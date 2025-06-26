https://ukraina.ru/20250626/glavnye-novosti-k-etomu-chasu--1064346285.html

Главные новости к этому часу

Главные новости к этому часу - 26.06.2025 Украина.ру

Главные новости к этому часу

Главные новости к этому часу представляет тг канал Украина.ру.

2025-06-26T21:32

2025-06-26T21:32

2025-06-26T21:32

новости

сша

херсонская область

брянская область

владимир сальдо

александр богомаз

мария захарова

вооруженные силы украины

еаэс

латинская америка

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🟥 ВСУ полномасштабно поджигают леса в Херсонской области, за сутки противник устроил пожары на площади более 600 га, сообщил губернатор Владимир Сальдо; 🟦 Ущерб сельскому хозяйству Брянской области от обстрелов ВСУ, предварительно, составляет 1,5-2 млрд рублей — губернатор Богомаз; 🟦 Удар ВСУ по съемочной группе телеканала КНР свидетельствует о намерении Киева заставить замолчать СМИ, которые стремятся быть объективными, заявила Мария Захарова; 🟦 Никарагуа официально запросила статус наблюдателя в ЕАЭС; 🟦 США обдумывают возможность замены ядерного объекта Ирана в Фордо на программу, которую оплатят союзники Вашингтона в Персидском заливе — CNN; 🟦 США сократили расходы на Украину в рамках фонда поддержки коалиции и инициативы по оказанию помощи в безопасности в 2026-м финансовом году, сообщил Пентагон. Следите за новостями на сайте Украина.ру

сша

херсонская область

брянская область

латинская америка

кнр (китай)

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2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, херсонская область, брянская область, владимир сальдо, александр богомаз, мария захарова, вооруженные силы украины, еаэс, латинская америка, никарагуа, всу, журналисты, дроны, кнр (китай)