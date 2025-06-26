https://ukraina.ru/20250626/davayte-progonim-ravshana-i-dzhamshuta-ischenko-obyasnil-pochemu-v-rossiyu-prodolzhayut-vvozit-migrantov-1064324949.html

"Давайте прогоним Равшана и Джамшута": Ищенко объяснил, почему в Россию продолжают ввозить мигрантов

"Давайте прогоним Равшана и Джамшута": Ищенко объяснил, почему в Россию продолжают ввозить мигрантов - 26.06.2025 Украина.ру

"Давайте прогоним Равшана и Джамшута": Ищенко объяснил, почему в Россию продолжают ввозить мигрантов

"Давайте прогоним Равшана и Джамшута": Ищенко объяснил, почему в Россию продолжают ввозить мигрантов Описание: Украина.ру, 26.06.2025

2025-06-26T15:19

2025-06-26T15:19

2025-06-26T15:19

видео

россия

сша

иран

ростислав ищенко

ссср

история ссср

бывший ссср

мигранты

трудовые мигранты

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"Давайте прогоним Равшана и Джамшута": Ищенко объяснил, почему в Россию продолжают ввозить мигрантов Описание: Политолог Ростислав Ищенко в эфире Украина.ру ответил на вопросы зрителей: 00:37 – Внутренние агенты в Иране и России; 28:18 – Пересмотр миграционной политики; 35:57 – Отношения Израиля и США; 44:55 – Роль семейных политических кланов в жизни США; 55:30 – Крестьяне в период сталинского СССР; 1:06:12 – О формировании народов; ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko

россия

сша

иран

ссср

бывший ссср

израиль

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