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ПВО сбила десятки вражеских беспилотников над регионами РФ, Черным и Азовским морем

ПВО сбила десятки вражеских беспилотников над регионами РФ, Черным и Азовским морем - 28.06.2025 Украина.ру

ПВО сбила десятки вражеских беспилотников над регионами РФ, Черным и Азовским морем

Средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь сбили над российскими регионами, Черным и Азовским морями 31 украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ

2025-06-28T09:40

2025-06-28T09:40

2025-06-28T09:40

новости

азовское море

александр богомаз

россия

крым

вооруженные силы украины

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Девять из них сбито над Крымом, шесть над Брянской областью, а также по пять БПЛА уничтожено над Смоленской областью и акваторией Черного моря.Еще два аппарата нейтрализовано над Азовским морем, по одному дрону уничтожено над Орловской, Белгородской, Калужской областями и Краснодарским краем.Удар по Брянску подтвердил губернатор Александр Богомаз.Власти Воронежской области также информировали об объявленной опасности БПЛА в регионе. Кроме того, опасность объявляли в Новороссийске и по всему черноморскому побережью. Сообщалось о массированном налете вражеских беспилотников на Крым, о работе ПВО в Курской области.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

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крым

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новости, азовское море, александр богомаз, россия, крым, вооруженные силы украины