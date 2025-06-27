Российские военные ударили ракетами и беспилотниками по Украине

"Искандеры" ударили по целям в Николаевской области. <...> "Герани" поражают объекты в Черкасской области... Сообщается о пусках ракет "Кинжал", в небе 2 МиГ-31 ВКС РФ.<...> Ракетный удар с помощью "Кинжала" нанесён по Староконстантинову. Там находится аэродром ВСУ. Удары нанесены по Николаевской и Киевской областям, а также по району Сум. <...> Нам сообщают, что в Запорожье три прилёта "Гераней". Также слышны новые БПЛА на подлёте.<...>Удар нанесён по окраинам Чернигова. <...> Ракетный удар нанесён по городу Лозовая (Харьковская область). <...> Также ракетный удар нанесён по району Днепропетровска", - говорится в постах.