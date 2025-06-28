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Взрывы по всей Украине: российские военные ночью ударили по объектам противника

Взрывы по всей Украине: российские военные ночью ударили по объектам противника - 28.06.2025 Украина.ру

Взрывы по всей Украине: российские военные ночью ударили по объектам противника

Накануне поздним вечером российские военные начали массово наносить удары по территории Украины, сообщает телеграм-канал Украина.ру

2025-06-28T09:20

2025-06-28T09:20

2025-06-28T09:53

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"ВКС РФ наносят удары управляемыми авиабомбами по целям в Сумской области.<...> ВКС РФ наносят удары управляемыми авиабомбами по целям в Харьковской области. <...> Армия России уничтожила цех по производству беспилотников в Чугуеве (Харьковская область). <...> Управляемые авиабомбы поражают объекты противника в оккупированном Запорожье", - говорится в постах.Кроме того, россияне ударили по Одесской области. Взрывы звучали в районе одесского порта и складских помещений.Накануне вечером украинские мониторинговые каналы писали о передислокации не менее восьми бомбардировщиков Ту-95МС для ожидаемого удара. Также сообщалось о продолжающихся пусках "Гераней".Следите за новостями на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, сумская область, вкс, вооруженные силы украины