https://ukraina.ru/20250629/vy-ukrali-nashu-yunost-na-chey-voyne-umiraet-ukrainskaya-molodezh-1064440369.html

Вы украли нашу юность. На чьей войне умирает украинская молодежь

Вы украли нашу юность. На чьей войне умирает украинская молодежь - 29.06.2025 Украина.ру

Вы украли нашу юность. На чьей войне умирает украинская молодежь

Украинское утраченное поколения поняло, что это не их война. Но каждый это "не своя" тоже понимает по-своему.

2025-06-29T18:59

2025-06-29T18:59

2025-06-29T18:59

украина

берлин

одесса

алексей гончаренко

виктор янукович

владимир путин

эксклюзив

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В украинском экспертном сообществе обсуждают тему, поднятую журналисткой Софией Челяк, о том, что именно поколению 25-летних приходится умирать не на своей войне. Она им досталось от предыдущего поколения, которые довели страну до драматичного исхода. Пост журналистки уже назвали "манифестом нового поколения". София Челяк написала обращение к народному депутату Алексею Гончаренко*, которого обвинила в утраченных возможностях предыдущей власти и поколения 40-летних: "Хотелось ли мне в 16 мерзнуть в ту зиму и писать мановскую работу по ночам на штабах? Нет. Хотелось ли мне в 16 проходить базовое обращение с оружием, чтобы уметь хотя бы совершить суицид, если русские рядом – нет… потому что я сделала выбор … фигачить на будущее и чтобы хоть немного минимизировать беду, которую вы навлекли, пока скакали возле Януковича. Хотелось ли мне в 24 заниматься эвакуацией людей, по зеленым коридорам для гуманитарки, работать над контрпропагандой? Нет, я хотела тусить в Берлине и ходить на тиндер-свидания. Хотела ли я в 26 везти прах моей лучшей подруги в багажнике? Нет. Но у нашего поколения, в частности лично из-за вас, нет выбора. То есть он есть – капитулировать, но мы его не делаем. Помните, что вы лично приложили руки к тому, что 24-летние возглавляют оборонные объединения, потому что нет выбора. Лично вы, в частности, украли нашу юность и молодость. Мы вам это будем напоминать пока сможем".Этот манифест журналист Челяк написала в ответ на пост Гончаренко, который обратил внимание на назначение 24-летней Катерины Михалко на должность исполнительного директора ОПК "Технологические силы Украины". "Как вы думаете, что нужно делать, чтобы в 24 годы занимать должность исполнительного директора предприятия, которое отвечает за экспорт оружия? Вот и я не знаю". Пост по большому счёту был не про эйджизм (дискриминацию по возрасту), а про "кумовство", которое процветает в украинских властных кругах. Кстати, сам Гончаренко тоже сын известного украинского политика – бывшего мэра Одессы Алексея Костусева. Но именно Гончаренко* спровоцировал этот поколенческий скандал.Журналиста Челяк поддержали известные деятели и лидеры общественного мнения. В частности, писательница Оксана Забужко написала о поколении отложенной войны:"…на самом деле у Софии получился более масштабный "манифест" - можно сказать, что ее устами молодое поколение наконец-то объявило свой счет всем нам, "взрослым" (45+), - за то, что переложили эту войну на их плечи. Ибо да, это должна была быть "наша" война - еще в 1990-х. Но мы были к ней не готовы – и делали все, чтобы ее избежать...Боюсь, если бы в 1990-е ввязались бы в войну, мы бы и ее проиграли, - вы просто не представляете, какие мы тогда были дураки: насколько НЕГОТОВЫ к самостоятельной государственной жизни... А у вас есть шанс наконец-то вытащить страну из этой 300-летней ямы. Так тяните здоровые, и Бог вам поможет. И не оплакивайте свою "украденную молодость"…"Это поколенческий спор не поддержал бизнесмен и лидер общественного мнения Сергей Марченко, который считает, что на Украине по-прежнему большинство населения – откровенные украинофобы, которые не хотят войны, тащат в дом "русский мир". И вот это настоящий общественный раскол:"Проблема этой войны поколений в том, что из-за эмоциональной неуравновешенности и превосходства воюют они не с теми. У нас нет проблемы с нашим поколением, госпожа Оксана. Напомню, что три Майдана, АТО и большую войну тянет на себя наше с вами поколение. В армии есть ровесники Софии, но подавляющее большинство – дяди 45+. Это факт. И это очень хорошо, что София была на Майдане в 16, честь ей и хвала. Но Майдан организовывали не 16-летние, а вполне взрослые люди преимущественно 30-40 лет и это тоже факт. Правда в том, что наше поколение такое же, как Софии. Мы так же, как София, возим с собой урны с прахом погибших родственников и друзей. И не одну урну. Во многих уже некуда эти урны совать. А миролюбивое большинство хочет посмотреть Путину в глаза, сесть на границе за одним столом, выпить сто грамм и все порешат, как два мужика. Так же, как подавляющее большинство моего поколения слушали Киркорова и Баскова, подавляющее большинство поколения Софии слушает Моргенштерна и Басту и тянет, за уши тянет в Украину русский мир. Это же факт. Ее поколение подписано на Алхим и Спартака Субботу. И кто его знает, как это добавляет нам возможности в войне за существование, когда молодежь массово поддерживает украинофобов. Пани Оксана! Предлагаю вам не винить себя, а Софии – не заниматься манипуляциями и расколом Украины по поколениям. Ибо расколы нам сейчас плодить не стоит никаких. Обоим нашим поколениям стоит заняться большинством в наших поколениях, которые имели ввиду нашу независимость, а хочет только жрать, и ржать в теплые и добрые. Не стоит выяснять отношения, кто больше виноват в том, что украинцы в 26 и 56 воюют".Как видим, на Украине общественное напряжение усиливается не только по линии "армовира" (церковь, язык, политические взгляды), но уже даже на уровне поколений.О том, какой выбор сделало поколение украинцев в 90-ые годы - в статье Ростислава Ищенко "Секретная Украина"*Признан в РФ экстремистом и террористом

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украина, берлин, одесса, алексей гончаренко, виктор янукович, владимир путин, эксклюзив