Президент Польши внезапно прибыл в Киев - 28.06.2025 Украина.ру
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Президент Польши внезапно прибыл в Киев
Президент Польши внезапно прибыл в Киев - 28.06.2025 Украина.ру
Президент Польши внезапно прибыл в Киев
Президент Польши Анджей Дуда прибыл с визитом на Украину, сообщает украинский телеканал "Факты ICTV"
2025-06-28T11:06
2025-06-28T12:08
новости
польша
киев
украина
анджей дуда
владимир зеленский
кароль навроцкий
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"Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев. Он сообщил, что запланировал встречу с Владимиром Зеленским", - говорится в телеграм-канале телеканала.На киевском железнодорожном вокзале его встретил временный поверенный в делах Польши на Украине Петр Лукасевич.В июне глава канцелярии польского лидера Малгожата Папроцкая сообщала о намерении Дуды совершить прощальный визит в Киев.Согласно данным государственной избирательной комиссии Польши, во втором туре выборов президента, который состоялся 1 июня, представитель оппозиции Навроцкий набрал 50,89 процента голосов избирателей, одержав победу над представителем правящей коалиции Рафалом Тшасковсим, получившим 49,11 процента поддержки. Следите за новостями на сайте Украина.ру.
польша
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, польша, киев, украина, анджей дуда, владимир зеленский, кароль навроцкий
Новости, Польша, Киев, Украина, Анджей Дуда, Владимир Зеленский, Кароль Навроцкий

Президент Польши внезапно прибыл в Киев

11:06 28.06.2025 (обновлено: 12:08 28.06.2025)
 
© Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит НАТО в Брюсселе
Саммит НАТО в Брюсселе
© Алексей Витвицкий
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Президент Польши Анджей Дуда прибыл с визитом на Украину, сообщает украинский телеканал "Факты ICTV"
"Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев. Он сообщил, что запланировал встречу с Владимиром Зеленским", - говорится в телеграм-канале телеканала.
На киевском железнодорожном вокзале его встретил временный поверенный в делах Польши на Украине Петр Лукасевич.
В июне глава канцелярии польского лидера Малгожата Папроцкая сообщала о намерении Дуды совершить прощальный визит в Киев.
Согласно данным государственной избирательной комиссии Польши, во втором туре выборов президента, который состоялся 1 июня, представитель оппозиции Навроцкий набрал 50,89 процента голосов избирателей, одержав победу над представителем правящей коалиции Рафалом Тшасковсим, получившим 49,11 процента поддержки.
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