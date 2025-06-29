https://ukraina.ru/20250629/vazhnye-novosti-na-910-voskresenya-29-iyunya-1064414808.html
Важные новости на 9.10 воскресенья 29 июня
Важные новости на 9.10 воскресенья 29 июня - 29.06.2025 Украина.ру
Важные новости на 9.10 воскресенья 29 июня
Коротко о важных новостях к этому часу сообщает тг канал Украина.ру.
2025-06-29T09:09
2025-06-29T09:09
2025-06-29T09:09
новости
украина
сша
гаага
эммануэль макрон
владимир зеленский
рафаэль гросси
украина.ру
нато
мид
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🟦 Макрон обсуждал с Зеленским в ходе саммита НАТО в Гааге производство БПЛА Renault на Украине, сообщил глава МИД Франции;🟦 В Ивановской области гражданку Украины и уроженку Серпухова заочно приговорили за убийство военнослужащего. По версии следствия, они отправили 29-летнему капитану Константину Нагайко посылку с бомбой внутри. Женщины объявлены в международный розыск;🟦 Спасатели работают в одном из ТЦ Владивостока, из которого поступило сообщение о запахе газа, проведена эвакуация, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС;🟦 Иран обладает промышленными и технологическими возможностями для возобновления производства обогащённого урана в течение нескольких месяцев, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси телеканалу CBS;🟦 Сенат США одобрил законопроект Трампа о расходах и налогах "Единый, большой, красивый", сообщает NBC News. Отмечается, что за законопроект проголосовал 51 человек, против - 49. Для его поддержки в Капитолий даже прибыл вице-президент Джей Ди Вэнс, готовый отдать решающий голос в случае ничьей;🟦 Союзники по НАТО закупили у Вашингтона в 2024 году оружия на $21 млрд, сообщил постпред США при Североатлантическом альянсе Мэтью Уитэкер;🟦 В Сербии прошли антиправительственные протесты, которые обернулись столкновениями протестующих и полиции. Восемь человек получили травмы, больше десяти человек были задержаны. Демонстранты требовали назначить дату досрочных парламентских выборов.Следите за новостями на сайте Украина.ру
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новости, украина, сша, гаага, эммануэль макрон, владимир зеленский, рафаэль гросси, украина.ру, нато, мид
Новости, Украина, США, Гаага, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Рафаэль Гросси, Украина.ру, НАТО, МИД
Важные новости на 9.10 воскресенья 29 июня
Коротко о важных новостях к этому часу сообщает тг канал Украина.ру.
🟦 Макрон обсуждал с Зеленским в ходе саммита НАТО в Гааге производство БПЛА Renault на Украине, сообщил глава МИД Франции;
🟦 В Ивановской области гражданку Украины и уроженку Серпухова заочно приговорили за убийство военнослужащего. По версии следствия, они отправили 29-летнему капитану Константину Нагайко посылку с бомбой внутри. Женщины объявлены в международный розыск;
🟦 Спасатели работают в одном из ТЦ Владивостока, из которого поступило сообщение о запахе газа, проведена эвакуация, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС;
🟦 Иран обладает промышленными и технологическими возможностями для возобновления производства обогащённого урана в течение нескольких месяцев, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси телеканалу CBS;
🟦 Сенат США одобрил законопроект Трампа о расходах и налогах "Единый, большой, красивый", сообщает NBC News. Отмечается, что за законопроект проголосовал 51 человек, против - 49. Для его поддержки в Капитолий даже прибыл вице-президент Джей Ди Вэнс, готовый отдать решающий голос в случае ничьей;
🟦 Союзники по НАТО закупили у Вашингтона в 2024 году оружия на $21 млрд, сообщил постпред США при Североатлантическом альянсе Мэтью Уитэкер;
🟦 В Сербии прошли антиправительственные протесты, которые обернулись столкновениями протестующих и полиции. Восемь человек получили травмы, больше десяти человек были задержаны. Демонстранты требовали назначить дату досрочных парламентских выборов.
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