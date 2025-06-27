https://ukraina.ru/20250627/glavnye-novosti-k-poludnyu-27-iyunya-1064367321.html

Главные новости к полудню 27 июня

Главные новости к полудню 27 июня - 27.06.2025 Украина.ру

Главные новости к полудню 27 июня

🟥 Силовики задержали сотрудника медицинской организации в Мелитополе, который передавал украинским спецслужбам личные данные пациентов, сообщили в ФСБ России... Украина.ру, 27.06.2025

2025-06-27T12:33

2025-06-27T12:33

2025-06-27T12:33

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виктор орбан

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минобороны

фсб

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🟥 Силовики задержали сотрудника медицинской организации в Мелитополе, который передавал украинским спецслужбам личные данные пациентов, сообщили в ФСБ России. Возбуждено дело о госизмене.🟥 Российские войска "Геранями" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в районе Шахово в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает Минобороны России.🟦 Глава РФ Владимир Путин приехал во Дворец независимости в Минске на встречу лидеров Евразийского экономического союза. Президента России встретил его белорусский коллега Александр Лукашенко. Чуть позже во Дворце пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета.🟦 Арест наложен на финансовые активы замначальника управления имуществом специальных проектов Минобороны Олега Васенина на сумму 200 млн рублей, сообщили в СК.🟦 Евросоюз продолжит обсуждение запрета на импорт энергоносителей из России на следующей неделе на уровне МИД, Венгрия и Словакия против, сообщил премьер Венгрии Виктор Орбан.Другие события дня: Билецкий* признал, что Зеленский избирательно забирает тела погибших ВСУшников.

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мелитополь

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новости, россия, венгрия, мелитополь, владимир путин, александр лукашенко, виктор орбан, вооруженные силы украины, минобороны, фсб