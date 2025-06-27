ПВО ночью уничтожила десятки украинских беспилотников над регионами РФ - 27.06.2025 Украина.ру
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ПВО ночью уничтожила десятки украинских беспилотников над регионами РФ
ПВО ночью уничтожила десятки украинских беспилотников над регионами РФ - 27.06.2025 Украина.ру
ПВО ночью уничтожила десятки украинских беспилотников над регионами РФ
Российские средства ПВО ночью уничтожили 39 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ
2025-06-27T07:42
2025-06-27T07:42
новости
россия
ростовская область
андрей бочаров
волгоградская область
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Из них 19 – над территорией Ростовской области, 13 – над Волгоградской областью, четыре – над Крымом и по одному над Белгородской, Брянской и Самарской областями.Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале написал, что за ночь силы ПВО уничтожили беспилотники в Миллеровском, Каменском, Красносулинском, Тарасовском районах и в Шахтах. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров информировал, что ПВО отразила массированную атаку БПЛА на Суровикинский, Калачевский районы региона и город Волжский, пострадавших нет.Для ликвидации обломков БПЛА ограничено движение по мосту через реку Дон в Калачевском районе. Также зафиксированы возгорания сухой травы, которые оперативно устраняются пожарными службами, уточнил он.Вражеские БПЛА атаковали и Курскую область. В результате падения осколков беспилотника в деревне Ворошнево в регионе загорелись постройки. На место оперативно выехали пожарные службы — пожар локализован. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.Накануне поздним вечером сообщалось, что противник направил дроны в сторону Крымского моста. Движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
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новости, россия, ростовская область, андрей бочаров, волгоградская область
Новости, Россия, Ростовская область, Андрей Бочаров, Волгоградская область

ПВО ночью уничтожила десятки украинских беспилотников над регионами РФ

07:42 27.06.2025
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ПВО ЮВО на Запорожском направлении
Работа ПВО ЮВО на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости . РИА Новости
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Российские средства ПВО ночью уничтожили 39 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ
Из них 19 – над территорией Ростовской области, 13 – над Волгоградской областью, четыре – над Крымом и по одному над Белгородской, Брянской и Самарской областями.
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале написал, что за ночь силы ПВО уничтожили беспилотники в Миллеровском, Каменском, Красносулинском, Тарасовском районах и в Шахтах. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров информировал, что ПВО отразила массированную атаку БПЛА на Суровикинский, Калачевский районы региона и город Волжский, пострадавших нет.
Для ликвидации обломков БПЛА ограничено движение по мосту через реку Дон в Калачевском районе. Также зафиксированы возгорания сухой травы, которые оперативно устраняются пожарными службами, уточнил он.
Вражеские БПЛА атаковали и Курскую область. В результате падения осколков беспилотника в деревне Ворошнево в регионе загорелись постройки. На место оперативно выехали пожарные службы — пожар локализован. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.
Накануне поздним вечером сообщалось, что противник направил дроны в сторону Крымского моста. Движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто.
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Заголовок открываемого материала
09:28Минобороны: за ночь уничтожено почти четыре десятка вражеских БПЛА
09:17Главное за ночь 27 июня
08:33"Охота на военкомов": что говорят о ТЦК в украинских соцсетях
08:00Курултай-2: второй подход к попытке организации крымских татар
08:00Итоги 26 июня. Чем день запомнится читателям Украина.ру
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