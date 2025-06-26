https://ukraina.ru/20250626/davayte-progonim-ravshana-i-dzhamshuta-ischenko-obyasnil-pochemu-v-rossiyu-prodolzhayut-vvozit-migrantov-1064324949.html
"Давайте прогоним Равшана и Джамшута": Ищенко объяснил, почему в Россию продолжают ввозить мигрантов
"Давайте прогоним Равшана и Джамшута": Ищенко объяснил, почему в Россию продолжают ввозить мигрантов - 26.06.2025 Украина.ру
"Давайте прогоним Равшана и Джамшута": Ищенко объяснил, почему в Россию продолжают ввозить мигрантов
"Давайте прогоним Равшана и Джамшута": Ищенко объяснил, почему в Россию продолжают ввозить мигрантов Описание: Украина.ру, 26.06.2025
2025-06-26T15:19
2025-06-26T15:19
2025-06-26T15:19
видео
россия
сша
иран
ростислав ищенко
ссср
история ссср
бывший ссср
мигранты
трудовые мигранты
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"Давайте прогоним Равшана и Джамшута": Ищенко объяснил, почему в Россию продолжают ввозить мигрантов Описание: Политолог Ростислав Ищенко в эфире Украина.ру ответил на вопросы зрителей: 00:37 – Внутренние агенты в Иране и России; 28:18 – Пересмотр миграционной политики; 35:57 – Отношения Израиля и США; 44:55 – Роль семейных политических кланов в жизни США; 55:30 – Крестьяне в период сталинского СССР; 1:06:12 – О формировании народов; ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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Украина.ру
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"Давайте прогоним Равшана и Джамшута": Ищенко объяснил, почему в Россию продолжают ввозить мигрантов
"Давайте прогоним Равшана и Джамшута": Ищенко объяснил, почему в Россию продолжают ввозить мигрантов Описание:
Политолог Ростислав Ищенко в эфире Украина.ру ответил на вопросы зрителей:
00:37 – Внутренние агенты в Иране и России;
28:18 – Пересмотр миграционной политики;
35:57 – Отношения Израиля и США;
44:55 – Роль семейных политических кланов в жизни США;
55:30 – Крестьяне в период сталинского СССР;
1:06:12 – О формировании народов;
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko