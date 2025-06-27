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ПВО ночью уничтожила десятки украинских беспилотников над регионами РФ

ПВО ночью уничтожила десятки украинских беспилотников над регионами РФ - 27.06.2025 Украина.ру

ПВО ночью уничтожила десятки украинских беспилотников над регионами РФ

Российские средства ПВО ночью уничтожили 39 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ

2025-06-27T07:42

2025-06-27T07:42

2025-06-27T07:42

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андрей бочаров

волгоградская область

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Из них 19 – над территорией Ростовской области, 13 – над Волгоградской областью, четыре – над Крымом и по одному над Белгородской, Брянской и Самарской областями.Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале написал, что за ночь силы ПВО уничтожили беспилотники в Миллеровском, Каменском, Красносулинском, Тарасовском районах и в Шахтах. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров информировал, что ПВО отразила массированную атаку БПЛА на Суровикинский, Калачевский районы региона и город Волжский, пострадавших нет.Для ликвидации обломков БПЛА ограничено движение по мосту через реку Дон в Калачевском районе. Также зафиксированы возгорания сухой травы, которые оперативно устраняются пожарными службами, уточнил он.Вражеские БПЛА атаковали и Курскую область. В результате падения осколков беспилотника в деревне Ворошнево в регионе загорелись постройки. На место оперативно выехали пожарные службы — пожар локализован. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.Накануне поздним вечером сообщалось, что противник направил дроны в сторону Крымского моста. Движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

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новости, россия, ростовская область, андрей бочаров, волгоградская область