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Президент Польши внезапно прибыл в Киев

Президент Польши внезапно прибыл в Киев - 28.06.2025 Украина.ру

Президент Польши внезапно прибыл в Киев

Президент Польши Анджей Дуда прибыл с визитом на Украину, сообщает украинский телеканал "Факты ICTV"

2025-06-28T11:06

2025-06-28T11:06

2025-06-28T12:08

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анджей дуда

владимир зеленский

кароль навроцкий

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"Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев. Он сообщил, что запланировал встречу с Владимиром Зеленским", - говорится в телеграм-канале телеканала.На киевском железнодорожном вокзале его встретил временный поверенный в делах Польши на Украине Петр Лукасевич.В июне глава канцелярии польского лидера Малгожата Папроцкая сообщала о намерении Дуды совершить прощальный визит в Киев.Согласно данным государственной избирательной комиссии Польши, во втором туре выборов президента, который состоялся 1 июня, представитель оппозиции Навроцкий набрал 50,89 процента голосов избирателей, одержав победу над представителем правящей коалиции Рафалом Тшасковсим, получившим 49,11 процента поддержки. Следите за новостями на сайте Украина.ру.

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новости, польша, киев, украина, анджей дуда, владимир зеленский, кароль навроцкий