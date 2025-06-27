Российские военные ударили ракетами и беспилотниками по Украине - 27.06.2025 Украина.ру
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Российские военные ударили ракетами и беспилотниками по Украине
Российские военные ударили ракетами и беспилотниками по Украине - 27.06.2025 Украина.ру
Российские военные ударили ракетами и беспилотниками по Украине
В ночь на пятницу на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу, причина - взлет МиГ-31 ВКС РФ, сообщил телеграм-канал Украина.ру
2025-06-27T07:23
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Россияне нанесли удары по столице и Киевской области (Броварам, Буче, Василькову, Вышгороду).Кроме того, россияне ударили в район Житомира и по вражеским объектам в Николаеве.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, киевская область, вкс, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Россия, Киевская область, ВКС, Вооруженные силы Украины

Российские военные ударили ракетами и беспилотниками по Украине

07:23 27.06.2025 (обновлено: 07:28 27.06.2025)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЗапуск новейших гиперзвуковых ракет "Кинжал"
Запуск новейших гиперзвуковых ракет Кинжал
© Министерство обороны РФ
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В ночь на пятницу на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу, причина - взлет МиГ-31 ВКС РФ, сообщил телеграм-канал Украина.ру
Россияне нанесли удары по столице и Киевской области (Броварам, Буче, Василькову, Вышгороду).

"Искандеры" ударили по целям в Николаевской области. <...> "Герани" поражают объекты в Черкасской области... Сообщается о пусках ракет "Кинжал", в небе 2 МиГ-31 ВКС РФ.<...> Ракетный удар с помощью "Кинжала" нанесён по Староконстантинову. Там находится аэродром ВСУ. Удары нанесены по Николаевской и Киевской областям, а также по району Сум. <...> Нам сообщают, что в Запорожье три прилёта "Гераней". Также слышны новые БПЛА на подлёте.<...>Удар нанесён по окраинам Чернигова. <...> Ракетный удар нанесён по городу Лозовая (Харьковская область). <...> Также ракетный удар нанесён по району Днепропетровска", - говорится в постах.

Кроме того, россияне ударили в район Житомира и по вражеским объектам в Николаеве.
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