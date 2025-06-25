Удар по промышленному объекту, взрывы, пожары: ночь на Украине выдалась неспокойной
07:23 25.06.2025 (обновлено: 07:25 25.06.2025)
В ночь на среду территорию Украины атаковали российские "Герани". Об этом сообщает телеграм-канал Украина.ру
“ВКС РФ наносят удары управляемыми авиабомбами по целям в Сумской области. <...> Управляемые авиабомбы также атакуют цели в Харьковской области.<...> ВС РФ поразили промышленный объект в Харькове, — гауляйтер города. Также на месте одного из прилетов начался пожар. <...> ВС РФ поражают цели в Кременчуге Полтавской области.<...> Новые удары ВС РФ по целям в Запорожье. Также взрывы раздаются в Одесской области.<...> Нанесены удары по объектам противника во временно оккупированном Краматорске", - указали в постах канала.
Кроме прочего. Российские военные нанесли удары по Днепропетровской и Николаевской областям.
Украинские мониторинговые каналы информировали об ударах по острову Змеиный в Черном море.
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