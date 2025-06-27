https://ukraina.ru/20250627/glavnye-novosti-na-1500-27-iyunya-1064381726.html

Главные новости на 15.00 27 июня

Главные новости на 15.00 27 июня - 27.06.2025 Украина.ру

Главные новости на 15.00 27 июня

🟦 Более 30% американцев никогда не слышали про Владимира Зеленского, следует из опроса исследовательской фирмы Tyson Group. Украина.ру, 27.06.2025

2025-06-27T16:41

2025-06-27T16:41

2025-06-27T16:41

новости

эстония

владимир винокур

трамп и зеленский

дмитрий песков

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🟦 Более 30% американцев никогда не слышали про Владимира Зеленского, следует из опроса исследовательской фирмы Tyson Group.🟦 Намерение Эстонии принимать у себя самолеты НАТО, способные нести ядерное оружие, несет непосредственную опасность для Москвы, заявил Песков.🟦 Генконсульство России в Кракове по требованию властей Польши прекратило свою работу. Теперь в Польше осталось только одно генконсульство России - в Гданьске, а также консульский отдел посольства в Варшаве. Консульство Польши в Калининграде или Иркутске, скорее всего, будет закрыто в ответ на закрытие генконсульства России в Кракове, заявил РИА Новости временный поверенный в делах России в Польше Ордаш.🟦 Россия и Иран возобновили авиасообщение, прерванное 13 июня. "Аэрофлот" начал продажу билетов на рейсы в Тегеран - с 4 июля, следует из данных авиакомпании. Частота – 3 раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам.🟦 Космические силы США заключили контракт с SpaceX Илона Маска на развёртывание новой секретной сети связи MILNET SATCOM на сумму не менее $13 млрд🟦 Посол Германии прибыл в МИД России, где ему объявят об ответных мерах за преследование российских журналистов.🟦 Глава Минтранса Херсонской области и его заместитель задержаны по делу о взяточничестве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.🟦 В Якутске задержали главу волонтерского штаба "Мы вместе" Айыллаана Винокурова – по подозрению в мошенничестве, сообщил источник РИА Новости. Как утверждают в СМИ, Винокуров участвовал в сборе гуманитарной помощи для участников СВО, координировал средства миллионных грантов республики.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, эстония, владимир винокур, трамп и зеленский, дмитрий песков