https://ukraina.ru/20250629/vazhnye-novosti-na-910-voskresenya-29-iyunya-1064414808.html

Важные новости на 9.10 воскресенья 29 июня

Важные новости на 9.10 воскресенья 29 июня - 29.06.2025 Украина.ру

Важные новости на 9.10 воскресенья 29 июня

Коротко о важных новостях к этому часу сообщает тг канал Украина.ру.

2025-06-29T09:09

2025-06-29T09:09

2025-06-29T09:09

новости

украина

сша

гаага

эммануэль макрон

владимир зеленский

рафаэль гросси

украина.ру

нато

мид

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🟦 Макрон обсуждал с Зеленским в ходе саммита НАТО в Гааге производство БПЛА Renault на Украине, сообщил глава МИД Франции;🟦 В Ивановской области гражданку Украины и уроженку Серпухова заочно приговорили за убийство военнослужащего. По версии следствия, они отправили 29-летнему капитану Константину Нагайко посылку с бомбой внутри. Женщины объявлены в международный розыск;🟦 Спасатели работают в одном из ТЦ Владивостока, из которого поступило сообщение о запахе газа, проведена эвакуация, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС;🟦 Иран обладает промышленными и технологическими возможностями для возобновления производства обогащённого урана в течение нескольких месяцев, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси телеканалу CBS;🟦 Сенат США одобрил законопроект Трампа о расходах и налогах "Единый, большой, красивый", сообщает NBC News. Отмечается, что за законопроект проголосовал 51 человек, против - 49. Для его поддержки в Капитолий даже прибыл вице-президент Джей Ди Вэнс, готовый отдать решающий голос в случае ничьей;🟦 Союзники по НАТО закупили у Вашингтона в 2024 году оружия на $21 млрд, сообщил постпред США при Североатлантическом альянсе Мэтью Уитэкер;🟦 В Сербии прошли антиправительственные протесты, которые обернулись столкновениями протестующих и полиции. Восемь человек получили травмы, больше десяти человек были задержаны. Демонстранты требовали назначить дату досрочных парламентских выборов.Следите за новостями на сайте Украина.ру

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новости, украина, сша, гаага, эммануэль макрон, владимир зеленский, рафаэль гросси, украина.ру, нато, мид