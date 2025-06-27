https://ukraina.ru/20250627/rossiyskie-voennye-udarili-raketami-i-bespilotnikami-po-ukraine-1064354012.html
Российские военные ударили ракетами и беспилотниками по Украине
Российские военные ударили ракетами и беспилотниками по Украине - 27.06.2025 Украина.ру
Российские военные ударили ракетами и беспилотниками по Украине
В ночь на пятницу на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу, причина - взлет МиГ-31 ВКС РФ, сообщил телеграм-канал Украина.ру
2025-06-27T07:23
2025-06-27T07:23
2025-06-27T07:28
новости
украина
россия
киевская область
вкс
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102259/31/1022593137_0:142:3140:1908_1920x0_80_0_0_5464a14a3a270fed5589ced4304d2257.jpg
Россияне нанесли удары по столице и Киевской области (Броварам, Буче, Василькову, Вышгороду).Кроме того, россияне ударили в район Житомира и по вражеским объектам в Николаеве.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
украина
россия
киевская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102259/31/1022593137_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_fcb8ffc1bae89fb2c1e7cbb17fb9c7f5.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, киевская область, вкс, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Россия, Киевская область, ВКС, Вооруженные силы Украины
Российские военные ударили ракетами и беспилотниками по Украине
07:23 27.06.2025 (обновлено: 07:28 27.06.2025)
В ночь на пятницу на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу, причина - взлет МиГ-31 ВКС РФ, сообщил телеграм-канал Украина.ру
Россияне нанесли удары по столице и Киевской области (Броварам, Буче, Василькову, Вышгороду).
"Искандеры" ударили по целям в Николаевской области. <...> "Герани" поражают объекты в Черкасской области... Сообщается о пусках ракет "Кинжал", в небе 2 МиГ-31 ВКС РФ.<...> Ракетный удар с помощью "Кинжала" нанесён по Староконстантинову. Там находится аэродром ВСУ. Удары нанесены по Николаевской и Киевской областям, а также по району Сум. <...> Нам сообщают, что в Запорожье три прилёта "Гераней". Также слышны новые БПЛА на подлёте.<...>Удар нанесён по окраинам Чернигова. <...> Ракетный удар нанесён по городу Лозовая (Харьковская область). <...> Также ракетный удар нанесён по району Днепропетровска", - говорится в постах.
Кроме того, россияне ударили в район Житомира и по вражеским объектам в Николаеве.
Следите за новостями на сайте Украина.ру.