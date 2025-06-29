https://ukraina.ru/20250629/vy-ukrali-nashu-yunost-na-chey-voyne-umiraet-ukrainskaya-molodezh-1064440369.html
Вы украли нашу юность. На чьей войне умирает украинская молодежь
Вы украли нашу юность. На чьей войне умирает украинская молодежь - 29.06.2025 Украина.ру
Вы украли нашу юность. На чьей войне умирает украинская молодежь
Украинское утраченное поколения поняло, что это не их война. Но каждый это "не своя" тоже понимает по-своему.
2025-06-29T18:59
2025-06-29T18:59
2025-06-29T18:59
украина
берлин
одесса
алексей гончаренко
виктор янукович
владимир путин
эксклюзив
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1c/1036957406_0:0:1106:623_1920x0_80_0_0_f7207fc54330129cffcd4ee8452e9284.jpg
В украинском экспертном сообществе обсуждают тему, поднятую журналисткой Софией Челяк, о том, что именно поколению 25-летних приходится умирать не на своей войне. Она им досталось от предыдущего поколения, которые довели страну до драматичного исхода. Пост журналистки уже назвали "манифестом нового поколения". София Челяк написала обращение к народному депутату Алексею Гончаренко*, которого обвинила в утраченных возможностях предыдущей власти и поколения 40-летних: "Хотелось ли мне в 16 мерзнуть в ту зиму и писать мановскую работу по ночам на штабах? Нет. Хотелось ли мне в 16 проходить базовое обращение с оружием, чтобы уметь хотя бы совершить суицид, если русские рядом – нет… потому что я сделала выбор … фигачить на будущее и чтобы хоть немного минимизировать беду, которую вы навлекли, пока скакали возле Януковича. Хотелось ли мне в 24 заниматься эвакуацией людей, по зеленым коридорам для гуманитарки, работать над контрпропагандой? Нет, я хотела тусить в Берлине и ходить на тиндер-свидания. Хотела ли я в 26 везти прах моей лучшей подруги в багажнике? Нет. Но у нашего поколения, в частности лично из-за вас, нет выбора. То есть он есть – капитулировать, но мы его не делаем. Помните, что вы лично приложили руки к тому, что 24-летние возглавляют оборонные объединения, потому что нет выбора. Лично вы, в частности, украли нашу юность и молодость. Мы вам это будем напоминать пока сможем".Этот манифест журналист Челяк написала в ответ на пост Гончаренко, который обратил внимание на назначение 24-летней Катерины Михалко на должность исполнительного директора ОПК "Технологические силы Украины". "Как вы думаете, что нужно делать, чтобы в 24 годы занимать должность исполнительного директора предприятия, которое отвечает за экспорт оружия? Вот и я не знаю". Пост по большому счёту был не про эйджизм (дискриминацию по возрасту), а про "кумовство", которое процветает в украинских властных кругах. Кстати, сам Гончаренко тоже сын известного украинского политика – бывшего мэра Одессы Алексея Костусева. Но именно Гончаренко* спровоцировал этот поколенческий скандал.Журналиста Челяк поддержали известные деятели и лидеры общественного мнения. В частности, писательница Оксана Забужко написала о поколении отложенной войны:"…на самом деле у Софии получился более масштабный "манифест" - можно сказать, что ее устами молодое поколение наконец-то объявило свой счет всем нам, "взрослым" (45+), - за то, что переложили эту войну на их плечи. Ибо да, это должна была быть "наша" война - еще в 1990-х. Но мы были к ней не готовы – и делали все, чтобы ее избежать...Боюсь, если бы в 1990-е ввязались бы в войну, мы бы и ее проиграли, - вы просто не представляете, какие мы тогда были дураки: насколько НЕГОТОВЫ к самостоятельной государственной жизни... А у вас есть шанс наконец-то вытащить страну из этой 300-летней ямы. Так тяните здоровые, и Бог вам поможет. И не оплакивайте свою "украденную молодость"…"Это поколенческий спор не поддержал бизнесмен и лидер общественного мнения Сергей Марченко, который считает, что на Украине по-прежнему большинство населения – откровенные украинофобы, которые не хотят войны, тащат в дом "русский мир". И вот это настоящий общественный раскол:"Проблема этой войны поколений в том, что из-за эмоциональной неуравновешенности и превосходства воюют они не с теми. У нас нет проблемы с нашим поколением, госпожа Оксана. Напомню, что три Майдана, АТО и большую войну тянет на себя наше с вами поколение. В армии есть ровесники Софии, но подавляющее большинство – дяди 45+. Это факт. И это очень хорошо, что София была на Майдане в 16, честь ей и хвала. Но Майдан организовывали не 16-летние, а вполне взрослые люди преимущественно 30-40 лет и это тоже факт. Правда в том, что наше поколение такое же, как Софии. Мы так же, как София, возим с собой урны с прахом погибших родственников и друзей. И не одну урну. Во многих уже некуда эти урны совать. А миролюбивое большинство хочет посмотреть Путину в глаза, сесть на границе за одним столом, выпить сто грамм и все порешат, как два мужика. Так же, как подавляющее большинство моего поколения слушали Киркорова и Баскова, подавляющее большинство поколения Софии слушает Моргенштерна и Басту и тянет, за уши тянет в Украину русский мир. Это же факт. Ее поколение подписано на Алхим и Спартака Субботу. И кто его знает, как это добавляет нам возможности в войне за существование, когда молодежь массово поддерживает украинофобов. Пани Оксана! Предлагаю вам не винить себя, а Софии – не заниматься манипуляциями и расколом Украины по поколениям. Ибо расколы нам сейчас плодить не стоит никаких. Обоим нашим поколениям стоит заняться большинством в наших поколениях, которые имели ввиду нашу независимость, а хочет только жрать, и ржать в теплые и добрые. Не стоит выяснять отношения, кто больше виноват в том, что украинцы в 26 и 56 воюют".Как видим, на Украине общественное напряжение усиливается не только по линии "армовира" (церковь, язык, политические взгляды), но уже даже на уровне поколений.О том, какой выбор сделало поколение украинцев в 90-ые годы - в статье Ростислава Ищенко "Секретная Украина"*Признан в РФ экстремистом и террористом
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украина, берлин, одесса, алексей гончаренко, виктор янукович, владимир путин, эксклюзив
Вы украли нашу юность. На чьей войне умирает украинская молодежь
Украинское утраченное поколения поняло, что это не их война. Но каждый это "не своя" тоже понимает по-своему.
В украинском экспертном сообществе обсуждают тему, поднятую журналисткой Софией Челяк, о том, что именно поколению 25-летних приходится умирать не на своей войне. Она им досталось от предыдущего поколения, которые довели страну до драматичного исхода. Пост журналистки уже назвали "манифестом нового поколения".
София Челяк написала обращение к народному депутату Алексею Гончаренко*, которого обвинила в утраченных возможностях предыдущей власти и поколения 40-летних:
"Хотелось ли мне в 16 мерзнуть в ту зиму и писать мановскую работу по ночам на штабах? Нет. Хотелось ли мне в 16 проходить базовое обращение с оружием, чтобы уметь хотя бы совершить суицид, если русские рядом – нет… потому что я сделала выбор … фигачить на будущее и чтобы хоть немного минимизировать беду, которую вы навлекли, пока скакали возле Януковича. Хотелось ли мне в 24 заниматься эвакуацией людей, по зеленым коридорам для гуманитарки, работать над контрпропагандой? Нет, я хотела тусить в Берлине и ходить на тиндер-свидания. Хотела ли я в 26 везти прах моей лучшей подруги в багажнике? Нет. Но у нашего поколения, в частности лично из-за вас, нет выбора. То есть он есть – капитулировать, но мы его не делаем. Помните, что вы лично приложили руки к тому, что 24-летние возглавляют оборонные объединения, потому что нет выбора. Лично вы, в частности, украли нашу юность и молодость. Мы вам это будем напоминать пока сможем".
Этот манифест журналист Челяк написала в ответ на пост Гончаренко, который обратил внимание на назначение 24-летней Катерины Михалко на должность исполнительного директора ОПК "Технологические силы Украины".
"Как вы думаете, что нужно делать, чтобы в 24 годы занимать должность исполнительного директора предприятия, которое отвечает за экспорт оружия? Вот и я не знаю". Пост по большому счёту был не про эйджизм (дискриминацию по возрасту), а про "кумовство", которое процветает в украинских властных кругах. Кстати, сам Гончаренко тоже сын известного украинского политика – бывшего мэра Одессы Алексея Костусева. Но именно Гончаренко* спровоцировал этот поколенческий скандал.
Журналиста Челяк поддержали известные деятели и лидеры общественного мнения. В частности, писательница Оксана Забужко написала о поколении отложенной войны:
"…на самом деле у Софии получился более масштабный "манифест" - можно сказать, что ее устами молодое поколение наконец-то объявило свой счет всем нам, "взрослым" (45+), - за то, что переложили эту войну на их плечи. Ибо да, это должна была быть "наша" война - еще в 1990-х. Но мы были к ней не готовы – и делали все, чтобы ее избежать...
Боюсь, если бы в 1990-е ввязались бы в войну, мы бы и ее проиграли, - вы просто не представляете, какие мы тогда были дураки: насколько НЕГОТОВЫ к самостоятельной государственной жизни... А у вас есть шанс наконец-то вытащить страну из этой 300-летней ямы. Так тяните здоровые, и Бог вам поможет. И не оплакивайте свою "украденную молодость"…"
Это поколенческий спор не поддержал бизнесмен и лидер общественного мнения Сергей Марченко, который считает, что на Украине по-прежнему большинство населения – откровенные украинофобы, которые не хотят войны, тащат в дом "русский мир". И вот это настоящий общественный раскол:
"Проблема этой войны поколений в том, что из-за эмоциональной неуравновешенности и превосходства воюют они не с теми. У нас нет проблемы с нашим поколением, госпожа Оксана. Напомню, что три Майдана, АТО и большую войну тянет на себя наше с вами поколение.
В армии есть ровесники Софии, но подавляющее большинство – дяди 45+. Это факт. И это очень хорошо, что София была на Майдане в 16, честь ей и хвала. Но Майдан организовывали не 16-летние, а вполне взрослые люди преимущественно 30-40 лет и это тоже факт.
Правда в том, что наше поколение такое же, как Софии. Мы так же, как София, возим с собой урны с прахом погибших родственников и друзей. И не одну урну. Во многих уже некуда эти урны совать. А миролюбивое большинство хочет посмотреть Путину в глаза, сесть на границе за одним столом, выпить сто грамм и все порешат, как два мужика. Так же, как подавляющее большинство моего поколения слушали Киркорова и Баскова, подавляющее большинство поколения Софии слушает Моргенштерна и Басту и тянет, за уши тянет в Украину русский мир. Это же факт.
Ее поколение подписано на Алхим и Спартака Субботу. И кто его знает, как это добавляет нам возможности в войне за существование, когда молодежь массово поддерживает украинофобов.
Пани Оксана! Предлагаю вам не винить себя, а Софии – не заниматься манипуляциями и расколом Украины по поколениям. Ибо расколы нам сейчас плодить не стоит никаких. Обоим нашим поколениям стоит заняться большинством в наших поколениях, которые имели ввиду нашу независимость, а хочет только жрать, и ржать в теплые и добрые. Не стоит выяснять отношения, кто больше виноват в том, что украинцы в 26 и 56 воюют".
Как видим, на Украине общественное напряжение усиливается не только по линии "армовира" (церковь, язык, политические взгляды), но уже даже на уровне поколений.
О том, какой выбор сделало поколение украинцев в 90-ые годы - в статье Ростислава Ищенко "Секретная Украина"
*Признан в РФ экстремистом и террористом