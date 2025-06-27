Кто получил наибольшую выгоду, а кто — сильнее всех проиграл? Канах об Иране, Израиле и США
Директор Центра стратегических исследований и социально-политологического прогнозирования, кандидат политических наук Аммар Канах в эфире Украина.ру прокомментировал различные аспекты конфликта Ирана, Израиля и США, а также рассказал о том, какой опыт нужно извлечь из данного противостояния:
00:32 – Израиль, Иран и США: что это было?
06:48 – Будущее ядерной программы Ирана;
11:09 – Все победили, что дальше?
20:43 – Кто больше в наибольшем выигрыше, а кто больше всего пострадал от конфликта на Ближнем Востоке?
24:55 – Основные выводы и опыт конфликта.
#Канах #США #Иран #Израиль #война #конфликт #Трамп #Нетаньяху #атом
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00:32 – Израиль, Иран и США: что это было?
06:48 – Будущее ядерной программы Ирана;
11:09 – Все победили, что дальше?
20:43 – Кто больше в наибольшем выигрыше, а кто больше всего пострадал от конфликта на Ближнем Востоке?
24:55 – Основные выводы и опыт конфликта.
#Канах #США #Иран #Израиль #война #конфликт #Трамп #Нетаньяху #атом
ТГ-канал Аммара Канаха: https://t.me/racmip_csispp
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru
Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
24 июня, 15:06Трамп пригрозил Израилю: ядерное фиаско США, или чем кончится ранение льва?После того, как объявленное накануне президентом США Дональдом Трампом перемирие между Ираном и Израилем было нарушено, он призвал Тель-Авив "не сбрасывать бомбы" на Тегеран и "сейчас же" вернуть своих пилотов. Соответствующее сообщение он оставил в своих соцсетях
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