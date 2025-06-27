https://ukraina.ru/20250627/kto-poluchil-naibolshuyu-vygodu-a-kto--silnee-vsekh-proigral-kanakh-ob-irane-izraile-i-ssha-1064362468.html

Кто получил наибольшую выгоду, а кто — сильнее всех проиграл? Канах об Иране, Израиле и США

Кто получил наибольшую выгоду, а кто — сильнее всех проиграл? Канах об Иране, Израиле и США - 27.06.2025 Украина.ру

Кто получил наибольшую выгоду, а кто — сильнее всех проиграл? Канах об Иране, Израиле и США

Директор Центра стратегических исследований и социально-политологического прогнозирования, кандидат политических наук Аммар Канах в эфире Украина.ру... Украина.ру, 27.06.2025

2025-06-27T10:21

2025-06-27T10:21

2025-06-27T10:21

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Директор Центра стратегических исследований и социально-политологического прогнозирования, кандидат политических наук Аммар Канах в эфире Украина.ру прокомментировал различные аспекты конфликта Ирана, Израиля и США, а также рассказал о том, какой опыт нужно извлечь из данного противостояния:00:32 – Израиль, Иран и США: что это было?06:48 – Будущее ядерной программы Ирана;11:09 – Все победили, что дальше?20:43 – Кто больше в наибольшем выигрыше, а кто больше всего пострадал от конфликта на Ближнем Востоке?24:55 – Основные выводы и опыт конфликта.#Канах #США #Иран #Израиль #война #конфликт #Трамп #Нетаньяху #атом ТГ-канал Аммара Канаха: https://t.me/racmip_csispp Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru

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новости, иран, израиль, сша, аммар канах, украина.ру, вконтакте, видео