https://ukraina.ru/20250628/kto-silnee-vsekh-opozorilsya-v-voyne-na-blizhnem-vostoke-i-kakaya-strana-katitsya-v-propast--gasparyan-1064393691.html
Кто сильнее всех опозорился в войне на Ближнем Востоке и какая страна катится в пропасть — Гаспарян
Кто сильнее всех опозорился в войне на Ближнем Востоке и какая страна катится в пропасть — Гаспарян - 28.06.2025 Украина.ру
Кто сильнее всех опозорился в войне на Ближнем Востоке и какая страна катится в пропасть — Гаспарян
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:
2025-06-28T10:04
2025-06-28T10:04
2025-06-28T10:04
видео
ближний восток
россия
армен гаспарян
петр порошенко
армения
дмитрий гордон
общественная палата
нато
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00:20 – Конец ирано-израильского конфликта; 08:15 – Война с христианством в Армении; 18:54 – Саммит НАТО в Гааге; 25:02 – Волна "предотвращённых покушений" на Украине. * В материале упоминаются Пётр Порошенко, Дмитрий Гордон и Аркадий Бабченко, внесённые Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
ближний восток
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, ближний восток, россия, армен гаспарян, петр порошенко, армения, дмитрий гордон, общественная палата, нато, видео
Видео, Ближний Восток, Россия, Армен Гаспарян, Петр Порошенко, Армения, Дмитрий Гордон, общественная палата, НАТО
Кто сильнее всех опозорился в войне на Ближнем Востоке и какая страна катится в пропасть — Гаспарян
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:
00:20 – Конец ирано-израильского конфликта;
08:15 – Война с христианством в Армении;
18:54 – Саммит НАТО в Гааге;
25:02 – Волна "предотвращённых покушений" на Украине.
* В материале упоминаются Пётр Порошенко, Дмитрий Гордон и Аркадий Бабченко, внесённые Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.