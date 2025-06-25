https://ukraina.ru/20250625/udar-po-promyshlennomu-obektu-vzryvy-pozhary-noch-na-ukraine-vydalas-nespokoynoy-1064254862.html

Удар по промышленному объекту, взрывы, пожары: ночь на Украине выдалась неспокойной

Удар по промышленному объекту, взрывы, пожары: ночь на Украине выдалась неспокойной - 25.06.2025 Украина.ру

Удар по промышленному объекту, взрывы, пожары: ночь на Украине выдалась неспокойной

В ночь на среду территорию Украины атаковали российские "Герани". Об этом сообщает телеграм-канал Украина.ру

2025-06-25T07:23

2025-06-25T07:23

2025-06-25T07:25

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“ВКС РФ наносят удары управляемыми авиабомбами по целям в Сумской области. <...> Управляемые авиабомбы также атакуют цели в Харьковской области.<...> ВС РФ поразили промышленный объект в Харькове, — гауляйтер города. Также на месте одного из прилетов начался пожар. <...> ВС РФ поражают цели в Кременчуге Полтавской области.<...> Новые удары ВС РФ по целям в Запорожье. Также взрывы раздаются в Одесской области.<...> Нанесены удары по объектам противника во временно оккупированном Краматорске", - указали в постах канала.Кроме прочего. Российские военные нанесли удары по Днепропетровской и Николаевской областям.Украинские мониторинговые каналы информировали об ударах по острову Змеиный в Черном море.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

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2025

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сумская область, россия, вкс