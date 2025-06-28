Взрывы по всей Украине: российские военные ночью ударили по объектам противника
09:20 28.06.2025 (обновлено: 09:53 28.06.2025)
Герань
Накануне поздним вечером российские военные начали массово наносить удары по территории Украины, сообщает телеграм-канал Украина.ру
"ВКС РФ наносят удары управляемыми авиабомбами по целям в Сумской области.<...> ВКС РФ наносят удары управляемыми авиабомбами по целям в Харьковской области. <...> Армия России уничтожила цех по производству беспилотников в Чугуеве (Харьковская область). <...> Управляемые авиабомбы поражают объекты противника в оккупированном Запорожье", - говорится в постах.
Кроме того, россияне ударили по Одесской области. Взрывы звучали в районе одесского порта и складских помещений.
“Российская авиация ударила КАБами по объектам ВСУ в оккупированной части ДНР”, - также указал канал.
Накануне вечером украинские мониторинговые каналы писали о передислокации не менее восьми бомбардировщиков Ту-95МС для ожидаемого удара. Также сообщалось о продолжающихся пусках "Гераней".
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