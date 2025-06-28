https://ukraina.ru/20250628/kto-silnee-vsekh-opozorilsya-v-voyne-na-blizhnem-vostoke-i-kakaya-strana-katitsya-v-propast--gasparyan-1064393691.html

Кто сильнее всех опозорился в войне на Ближнем Востоке и какая страна катится в пропасть — Гаспарян

Кто сильнее всех опозорился в войне на Ближнем Востоке и какая страна катится в пропасть — Гаспарян - 28.06.2025 Украина.ру

Кто сильнее всех опозорился в войне на Ближнем Востоке и какая страна катится в пропасть — Гаспарян

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:

2025-06-28T10:04

2025-06-28T10:04

2025-06-28T10:04

видео

ближний восток

россия

армен гаспарян

петр порошенко

армения

дмитрий гордон

общественная палата

нато

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00:20 – Конец ирано-израильского конфликта; 08:15 – Война с христианством в Армении; 18:54 – Саммит НАТО в Гааге; 25:02 – Волна "предотвращённых покушений" на Украине. * В материале упоминаются Пётр Порошенко, Дмитрий Гордон и Аркадий Бабченко, внесённые Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

ближний восток

россия

армения

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