Взрывы по всей Украине: российские военные ночью ударили по объектам противника - 28.06.2025 Украина.ру
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Взрывы по всей Украине: российские военные ночью ударили по объектам противника
Взрывы по всей Украине: российские военные ночью ударили по объектам противника - 28.06.2025 Украина.ру
Взрывы по всей Украине: российские военные ночью ударили по объектам противника
Накануне поздним вечером российские военные начали массово наносить удары по территории Украины, сообщает телеграм-канал Украина.ру
2025-06-28T09:20
2025-06-28T09:53
новости
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вкс
вооруженные силы украины
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"ВКС РФ наносят удары управляемыми авиабомбами по целям в Сумской области.&lt;...&gt; ВКС РФ наносят удары управляемыми авиабомбами по целям в Харьковской области. &lt;...&gt; Армия России уничтожила цех по производству беспилотников в Чугуеве (Харьковская область). &lt;...&gt; Управляемые авиабомбы поражают объекты противника в оккупированном Запорожье", - говорится в постах.Кроме того, россияне ударили по Одесской области. Взрывы звучали в районе одесского порта и складских помещений.Накануне вечером украинские мониторинговые каналы писали о передислокации не менее восьми бомбардировщиков Ту-95МС для ожидаемого удара. Также сообщалось о продолжающихся пусках "Гераней".Следите за новостями на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, сумская область, вкс, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Россия, Сумская область, ВКС, Вооруженные силы Украины

Взрывы по всей Украине: российские военные ночью ударили по объектам противника

09:20 28.06.2025 (обновлено: 09:53 28.06.2025)
 
Герань
Герань
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Накануне поздним вечером российские военные начали массово наносить удары по территории Украины, сообщает телеграм-канал Украина.ру
"ВКС РФ наносят удары управляемыми авиабомбами по целям в Сумской области.<...> ВКС РФ наносят удары управляемыми авиабомбами по целям в Харьковской области. <...> Армия России уничтожила цех по производству беспилотников в Чугуеве (Харьковская область). <...> Управляемые авиабомбы поражают объекты противника в оккупированном Запорожье", - говорится в постах.
Кроме того, россияне ударили по Одесской области. Взрывы звучали в районе одесского порта и складских помещений.

“Российская авиация ударила КАБами по объектам ВСУ в оккупированной части ДНР”, - также указал канал.

Накануне вечером украинские мониторинговые каналы писали о передислокации не менее восьми бомбардировщиков Ту-95МС для ожидаемого удара. Также сообщалось о продолжающихся пусках "Гераней".
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