Кто получил наибольшую выгоду, а кто — сильнее всех проиграл? Канах об Иране, Израиле и США - 27.06.2025 Украина.ру
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Кто получил наибольшую выгоду, а кто — сильнее всех проиграл? Канах об Иране, Израиле и США
Кто получил наибольшую выгоду, а кто — сильнее всех проиграл? Канах об Иране, Израиле и США - 27.06.2025 Украина.ру
Кто получил наибольшую выгоду, а кто — сильнее всех проиграл? Канах об Иране, Израиле и США
Директор Центра стратегических исследований и социально-политологического прогнозирования, кандидат политических наук Аммар Канах в эфире Украина.ру... Украина.ру, 27.06.2025
2025-06-27T10:21
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Директор Центра стратегических исследований и социально-политологического прогнозирования, кандидат политических наук Аммар Канах в эфире Украина.ру прокомментировал различные аспекты конфликта Ирана, Израиля и США, а также рассказал о том, какой опыт нужно извлечь из данного противостояния:00:32 – Израиль, Иран и США: что это было?06:48 – Будущее ядерной программы Ирана;11:09 – Все победили, что дальше?20:43 – Кто больше в наибольшем выигрыше, а кто больше всего пострадал от конфликта на Ближнем Востоке?24:55 – Основные выводы и опыт конфликта.#Канах #США #Иран #Израиль #война #конфликт #Трамп #Нетаньяху #атом ТГ-канал Аммара Канаха: https://t.me/racmip_csispp Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
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новости, иран, израиль, сша, аммар канах, украина.ру, вконтакте, видео
Новости, Иран, Израиль, США, Аммар Канах, Украина.ру, Вконтакте, Видео

Кто получил наибольшую выгоду, а кто — сильнее всех проиграл? Канах об Иране, Израиле и США

10:21 27.06.2025
 
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Директор Центра стратегических исследований и социально-политологического прогнозирования, кандидат политических наук Аммар Канах в эфире Украина.ру прокомментировал различные аспекты конфликта Ирана, Израиля и США, а также рассказал о том, какой опыт нужно извлечь из данного противостояния:

00:32 – Израиль, Иран и США: что это было?
06:48 – Будущее ядерной программы Ирана;
11:09 – Все победили, что дальше?
20:43 – Кто больше в наибольшем выигрыше, а кто больше всего пострадал от конфликта на Ближнем Востоке?
24:55 – Основные выводы и опыт конфликта.

#Канах #США #Иран #Израиль #война #конфликт #Трамп #Нетаньяху #атом

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24 июня, 15:06
Трамп пригрозил Израилю: ядерное фиаско США, или чем кончится ранение льва?После того, как объявленное накануне президентом США Дональдом Трампом перемирие между Ираном и Израилем было нарушено, он призвал Тель-Авив "не сбрасывать бомбы" на Тегеран и "сейчас же" вернуть своих пилотов. Соответствующее сообщение он оставил в своих соцсетях
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