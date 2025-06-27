https://ukraina.ru/20250627/glavnye-novosti-na-1500-27-iyunya-1064381726.html
Главные новости на 15.00 27 июня
Главные новости на 15.00 27 июня - 27.06.2025 Украина.ру
Главные новости на 15.00 27 июня
🟦 Более 30% американцев никогда не слышали про Владимира Зеленского, следует из опроса исследовательской фирмы Tyson Group. Украина.ру, 27.06.2025
2025-06-27T16:41
2025-06-27T16:41
2025-06-27T16:41
новости
эстония
владимир винокур
трамп и зеленский
дмитрий песков
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🟦 Более 30% американцев никогда не слышали про Владимира Зеленского, следует из опроса исследовательской фирмы Tyson Group.🟦 Намерение Эстонии принимать у себя самолеты НАТО, способные нести ядерное оружие, несет непосредственную опасность для Москвы, заявил Песков.🟦 Генконсульство России в Кракове по требованию властей Польши прекратило свою работу. Теперь в Польше осталось только одно генконсульство России - в Гданьске, а также консульский отдел посольства в Варшаве. Консульство Польши в Калининграде или Иркутске, скорее всего, будет закрыто в ответ на закрытие генконсульства России в Кракове, заявил РИА Новости временный поверенный в делах России в Польше Ордаш.🟦 Россия и Иран возобновили авиасообщение, прерванное 13 июня. "Аэрофлот" начал продажу билетов на рейсы в Тегеран - с 4 июля, следует из данных авиакомпании. Частота – 3 раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам.🟦 Космические силы США заключили контракт с SpaceX Илона Маска на развёртывание новой секретной сети связи MILNET SATCOM на сумму не менее $13 млрд🟦 Посол Германии прибыл в МИД России, где ему объявят об ответных мерах за преследование российских журналистов.🟦 Глава Минтранса Херсонской области и его заместитель задержаны по делу о взяточничестве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.🟦 В Якутске задержали главу волонтерского штаба "Мы вместе" Айыллаана Винокурова – по подозрению в мошенничестве, сообщил источник РИА Новости. Как утверждают в СМИ, Винокуров участвовал в сборе гуманитарной помощи для участников СВО, координировал средства миллионных грантов республики.
эстония
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/13/1061197777_180:0:1247:800_1920x0_80_0_0_887dc492db298933df9455f85bfcad3d.png
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, эстония, владимир винокур, трамп и зеленский, дмитрий песков
🟦 Более 30% американцев никогда не слышали про Владимира Зеленского, следует из опроса исследовательской фирмы Tyson Group.
🟦 Намерение Эстонии принимать у себя самолеты НАТО, способные нести ядерное оружие, несет непосредственную опасность для Москвы, заявил Песков.
🟦 Генконсульство России в Кракове по требованию властей Польши прекратило свою работу. Теперь в Польше осталось только одно генконсульство России - в Гданьске, а также консульский отдел посольства в Варшаве. Консульство Польши в Калининграде или Иркутске, скорее всего, будет закрыто в ответ на закрытие генконсульства России в Кракове, заявил РИА Новости временный поверенный в делах России в Польше Ордаш.
🟦 Россия и Иран возобновили авиасообщение, прерванное 13 июня. "Аэрофлот" начал продажу билетов на рейсы в Тегеран - с 4 июля, следует из данных авиакомпании. Частота – 3 раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам.
🟦 Космические силы США заключили контракт с SpaceX Илона Маска на развёртывание новой секретной сети связи MILNET SATCOM на сумму не менее $13 млрд
🟦 Посол Германии прибыл в МИД России, где ему объявят об ответных мерах за преследование российских журналистов.
🟦 Глава Минтранса Херсонской области и его заместитель задержаны по делу о взяточничестве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
🟦 В Якутске задержали главу волонтерского штаба "Мы вместе" Айыллаана Винокурова – по подозрению в мошенничестве, сообщил источник РИА Новости. Как утверждают в СМИ, Винокуров участвовал в сборе гуманитарной помощи для участников СВО, координировал средства миллионных грантов республики.