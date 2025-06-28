https://ukraina.ru/20250628/kogo-mozhno-schitat-natsionalistom-a-kto-im-ne-yavlyaetsya-i-chem-opasny-levye-liberaly-evropy--ischenko--1064405601.html

Кого можно считать националистом, а кто им не является и чем опасны левые либералы Европы — Ищенко

Кого можно считать националистом, а кто им не является и чем опасны левые либералы Европы — Ищенко - 28.06.2025 Украина.ру

Кого можно считать националистом, а кто им не является и чем опасны левые либералы Европы — Ищенко

Рост правых настроений в Европе отчётливо виден, поэтому возникают вопросы: что такое национализм и бывает ли он неосознанным?

2025-06-28T17:15

2025-06-28T17:15

2025-06-28T18:01

европа

украина

ростислав ищенко

видео

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Представляет ли он опасность, если в многонациональном и многокультурном обществе его проводником окажется не самая многочисленная, но очень пассионарная часть этого общества? Вызовет ли это ответную реакцию или постепенно сойдёт на нет? В своём еженедельном влоге на Украина.ру политолог Ростислав Ищенко рассказывает об этом и не только.

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2025

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европа, украина, ростислав ищенко, видео, видео