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ПВО сбила десятки вражеских беспилотников над регионами РФ, Черным и Азовским морем
ПВО сбила десятки вражеских беспилотников над регионами РФ, Черным и Азовским морем - 28.06.2025 Украина.ру
ПВО сбила десятки вражеских беспилотников над регионами РФ, Черным и Азовским морем
Средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь сбили над российскими регионами, Черным и Азовским морями 31 украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ
2025-06-28T09:40
2025-06-28T09:40
2025-06-28T09:40
новости
азовское море
александр богомаз
россия
крым
вооруженные силы украины
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Девять из них сбито над Крымом, шесть над Брянской областью, а также по пять БПЛА уничтожено над Смоленской областью и акваторией Черного моря.Еще два аппарата нейтрализовано над Азовским морем, по одному дрону уничтожено над Орловской, Белгородской, Калужской областями и Краснодарским краем.Удар по Брянску подтвердил губернатор Александр Богомаз.Власти Воронежской области также информировали об объявленной опасности БПЛА в регионе. Кроме того, опасность объявляли в Новороссийске и по всему черноморскому побережью. Сообщалось о массированном налете вражеских беспилотников на Крым, о работе ПВО в Курской области.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, азовское море, александр богомаз, россия, крым, вооруженные силы украины
Новости, Азовское море, Александр Богомаз, Россия, Крым, Вооруженные силы Украины
ПВО сбила десятки вражеских беспилотников над регионами РФ, Черным и Азовским морем
Средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь сбили над российскими регионами, Черным и Азовским морями 31 украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ
Девять из них сбито над Крымом, шесть над Брянской областью, а также по пять БПЛА уничтожено над Смоленской областью и акваторией Черного моря.
Еще два аппарата нейтрализовано над Азовским морем, по одному дрону уничтожено над Орловской, Белгородской, Калужской областями и Краснодарским краем.
Удар по Брянску подтвердил губернатор Александр Богомаз.
"Очередной подлый удар украинских нацистов. ВСУ атаковали город Брянск с помощью БПЛА. В результате варварского удара ранены четверо мирных жителей. В настоящий момент пострадавшие доставлены в больницы, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. <...> По предварительной информации, частично повреждено более десяти домов, легковой автомобиль", - указал он.
Власти Воронежской области также информировали об объявленной опасности БПЛА в регионе. Кроме того, опасность объявляли в Новороссийске и по всему черноморскому побережью. Сообщалось о массированном налете вражеских беспилотников на Крым, о работе ПВО в Курской области.
Следите за новостями на сайте Украина.ру.