениях будут подозрения, непонимание, отчуждение и прочие фобии. По крайней мере, с одной из сторон.И недалеко от Мшатки, в благоуханной Никите Николай Яковлевич создал фактически первое в империи учебное заведение по подготовке профессиональных виноделов. Мечтал великий философ, что в России появятся эксперты по поиску истины в вине. Он ненавидел "горькую", которую и пить-то можно только с горя…Кстати говоря, посчастливилось давненько в этом же месте баловаться знаменитым крымским каберне с лучшим тамадой всех времен и народов Черномырдиным.Спросил у Виктора Степановича, есть ли у него нереализованные мечты. Он припомнил два случая. Первый, когда не смог убедить одну страну не путать предлоги "на" и "в". Второй, когда не смог убедить коллектив одной газовой корпорации перейти с "беленькой" на "красненькое"…Повторюсь - серьезная это тема. Я окончательно поверил в перспективы нашей державы, когда сухая статистика стала фиксировать доминирование в стране потребления вина над водкой.Я окончательно поверил в солнечную судьбу Крыма, когда здесь возникли, как по волшебству, винодельни мирового класса…Давным-давно сдал по случаю, правда с третьего раза, экзамен на звание "сомелье" в "подвальном городке" Будафоке. С тех пор, льщу себя надеждой, что разбираюсь в предмете. Ну, лучше, чем в футболе. Только за одну неделю был на открытии двух заведений на ЮБК и под Севастополем.В одном фишка - греческая кухня и напитки. В другом - итальянские. Когда-то исколесил обе страны и ничего подобного по качеству напитков не встречал. Тогда и возникла мысль о том, что картина Валентина Серова "Похищение Европы" была пророческой. Всё-таки успели мы многое лучшее от туда забрать. Хотя, я бы заменил слово "похищение" на более привычное - "замещение"…Нет, в Европе, уже почти бывшей, есть конечно, что выпить. Неплохую ракию пил в турецких заведениях Марселя. Приличный украинский самогон пробовал в Неаполе.Вообще, Украина в ЕС - это беспрецедентное геополитическое событие. Переход громадных пространств из винного пояса в самогонный. Из территории, где пьют "За здравие!" в территорию, где пьют "За упокой!" Может это и имел в виду провидец Данилевский, когда предрекал Европе пассионаоный финиш?Ну, а мы делаем то, что можем - стараемся сохранить лучшее из их исторического достояния.Несколько лет назад, пришлось помогать друзьям из знаменитого Токая найти на полуострове их знаменитую лозу, полностью погибшую в Европе от болезней и воин. Нашли! Будет сейчас новый бренд "Петр Великий". Точнее, возрожденный любимый вкус Петра I.Короче, что сможем - спасем.А то, что останется в политической Европе, наверное и Европой назвать будет сложно.

https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html

европа

крым

российская империя

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Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/12/1048790117_431:0:878:447_100x100_80_0_0_de0480a2df397f9c26d0b496f8bd42bd.jpg.webp

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Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/12/1048790117_431:0:878:447_100x100_80_0_0_de0480a2df397f9c26d0b496f8bd42bd.jpg.webp

европа, крым, российская империя, владимир высоцкий, валентин серов, касым-жомарт токаев, мнения, ес