Важные новости на 9.10 воскресенья 29 июня - 29.06.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250629/vazhnye-novosti-na-910-voskresenya-29-iyunya-1064414808.html
Важные новости на 9.10 воскресенья 29 июня
Важные новости на 9.10 воскресенья 29 июня - 29.06.2025 Украина.ру
Важные новости на 9.10 воскресенья 29 июня
Коротко о важных новостях к этому часу сообщает тг канал Украина.ру.
2025-06-29T09:09
2025-06-29T09:09
новости
украина
сша
гаага
эммануэль макрон
владимир зеленский
рафаэль гросси
украина.ру
нато
мид
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/02/1045861776_0:250:3196:2048_1920x0_80_0_0_68f9f69e857d30c6e426446ae025b46d.jpg
🟦 Макрон обсуждал с Зеленским в ходе саммита НАТО в Гааге производство БПЛА Renault на Украине, сообщил глава МИД Франции;🟦 В Ивановской области гражданку Украины и уроженку Серпухова заочно приговорили за убийство военнослужащего. По версии следствия, они отправили 29-летнему капитану Константину Нагайко посылку с бомбой внутри. Женщины объявлены в международный розыск;🟦 Спасатели работают в одном из ТЦ Владивостока, из которого поступило сообщение о запахе газа, проведена эвакуация, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС;🟦 Иран обладает промышленными и технологическими возможностями для возобновления производства обогащённого урана в течение нескольких месяцев, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси телеканалу CBS;🟦 Сенат США одобрил законопроект Трампа о расходах и налогах "Единый, большой, красивый", сообщает NBC News. Отмечается, что за законопроект проголосовал 51 человек, против - 49. Для его поддержки в Капитолий даже прибыл вице-президент Джей Ди Вэнс, готовый отдать решающий голос в случае ничьей;🟦 Союзники по НАТО закупили у Вашингтона в 2024 году оружия на $21 млрд, сообщил постпред США при Североатлантическом альянсе Мэтью Уитэкер;🟦 В Сербии прошли антиправительственные протесты, которые обернулись столкновениями протестующих и полиции. Восемь человек получили травмы, больше десяти человек были задержаны. Демонстранты требовали назначить дату досрочных парламентских выборов.Следите за новостями на сайте Украина.ру
украина
сша
гаага
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/02/1045861776_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_47a8605186da39c316eaa8d2423cc8e1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сша, гаага, эммануэль макрон, владимир зеленский, рафаэль гросси, украина.ру, нато, мид
Новости, Украина, США, Гаага, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Рафаэль Гросси, Украина.ру, НАТО, МИД

Важные новости на 9.10 воскресенья 29 июня

09:09 29.06.2025
 
© РИА Новости . Валентин Капустин / Перейти в фотобанкВКС РФ в зоне проведения спецоперации
ВКС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости . Валентин Капустин
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Коротко о важных новостях к этому часу сообщает тг канал Украина.ру.
🟦 Макрон обсуждал с Зеленским в ходе саммита НАТО в Гааге производство БПЛА Renault на Украине, сообщил глава МИД Франции;
🟦 В Ивановской области гражданку Украины и уроженку Серпухова заочно приговорили за убийство военнослужащего. По версии следствия, они отправили 29-летнему капитану Константину Нагайко посылку с бомбой внутри. Женщины объявлены в международный розыск;
🟦 Спасатели работают в одном из ТЦ Владивостока, из которого поступило сообщение о запахе газа, проведена эвакуация, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС;
🟦 Иран обладает промышленными и технологическими возможностями для возобновления производства обогащённого урана в течение нескольких месяцев, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси телеканалу CBS;
🟦 Сенат США одобрил законопроект Трампа о расходах и налогах "Единый, большой, красивый", сообщает NBC News. Отмечается, что за законопроект проголосовал 51 человек, против - 49. Для его поддержки в Капитолий даже прибыл вице-президент Джей Ди Вэнс, готовый отдать решающий голос в случае ничьей;
🟦 Союзники по НАТО закупили у Вашингтона в 2024 году оружия на $21 млрд, сообщил постпред США при Североатлантическом альянсе Мэтью Уитэкер;
🟦 В Сербии прошли антиправительственные протесты, которые обернулись столкновениями протестующих и полиции. Восемь человек получили травмы, больше десяти человек были задержаны. Демонстранты требовали назначить дату досрочных парламентских выборов.
Следите за новостями на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаСШАГаагаЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийРафаэль ГроссиУкраина.руНАТОМИД
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:09Важные новости на 9.10 воскресенья 29 июня
08:15Западная Украина за минувшую неделю: Старт кампании Порошенко* и разборки между двумя "Азовами"**
08:01% Доброе утро, дорогие друзья!
08:0080 лет сталинскому подарку Украине: как Подкарпатская Русь стала Закарпатской областью
07:45Облавы на русские книги, бункеры для богатых идиотов и волонтеры-аферисты. Что происходит во Львове
07:15Шоумен из Украины и "папочка" Трамп. Великий исход США из Европы и другие скандалы недели
07:00"Для капитуляции Киева нужно выполнить первую цель СВО": Баранец назвал главное условие победы
06:45ВС РФ освободили Ялту в ДНР: Алехин раскрыл подробности разгрома ВСУ на Южнодонецком направлении
06:15Вашингтон потерял главный козырь: Ростислав Ищенко рассказал о ядерном тупике США
06:00"Чтобы снимать дроны, как сонных мух с потолка": Баранец раскрыл секрет борьбы с украинскими БПЛА
05:45Спецслужбы НАТО активно участвуют в организации диверсий на территории РФ — Алехин
05:30США загнали себя в ловушку: почему стратегия вечной эскалации больше не работает – разбор Ищенко
05:15"Британия годами изматывала врагов": эксперт раскрыл, как "островная стратегия" привела США к краху
05:00Страна-камикадзе, решившая "убиться об Россию". Украинские эксперты обсуждают абсурдные провалы ВСУ
02:28"Военторг" и "Патриот". Какое наказание понесут бывшие генералы Минобороны и какое реально заслужили
22:55США как Украина
17:48Украинку задержали при сборке взрывного устройства в Ярославской области
17:40Свои парни. Итоги 28 июня
17:15Кого можно считать националистом, а кто им не является и чем опасны левые либералы Европы — Ищенко
16:47Путин принял участие в открытии новых молодежных центров в регионах России
Лента новостейМолния