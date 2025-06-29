Анабасис комиссара Попеля - 29.06.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
История обложка
История
https://ukraina.ru/20250629/1047562982.html
Анабасис комиссара Попеля
Анабасис комиссара Попеля - 29.06.2025 Украина.ру
Анабасис комиссара Попеля
В истории июнь 1941 года остался временем страшных поражений. Однако, не смотря на все недостатки предвоенной Красной армии, в ней хватало пусть не очень опытных, но талантливых командиров. Одним из них был бригадный комиссар Николай Попель, возглавивший контрудар оперативной группы 8-го мехкорпуса уже 28 июня 1941 года
2025-06-29T16:04
2025-06-29T16:04
история
история
история украины
история ссср
великая отечественная война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103424/83/1034248311_33:0:1873:1035_1920x0_80_0_0_2395f89fd257326a607a425287cd0f5e.jpg
В полосе наступления немецкой группы армий "Юг" действовала 1-я танковая группа генерал-полковника Эвальда фон Клейста. Её дивизии были сконцентрированы значительно севернее Львовского выступа — в районе Владимир-Волынского.Здесь, в стык 5-й и 6-й армий, где советских танков практически не было, немцы нанесли свой основной удар. На узком участке фронта они создали восьмикратное преимущество в живой силе, сконцентрировали большое количество артиллерии и танков. После мощной внезапной артподготовки советская оборона была быстро прорвана, и в образовавшуюся брешь сплошным потоком хлынули немецкие танки и бронетранспортёры.Танковый клин устремился на восток — к Ровно, и далее к Житомиру и Киеву.Начальник генштаба генерал армии Георгий Жуков в первый же день войны вылетел в Тарнополь (Тернополь сейчас) в штаб Юго-Западного фронта (далее — ЮЗФ), в который был преобразован КОВО. Начальник штаба фронта генерал-майор Максим Пуркаев предлагал не атаковать немецкий танковый клин сразу, а замедлить его продвижение упорными арьергардными боями, после чего сконцентрировать мехкорпуса фронта в одном районе по старой границе УССР и одним мощным ударом уничтожить немецкую группу. Однако Жуков это предложение отверг.Из-за незнания ситуации командованием фронта 8-му мехкорпусу генерала Дмитрия Рябышева пришлось "намотать" лишние сотни километров. 22 июня его танки совершили 70-80-километровый марш на запад и затем такой же в обратном направлении. На следующий день состоялся новый марш на 120 километров на северо-восток.Танки, моторесурс которых был рассчитан лишь на 150, 250 или 300 км, начали массово выходить из строя. Ломались и новые машины — танкисты ещё не успели полностью их освоить, потому что перед войной командование, экономя моторесурс танков, не давало их обкатывать. Теперь танкисты "жгли" у тяжёлых машин сцепление, ломали коробки передач, а запчастями и походными ремонтными мастерскими для тяжёлых танков корпус обеспечен не был. В результате только на марше он потерял до половины своей техники.24 июня части корпуса следовали через Львов, заправляя танки на расположенном в городе заправочном пункте. В этот день группа украинских националистов совершила вооружённую вылазку, и подразделениям корпуса пришлось вступить с ними в уличные бои.25 июня корпус сконцентрировался в районе города Броды, и только на следующий день вступил в боевое столкновение с противником. Он начал успешно теснить врага, уничтожая его танки, артиллерию, мотопехоту.27 июня около 4 часов утра на командный пункт приехал генерал Василий Панюхов с приказом штаба фронта. Согласно ему войска 8-го мк отводились в тыл за боевые порядки 36-го стрелкового корпуса, который занимал оборону на рубеже Кременец-Подкамень.Из-за перебоев со связью 7-я моторизированная (мд) и 12-я танковая (тд) дивизии получили приказ на отход, а 34-я тд полковника Ивана Васильева — нет, и потому перешла в наступление. Враг атаковал отступавшие части РККА, поэтому 12-ю танковую дивизию прикрывал подполковник Пётр Волков с приданными ему частями.Утром 28-го июня на КП мехкорпуса прибыл начальник политуправления фронта бригадный комиссар Андрей Михайлов с новым приказом, согласно которому 8-му мехкорпусу предстояло выбить немцев из города Дубно, занять круговую оборону и дожидаться общего наступления частей ЮЗФ. Для его выполнения требовалось вернуть войска на исходную позицию.По дивизиям разослали новый приказ: "к двум часам, 28 июня сосредоточиться и в четыре часа начать наступление".За это время генерал Рябышев, отправив вперёд 6-й мотоциклетный полк, рассчитывал получить от него разведданные о противнике, на сновании которых принимать дальнейшие решения. Но, сроки наступления срывались — в дивизиях не хватало машин, не было топлива и боеприпасов.Утром в штаб заявился член Военного Совета Юго-Западного фронта корпусной комиссар Николай Вашугин и потребовал от Рябышева начать наступление имеющимися силами. В воспоминаниях заместителем по политической части командира 8-го мехкорпуса бригадного комиссара Николая Кирилловича Попеля приводится такой диалог:"Через двадцать минут, решение и вперед!" Ответ: "Чем же вперед?" "Приказываю: немедленно начать наступление. Не начнёте — отстраню от должности, отдам под суд… Выполняйте. А командовать подвижной группой будет Попель." Корпусной комиссар поворачивается к Попелю: "Займёте к вечеру Дубно, получите награду. Не займете — исключим из партии и расстреляем…" Силы корпуса были разбросаны, но разве откажешься, когда перед лицом размахивают именным "Маузером"".Вводить корпус в бой по частям было самоубийством: неполный состав, тылов нет, снарядов не хватает, горючего на полчаса ходу, о том, что машины изношены, и вообще говорить не стоит. Но против "Маузера" не попрёшь.К слову сказать, Вашугин из этого "Маузера" всё-таки в конце концов пальнул…. По воспоминаниям Никиты Хрущёва, который в то время занимал должность члена военного совета ЮЗФ, прямо у него в кабинете в штабе фронта в Тарнополе он выстрелил себе в голову, когда узнал об ошибочности отданного приказа. Да вот только толку от этого самоубийства не было никакого, Вашугин уже послал людей на верную смерть.Попель повел наступление на Дубно силами мотоциклетного и танкового полков. Ворваться на окраину Дубно им удалось. Танки раздавили тыловые колонны 11-й танковой дивизии немцев и закрепились на юго-западной окраине города, поставленная Вашугиным задача была выполнена, вот только прорваться навстречу группе Попеля, как это планировалось, никому не удалось.Для немцев прорыв группы Попеля оказался существенным ударом, но они быстро оправились. На направление Броды — Дубно были стянуты силы 16-й танковой, 75-й и 111-й пехотных дивизий, они отрезали Дубно от основных сил 8-го мехкорпуса. Группа оказалась в ловушке — горючего в танках всего на один переход, на одну машину оставалось по 20-30 снарядов, и этот запас неумолимо таял.Во второй половине дня немцы окончательно пришли в себя и начали контратаку силами лёгких танков. Но бойцы Попеля сумели не только отбить её, но и захватили 13 вражеских танков. В 6 из них посадили экипажи и ночью провели дерзкую операцию, трофейные танки под покровом темноты вклинились в одну из немецких колонн и разгромили её.Но общую ситуацию этот успех исправить не мог.Совместно с командиром 34-й тд полковником Иваном Васильевичем Васильевым Попель решил нанести удар в направлении на Кременец, чтобы дать выйти из окружения хотя бы обозам и пехоте.Вечером 30 июня при поддержке батарей, у которых оставалось по 8 снарядов на орудие, и подбитых или сломавшихся танков пехота и обозы смогли прорваться и выйти из окружения. Те танки, которые оставались на ходу, к полуночи отошли от Дубно и направились на юго-запад на Козин, но напоролись на хорошо подготовленную вражескую противотанковую оборону. Головные танки были подбиты. Полковник Васильев погиб.В результате в распоряжении Попеля осталось всего 13 лёгких танков Т-26 и 4 средних Т-34. Он собрал пехоту, посадил её на броню, снова повёл собранные силы в атаку, и снова безуспешно. Оставалось 395 человек с ранеными. Немцы обложили лес, в котором закрепились остатки группы. До 3-го июля бойцы Попеля оставались в лесу, вели разведку. Попытки прорыва отдельными танками, чтобы передать с ними информацию о группе, провалились.В конце концов Попель решил оставшиеся машины сжечь, а отдельные особо ценные их детали закопать. Пулемёты с танков сняли, ими вооружились экипажи, после чего начался длительный "анабасис" группы по вражеским тылам.В ночь на 4 июля группа пошла в направлении на Белогородку, форсировала севернее населённого пункта Птича болото, каналы и реку Икву после чего день отсиживалась в лесах южнее Судобычи около шоссейной дороги, так как по ней шло активное движение. Пересечь дорогу удалось только 5 июля в 22:00 — по ночам немцы пока ещё не воевали.Обойдя Дубно с юга, дальше группа двигалась на северо-запад в полесские дебри. В районе ровенского села Хотин немцы бросили на её уничтожение три машины с мотопехотой и два противотанковых орудия. Бойцы контратаковали врага, отобрали пушки и с их помощью отбили атаку.После боя Попель оставил только одно орудие, так как для двух снарядов оставалось слишком мало, и повёл отряд в славутские леса, где группа встретила остатки 124-й стрелковой дивизии. 22 июня на неё пришёлся главный удар вражеской группы армий "Юг". Теперь её уцелевшие бойцы и командиры пробирались на восток к своим, командовал ими раненый полковник Тимофей Новиков. Попель, как старший по званию (бригадкомиссар соответствовал генерал-майору), присоединил эти силы к своим.Немецкое командование знало, что по его тылам рыскает группа окруженцев. Авиация постоянно пыталась обнаружить их месторасположение, но север Украины, по которому Попель вёл своих людей, покрыт густыми лесами, и немецким пилотам было сложно выполнять эту задачу. Группа же Попеля трепала немецкие тылы, уничтожая машины, грузы и живую силу.Через Случь отряд переправился благодаря украинским колхозникам, которые помогли окруженцам соорудить через эту реку переправу. 24 июля — через три недели после начала выхода из окружения и через 28 дней, после того, как комиссар Вашугин с помошью "Маузера" и "доброго" слова отправил группу на верную смерть, её остатки вышли в Коростенский укрепрайон в районе Белокоровичей, где оборонялись соединения 5-й армии.200-километровый анабасис группы комиссара Попеля был завершён. Он вывел из окружения 1778 бойцов, при этом 8-й мехкорпус потерял погибшими и пропавшими без вести более 6 тысяч человек.
https://ukraina.ru/20230622/1047446045.html
https://ukraina.ru/20210623/1031698997.html
https://ukraina.ru/20230622/1047330367.html
https://ukraina.ru/20200202/1026543445.html
https://ukraina.ru/20190624/1023992576.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Алексей Стаценко
Алексей Стаценко
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103424/83/1034248311_44:0:1424:1035_1920x0_80_0_0_c830965153607c1c67e2a92bf8da6592.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
история, история украины, история ссср, великая отечественная война
История, История, история Украины, история СССР, Великая Отечественная война

Анабасис комиссара Попеля

16:04 29.06.2025
 
© скриншот видео "NarOboz History"Николай Кириллович Попель
Николай Кириллович Попель
© скриншот видео "NarOboz History"
Читать в
ДзенTelegram
Алексей Стаценко
публицист
Все материалы
В истории июнь 1941 года остался временем страшных поражений. Однако, не смотря на все недостатки предвоенной Красной армии, в ней хватало пусть не очень опытных, но талантливых командиров. Одним из них был бригадный комиссар Николай Попель, возглавивший контрудар оперативной группы 8-го мехкорпуса уже 28 июня 1941 года
В полосе наступления немецкой группы армий "Юг" действовала 1-я танковая группа генерал-полковника Эвальда фон Клейста. Её дивизии были сконцентрированы значительно севернее Львовского выступа — в районе Владимир-Волынского.
Здесь, в стык 5-й и 6-й армий, где советских танков практически не было, немцы нанесли свой основной удар. На узком участке фронта они создали восьмикратное преимущество в живой силе, сконцентрировали большое количество артиллерии и танков. После мощной внезапной артподготовки советская оборона была быстро прорвана, и в образовавшуюся брешь сплошным потоком хлынули немецкие танки и бронетранспортёры.
Танковый клин устремился на восток — к Ровно, и далее к Житомиру и Киеву.
Начальник генштаба генерал армии Георгий Жуков в первый же день войны вылетел в Тарнополь (Тернополь сейчас) в штаб Юго-Западного фронта (далее — ЮЗФ), в который был преобразован КОВО. Начальник штаба фронта генерал-майор Максим Пуркаев предлагал не атаковать немецкий танковый клин сразу, а замедлить его продвижение упорными арьергардными боями, после чего сконцентрировать мехкорпуса фронта в одном районе по старой границе УССР и одним мощным ударом уничтожить немецкую группу. Однако Жуков это предложение отверг.
Из-за незнания ситуации командованием фронта 8-му мехкорпусу генерала Дмитрия Рябышева пришлось "намотать" лишние сотни километров. 22 июня его танки совершили 70-80-километровый марш на запад и затем такой же в обратном направлении. На следующий день состоялся новый марш на 120 километров на северо-восток.
Танки, моторесурс которых был рассчитан лишь на 150, 250 или 300 км, начали массово выходить из строя. Ломались и новые машины — танкисты ещё не успели полностью их освоить, потому что перед войной командование, экономя моторесурс танков, не давало их обкатывать. Теперь танкисты "жгли" у тяжёлых машин сцепление, ломали коробки передач, а запчастями и походными ремонтными мастерскими для тяжёлых танков корпус обеспечен не был. В результате только на марше он потерял до половины своей техники.
Сталин Украина коллаж
22 июня 2023, 18:00История
Трагедия 1941 года: в чём причина поражений?Каждый раз, когда вспоминаются события 22 июня 1941 года, возникает вопрос – как же мы смогли так проиграть? Ведь действительно – приграничное сражение 1941 года закончилось небывалым разгромом. Немецкие войска вклинились в территорию СССР на 300-500 км., только пленными Красная армия потеряла почти миллион человек.
24 июня части корпуса следовали через Львов, заправляя танки на расположенном в городе заправочном пункте. В этот день группа украинских националистов совершила вооружённую вылазку, и подразделениям корпуса пришлось вступить с ними в уличные бои.
25 июня корпус сконцентрировался в районе города Броды, и только на следующий день вступил в боевое столкновение с противником. Он начал успешно теснить врага, уничтожая его танки, артиллерию, мотопехоту.
27 июня около 4 часов утра на командный пункт приехал генерал Василий Панюхов с приказом штаба фронта. Согласно ему войска 8-го мк отводились в тыл за боевые порядки 36-го стрелкового корпуса, который занимал оборону на рубеже Кременец-Подкамень.
Из-за перебоев со связью 7-я моторизированная (мд) и 12-я танковая (тд) дивизии получили приказ на отход, а 34-я тд полковника Ивана Васильева — нет, и потому перешла в наступление. Враг атаковал отступавшие части РККА, поэтому 12-ю танковую дивизию прикрывал подполковник Пётр Волков с приданными ему частями.
Утром 28-го июня на КП мехкорпуса прибыл начальник политуправления фронта бригадный комиссар Андрей Михайлов с новым приказом, согласно которому 8-му мехкорпусу предстояло выбить немцев из города Дубно, занять круговую оборону и дожидаться общего наступления частей ЮЗФ. Для его выполнения требовалось вернуть войска на исходную позицию.
По дивизиям разослали новый приказ: "к двум часам, 28 июня сосредоточиться и в четыре часа начать наступление".
23 июня 2021, 01:00
Гибель 15-го мехкорпуса. Почему Красная армия проиграла гитлеровцам приграничное сражениеВ первый день войны начальник Генерального штаба РККА генерал армии Георгий Константинович Жуков прибыл в Тарнополь в штаб Юго-Западного фронта. От командующего фронтом он потребовал выполнить полученный из Москвы приказ - контратаковать немцев и 23 июня взять Люблин. Так начиналось поражение фронта в приграничном сражении.
За это время генерал Рябышев, отправив вперёд 6-й мотоциклетный полк, рассчитывал получить от него разведданные о противнике, на сновании которых принимать дальнейшие решения. Но, сроки наступления срывались — в дивизиях не хватало машин, не было топлива и боеприпасов.
Утром в штаб заявился член Военного Совета Юго-Западного фронта корпусной комиссар Николай Вашугин и потребовал от Рябышева начать наступление имеющимися силами. В воспоминаниях заместителем по политической части командира 8-го мехкорпуса бригадного комиссара Николая Кирилловича Попеля приводится такой диалог:
"Через двадцать минут, решение и вперед!" Ответ: "Чем же вперед?" "Приказываю: немедленно начать наступление. Не начнёте — отстраню от должности, отдам под суд… Выполняйте. А командовать подвижной группой будет Попель." Корпусной комиссар поворачивается к Попелю: "Займёте к вечеру Дубно, получите награду. Не займете — исключим из партии и расстреляем…" Силы корпуса были разбросаны, но разве откажешься, когда перед лицом размахивают именным "Маузером"".
Вводить корпус в бой по частям было самоубийством: неполный состав, тылов нет, снарядов не хватает, горючего на полчаса ходу, о том, что машины изношены, и вообще говорить не стоит. Но против "Маузера" не попрёшь.
К слову сказать, Вашугин из этого "Маузера" всё-таки в конце концов пальнул…. По воспоминаниям Никиты Хрущёва, который в то время занимал должность члена военного совета ЮЗФ, прямо у него в кабинете в штабе фронта в Тарнополе он выстрелил себе в голову, когда узнал об ошибочности отданного приказа. Да вот только толку от этого самоубийства не было никакого, Вашугин уже послал людей на верную смерть.
Попель повел наступление на Дубно силами мотоциклетного и танкового полков. Ворваться на окраину Дубно им удалось. Танки раздавили тыловые колонны 11-й танковой дивизии немцев и закрепились на юго-западной окраине города, поставленная Вашугиным задача была выполнена, вот только прорваться навстречу группе Попеля, как это планировалось, никому не удалось.
- РИА Новости, 1920, 22.06.2023
22 июня 2023, 08:00История
Другой сорок первый. Как сражалась Красная армия 22 июня 1941 годаЗа последнюю четверть века мы привыкли слышать, что 22 июня 1941-го — это сплошные поражения Красной армии: отступление, куча пленных и разбитой техники. Все эти годы нам упорно вбивают в сознание, что в те трагические дни Красная армия никаких успешных действий не вела
Для немцев прорыв группы Попеля оказался существенным ударом, но они быстро оправились. На направление Броды — Дубно были стянуты силы 16-й танковой, 75-й и 111-й пехотных дивизий, они отрезали Дубно от основных сил 8-го мехкорпуса. Группа оказалась в ловушке — горючего в танках всего на один переход, на одну машину оставалось по 20-30 снарядов, и этот запас неумолимо таял.
Во второй половине дня немцы окончательно пришли в себя и начали контратаку силами лёгких танков. Но бойцы Попеля сумели не только отбить её, но и захватили 13 вражеских танков. В 6 из них посадили экипажи и ночью провели дерзкую операцию, трофейные танки под покровом темноты вклинились в одну из немецких колонн и разгромили её.
Но общую ситуацию этот успех исправить не мог.
Совместно с командиром 34-й тд полковником Иваном Васильевичем Васильевым Попель решил нанести удар в направлении на Кременец, чтобы дать выйти из окружения хотя бы обозам и пехоте.
Вечером 30 июня при поддержке батарей, у которых оставалось по 8 снарядов на орудие, и подбитых или сломавшихся танков пехота и обозы смогли прорваться и выйти из окружения. Те танки, которые оставались на ходу, к полуночи отошли от Дубно и направились на юго-запад на Козин, но напоролись на хорошо подготовленную вражескую противотанковую оборону. Головные танки были подбиты. Полковник Васильев погиб.
В результате в распоряжении Попеля осталось всего 13 лёгких танков Т-26 и 4 средних Т-34. Он собрал пехоту, посадил её на броню, снова повёл собранные силы в атаку, и снова безуспешно. Оставалось 395 человек с ранеными. Немцы обложили лес, в котором закрепились остатки группы. До 3-го июля бойцы Попеля оставались в лесу, вели разведку. Попытки прорыва отдельными танками, чтобы передать с ними информацию о группе, провалились.
Тухачевский - РИА Новости, 1920, 02.02.2020
2 февраля 2020, 15:18
Нехороший округ. Белорусский ВО - это заговор Тухачевского, разгром 41 года, расстрелянные командующиеРоссийская государственность в начале ХХ века была перестроена в Советскую. На место империи с губерниями пришел союз с национальными республиками. Судя по военным округам, с Российской империей ничего не случилось. Лишь революционные краскомы, победив белых, кочевали по республикам СССР
В конце концов Попель решил оставшиеся машины сжечь, а отдельные особо ценные их детали закопать. Пулемёты с танков сняли, ими вооружились экипажи, после чего начался длительный "анабасис" группы по вражеским тылам.
В ночь на 4 июля группа пошла в направлении на Белогородку, форсировала севернее населённого пункта Птича болото, каналы и реку Икву после чего день отсиживалась в лесах южнее Судобычи около шоссейной дороги, так как по ней шло активное движение. Пересечь дорогу удалось только 5 июля в 22:00 — по ночам немцы пока ещё не воевали.
Обойдя Дубно с юга, дальше группа двигалась на северо-запад в полесские дебри. В районе ровенского села Хотин немцы бросили на её уничтожение три машины с мотопехотой и два противотанковых орудия. Бойцы контратаковали врага, отобрали пушки и с их помощью отбили атаку.
После боя Попель оставил только одно орудие, так как для двух снарядов оставалось слишком мало, и повёл отряд в славутские леса, где группа встретила остатки 124-й стрелковой дивизии. 22 июня на неё пришёлся главный удар вражеской группы армий "Юг". Теперь её уцелевшие бойцы и командиры пробирались на восток к своим, командовал ими раненый полковник Тимофей Новиков. Попель, как старший по званию (бригадкомиссар соответствовал генерал-майору), присоединил эти силы к своим.
- РИА Новости, 1920, 24.06.2019
24 июня 2019, 15:00
Другой сорок первый. Малой кровью, на чужой территории24 июня 1941 года, когда немцы уже захватили Вильнюс, были на подступах к Минску, рвались к Луцку, Ровно и Львову, советские войска преодолели Нижний Дунай и вели успешные бои на территории Румынии
Немецкое командование знало, что по его тылам рыскает группа окруженцев. Авиация постоянно пыталась обнаружить их месторасположение, но север Украины, по которому Попель вёл своих людей, покрыт густыми лесами, и немецким пилотам было сложно выполнять эту задачу. Группа же Попеля трепала немецкие тылы, уничтожая машины, грузы и живую силу.
Через Случь отряд переправился благодаря украинским колхозникам, которые помогли окруженцам соорудить через эту реку переправу. 24 июля — через три недели после начала выхода из окружения и через 28 дней, после того, как комиссар Вашугин с помошью "Маузера" и "доброго" слова отправил группу на верную смерть, её остатки вышли в Коростенский укрепрайон в районе Белокоровичей, где оборонялись соединения 5-й армии.
200-километровый анабасис группы комиссара Попеля был завершён. Он вывел из окружения 1778 бойцов, при этом 8-й мехкорпус потерял погибшими и пропавшими без вести более 6 тысяч человек.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ИсторияИсторияистория Украиныистория СССРВеликая Отечественная война
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:25Российские штурмовики продвигаются к Молодецкому на границе с Днепропетровской областью
16:20Украинский депутат Безуглая назвала применение F-16 против "Гераней" убийством пилотов
16:04Анабасис комиссара Попеля
15:37Украинские неонацисты готовят детей к участи пушечного мяса с малых лет
15:34Минувшей ночью украинские боевики атаковали беспилотниками город Вахрушево в ЛНР
15:32Украинские боевики окончательно выбиты из Белгородской области
15:29Исполнители теракта в "Крокусе" назвали организатором теракта госструктуру Украины
15:06Армия России впервые нанесла артиллерийский удар по предместью города Сумы
15:02Армия России нанесла два ракетных удара по целям в Сумской области
15:01В районе Дрогобыча до сих пор фиксируются два мощных пожара
14:59Итоги ночных ракетно-дроновых ударов по тыловым объектам на Украине подводит канал "НГП Разведка"
14:56Штурмовые отряды ВС РФ взяли под контроль половину населенного пункта Малиновка в Запорожской области
14:53Последствия прилётов по нефтеперерабатывающему заводу в Дрогобыче: видео
14:49Как воюется родным братьям и от чего боец может заплакать: неизвестные факты о жизни морской пехоты
14:39Грег Вайнер: Переговоры по Украине могут пройти в Турции с участием Эрдогана, Трампа, Путина и Зеленского
14:34США продолжают поставки вооружений Украине – Ушаков
14:04Власти города Дрогобыч во Львовской области призвали жителей не выходить на улицу и закрыть окна
14:01Зеленский ввел в действие решение СНБО о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин
13:57Сообщают о продвижении ВС РФ в сторону населенных пунктов Малиевка и Воскресенка
13:54Армия России нанесла ракетный удар по целям в Конотопе в Сумской области
Лента новостейМолния