ПВО сбила десятки вражеских беспилотников над регионами РФ, Черным и Азовским морем - 28.06.2025 Украина.ру
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ПВО сбила десятки вражеских беспилотников над регионами РФ, Черным и Азовским морем
ПВО сбила десятки вражеских беспилотников над регионами РФ, Черным и Азовским морем - 28.06.2025 Украина.ру
ПВО сбила десятки вражеских беспилотников над регионами РФ, Черным и Азовским морем
Средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь сбили над российскими регионами, Черным и Азовским морями 31 украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ
2025-06-28T09:40
2025-06-28T09:40
новости
азовское море
александр богомаз
россия
крым
вооруженные силы украины
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Девять из них сбито над Крымом, шесть над Брянской областью, а также по пять БПЛА уничтожено над Смоленской областью и акваторией Черного моря.Еще два аппарата нейтрализовано над Азовским морем, по одному дрону уничтожено над Орловской, Белгородской, Калужской областями и Краснодарским краем.Удар по Брянску подтвердил губернатор Александр Богомаз.Власти Воронежской области также информировали об объявленной опасности БПЛА в регионе. Кроме того, опасность объявляли в Новороссийске и по всему черноморскому побережью. Сообщалось о массированном налете вражеских беспилотников на Крым, о работе ПВО в Курской области.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, азовское море, александр богомаз, россия, крым, вооруженные силы украины
Новости, Азовское море, Александр Богомаз, Россия, Крым, Вооруженные силы Украины

ПВО сбила десятки вражеских беспилотников над регионами РФ, Черным и Азовским морем

09:40 28.06.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое дежурство расчетов ЗРК "Бук" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевое дежурство расчетов ЗРК Бук группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь сбили над российскими регионами, Черным и Азовским морями 31 украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ
Девять из них сбито над Крымом, шесть над Брянской областью, а также по пять БПЛА уничтожено над Смоленской областью и акваторией Черного моря.
Еще два аппарата нейтрализовано над Азовским морем, по одному дрону уничтожено над Орловской, Белгородской, Калужской областями и Краснодарским краем.
Удар по Брянску подтвердил губернатор Александр Богомаз.
"Очередной подлый удар украинских нацистов. ВСУ атаковали город Брянск с помощью БПЛА. В результате варварского удара ранены четверо мирных жителей. В настоящий момент пострадавшие доставлены в больницы, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. <...> По предварительной информации, частично повреждено более десяти домов, легковой автомобиль", - указал он.
Власти Воронежской области также информировали об объявленной опасности БПЛА в регионе. Кроме того, опасность объявляли в Новороссийске и по всему черноморскому побережью. Сообщалось о массированном налете вражеских беспилотников на Крым, о работе ПВО в Курской области.
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