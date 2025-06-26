"Давайте прогоним Равшана и Джамшута": Ищенко объяснил, почему в Россию продолжают ввозить мигрантов - 26.06.2025 Украина.ру
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"Давайте прогоним Равшана и Джамшута": Ищенко объяснил, почему в Россию продолжают ввозить мигрантов
"Давайте прогоним Равшана и Джамшута": Ищенко объяснил, почему в Россию продолжают ввозить мигрантов - 26.06.2025 Украина.ру
"Давайте прогоним Равшана и Джамшута": Ищенко объяснил, почему в Россию продолжают ввозить мигрантов
"Давайте прогоним Равшана и Джамшута": Ищенко объяснил, почему в Россию продолжают ввозить мигрантов Описание: Украина.ру, 26.06.2025
2025-06-26T15:19
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россия
сша
иран
ростислав ищенко
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мигранты
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"Давайте прогоним Равшана и Джамшута": Ищенко объяснил, почему в Россию продолжают ввозить мигрантов Описание: Политолог Ростислав Ищенко в эфире Украина.ру ответил на вопросы зрителей: 00:37 – Внутренние агенты в Иране и России; 28:18 – Пересмотр миграционной политики; 35:57 – Отношения Израиля и США; 44:55 – Роль семейных политических кланов в жизни США; 55:30 – Крестьяне в период сталинского СССР; 1:06:12 – О формировании народов; ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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видео, россия, сша, иран, ростислав ищенко, ссср, история ссср, бывший ссср, мигранты, трудовые мигранты, миграция, эмиграция, израиль, евреи, этносы, народ, видео
Видео, Россия, США, Иран, Ростислав Ищенко, СССР, история СССР, бывший СССР, мигранты, трудовые мигранты, миграция, эмиграция, Израиль, евреи, этносы, народ

"Давайте прогоним Равшана и Джамшута": Ищенко объяснил, почему в Россию продолжают ввозить мигрантов

15:19 26.06.2025
 
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"Давайте прогоним Равшана и Джамшута": Ищенко объяснил, почему в Россию продолжают ввозить мигрантов Описание:
Политолог Ростислав Ищенко в эфире Украина.ру ответил на вопросы зрителей:
00:37 – Внутренние агенты в Иране и России;
28:18 – Пересмотр миграционной политики;
35:57 – Отношения Израиля и США;
44:55 – Роль семейных политических кланов в жизни США;
55:30 – Крестьяне в период сталинского СССР;
1:06:12 – О формировании народов;
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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