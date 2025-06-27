https://ukraina.ru/20250627/glavnye-novosti-k-poludnyu-27-iyunya-1064367321.html
Главные новости к полудню 27 июня
Главные новости к полудню 27 июня - 27.06.2025 Украина.ру
Главные новости к полудню 27 июня
🟥 Силовики задержали сотрудника медицинской организации в Мелитополе, который передавал украинским спецслужбам личные данные пациентов, сообщили в ФСБ России... Украина.ру, 27.06.2025
2025-06-27T12:33
2025-06-27T12:33
2025-06-27T12:33
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мелитополь
владимир путин
александр лукашенко
виктор орбан
вооруженные силы украины
минобороны
фсб
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🟥 Силовики задержали сотрудника медицинской организации в Мелитополе, который передавал украинским спецслужбам личные данные пациентов, сообщили в ФСБ России. Возбуждено дело о госизмене.🟥 Российские войска "Геранями" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в районе Шахово в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает Минобороны России.🟦 Глава РФ Владимир Путин приехал во Дворец независимости в Минске на встречу лидеров Евразийского экономического союза. Президента России встретил его белорусский коллега Александр Лукашенко. Чуть позже во Дворце пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета.🟦 Арест наложен на финансовые активы замначальника управления имуществом специальных проектов Минобороны Олега Васенина на сумму 200 млн рублей, сообщили в СК.🟦 Евросоюз продолжит обсуждение запрета на импорт энергоносителей из России на следующей неделе на уровне МИД, Венгрия и Словакия против, сообщил премьер Венгрии Виктор Орбан.Другие события дня: Билецкий* признал, что Зеленский избирательно забирает тела погибших ВСУшников.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, венгрия, мелитополь, владимир путин, александр лукашенко, виктор орбан, вооруженные силы украины, минобороны, фсб
Новости, Россия, Венгрия, Мелитополь, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Виктор Орбан, Вооруженные силы Украины, Минобороны, ФСБ
🟥 Силовики задержали сотрудника медицинской организации в Мелитополе, который передавал украинским спецслужбам личные данные пациентов, сообщили в ФСБ России. Возбуждено дело о госизмене.
🟥 Российские войска "Геранями" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в районе Шахово в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает Минобороны России.
🟦 Глава РФ Владимир Путин приехал во Дворец независимости в Минске на встречу лидеров Евразийского экономического союза. Президента России встретил его белорусский коллега Александр Лукашенко. Чуть позже во Дворце пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета.
🟦 Арест наложен на финансовые активы замначальника управления имуществом специальных проектов Минобороны Олега Васенина на сумму 200 млн рублей, сообщили в СК.
🟦 Евросоюз продолжит обсуждение запрета на импорт энергоносителей из России на следующей неделе на уровне МИД, Венгрия и Словакия против, сообщил премьер Венгрии Виктор Орбан.