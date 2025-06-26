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Награжденный Путиным курский студент погиб, спасая раненого ВСУ ребенка
Награжденный Путиным курский студент погиб, спасая раненого ВСУ ребенка - 26.06.2025 Украина.ру
Награжденный Путиным курский студент погиб, спасая раненого ВСУ ребенка
Награжденный президентом Владимиром Путиным "За спасение погибавших" студент курского госуниверситета Илия Гукежев погиб при попытке спасения раненой украинским дроном девочки, передает РИА Новости
2025-06-26T08:43
2025-06-26T08:43
2025-06-26T08:43
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Его родная сестра Диана Минаева рассказала, что молодой человек "поехал домой, на границу, чтобы отвести родителям лекарства, продукты и помочь по дому". Мимо дома родителей проезжала семья армян с детьми, они остановились на дороге и глава семейства вышел из машины когда над ними появился украинский дрон, потом раздались три взрыва и крик. На сайте Курского государственного университета подтверждается, что в деревне Городище курского Рыльского района украинский коптер атаковал жилой дом, в результате чего погибли пять человек, из них двое маленьких детей. Еще два члена семьи в тяжёлом состоянии были доставлены в Рыльскую районную больницу. В результате атаки украинского коптера погиб и Гукежев Илия Анатольевич - студент 1-го курса магистратуры КГУ, где он успешно закончил бакалавриат по направлению подготовки картография и геоинформатика, и в дальнейшем планировал связать свою профессиональную деятельность со сферой образования.Ранее Путин посмертно наградил медалью "За спасение погибавших" Гукежева, говорится в указе президента Российской Федерации о награждении государственными наградами РФ.О других героях - в материале Заметил диверсию на железной дороге: герой-машинист спас сотни жизней на сайте Украина.ру
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новости, городище, россия, владимир путин, вооруженные силы украины
Награжденный Путиным курский студент погиб, спасая раненого ВСУ ребенка
Награжденный президентом Владимиром Путиным "За спасение погибавших" студент курского госуниверситета Илия Гукежев погиб при попытке спасения раненой украинским дроном девочки, передает РИА Новости
Его родная сестра Диана Минаева рассказала, что молодой человек "поехал домой, на границу, чтобы отвести родителям лекарства, продукты и помочь по дому". Мимо дома родителей проезжала семья армян с детьми, они остановились на дороге и глава семейства вышел из машины когда над ними появился украинский дрон, потом раздались три взрыва и крик.
"Мама и Илюша увидели, что соседи и их дети в крови. Их расстрелял беспилотник – маму, папу, и двоих детей... Они увидели, что девочка еще дышит, ее достали, отнесли во двор. Илюша побежал вызывать скорую, ловить связь, чтобы вызвать. Потом он позвал соседку ... занесли девочку в дом ... пытались перевязать, выключили везде свет, и беспилотник прилетел второй раз, ударил в дом, было два мощнейших взрыва. Илюши не стало. Нашу маму контузило, отца ранило, девочка не выжила", – рассказала сестра погибшего.
На сайте Курского государственного университета подтверждается, что в деревне Городище курского Рыльского района украинский коптер атаковал жилой дом, в результате чего погибли пять человек, из них двое маленьких детей. Еще два члена семьи в тяжёлом состоянии были доставлены в Рыльскую районную больницу. В результате атаки украинского коптера погиб и Гукежев Илия Анатольевич - студент 1-го курса магистратуры КГУ, где он успешно закончил бакалавриат по направлению подготовки картография и геоинформатика, и в дальнейшем планировал связать свою профессиональную деятельность со сферой образования.
Ранее Путин посмертно наградил медалью "За спасение погибавших" Гукежева, говорится в указе президента Российской Федерации о награждении государственными наградами РФ.