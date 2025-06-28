Кого можно считать националистом, а кто им не является и чем опасны левые либералы Европы — Ищенко - 28.06.2025 Украина.ру
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Кого можно считать националистом, а кто им не является и чем опасны левые либералы Европы — Ищенко
Кого можно считать националистом, а кто им не является и чем опасны левые либералы Европы — Ищенко - 28.06.2025 Украина.ру
Кого можно считать националистом, а кто им не является и чем опасны левые либералы Европы — Ищенко
Рост правых настроений в Европе отчётливо виден, поэтому возникают вопросы: что такое национализм и бывает ли он неосознанным?
2025-06-28T17:15
2025-06-28T18:01
европа
украина
ростислав ищенко
видео
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Представляет ли он опасность, если в многонациональном и многокультурном обществе его проводником окажется не самая многочисленная, но очень пассионарная часть этого общества? Вызовет ли это ответную реакцию или постепенно сойдёт на нет? В своём еженедельном влоге на Украина.ру политолог Ростислав Ищенко рассказывает об этом и не только.
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европа, украина, ростислав ищенко, видео, видео
Европа, Украина, Ростислав Ищенко, Видео

Кого можно считать националистом, а кто им не является и чем опасны левые либералы Европы — Ищенко

17:15 28.06.2025 (обновлено: 18:01 28.06.2025)
 
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Рост правых настроений в Европе отчётливо виден, поэтому возникают вопросы: что такое национализм и бывает ли он неосознанным?
Представляет ли он опасность, если в многонациональном и многокультурном обществе его проводником окажется не самая многочисленная, но очень пассионарная часть этого общества? Вызовет ли это ответную реакцию или постепенно сойдёт на нет?
В своём еженедельном влоге на Украина.ру политолог Ростислав Ищенко рассказывает об этом и не только.
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