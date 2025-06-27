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ПВО ночью уничтожила десятки украинских беспилотников над регионами РФ
ПВО ночью уничтожила десятки украинских беспилотников над регионами РФ - 27.06.2025 Украина.ру
ПВО ночью уничтожила десятки украинских беспилотников над регионами РФ
Российские средства ПВО ночью уничтожили 39 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ
2025-06-27T07:42
2025-06-27T07:42
2025-06-27T07:42
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андрей бочаров
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Из них 19 – над территорией Ростовской области, 13 – над Волгоградской областью, четыре – над Крымом и по одному над Белгородской, Брянской и Самарской областями.Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале написал, что за ночь силы ПВО уничтожили беспилотники в Миллеровском, Каменском, Красносулинском, Тарасовском районах и в Шахтах. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров информировал, что ПВО отразила массированную атаку БПЛА на Суровикинский, Калачевский районы региона и город Волжский, пострадавших нет.Для ликвидации обломков БПЛА ограничено движение по мосту через реку Дон в Калачевском районе. Также зафиксированы возгорания сухой травы, которые оперативно устраняются пожарными службами, уточнил он.Вражеские БПЛА атаковали и Курскую область. В результате падения осколков беспилотника в деревне Ворошнево в регионе загорелись постройки. На место оперативно выехали пожарные службы — пожар локализован. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.Накануне поздним вечером сообщалось, что противник направил дроны в сторону Крымского моста. Движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, ростовская область, андрей бочаров, волгоградская область
ПВО ночью уничтожила десятки украинских беспилотников над регионами РФ
Российские средства ПВО ночью уничтожили 39 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ
Из них 19 – над территорией Ростовской области, 13 – над Волгоградской областью, четыре – над Крымом и по одному над Белгородской, Брянской и Самарской областями.
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале написал, что за ночь силы ПВО уничтожили беспилотники в Миллеровском, Каменском, Красносулинском, Тарасовском районах и в Шахтах. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров информировал, что ПВО отразила массированную атаку БПЛА на Суровикинский, Калачевский районы региона и город Волжский, пострадавших нет.
Для ликвидации обломков БПЛА ограничено движение по мосту через реку Дон в Калачевском районе. Также зафиксированы возгорания сухой травы, которые оперативно устраняются пожарными службами, уточнил он.
Вражеские БПЛА атаковали и Курскую область. В результате падения осколков беспилотника в деревне Ворошнево в регионе загорелись постройки. На место оперативно выехали пожарные службы — пожар локализован. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.
Накануне поздним вечером сообщалось, что противник направил дроны в сторону Крымского моста. Движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто.
Следите за новостями на сайте Украина.ру.