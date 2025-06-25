Российские военные взяли под контроль Ялту в ДНР - Минобороны - 25.06.2025 Украина.ру
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Российские военные взяли под контроль Ялту в ДНР - Минобороны
Российские военные взяли под контроль Ялту в ДНР - Минобороны - 25.06.2025 Украина.ру
Российские военные взяли под контроль Ялту в ДНР - Минобороны
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Ялта, сообщили в Минобороны РФ
2025-06-25T12:45
2025-06-25T12:45
новости
ялта
россия
донецкая народная республика
минобороны
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"Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Ялта Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.О других успехах россиян - в материале Успехи ВС РФ на Черниговском направлении на сайте Украина.ру.
ялта
россия
донецкая народная республика
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Новости
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, ялта, россия, донецкая народная республика, минобороны
Новости, Ялта, Россия, Донецкая Народная Республика, Минобороны

Российские военные взяли под контроль Ялту в ДНР - Минобороны

12:45 25.06.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРазведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад"
Разведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Российские военные взяли под контроль населенный пункт Ялта, сообщили в Минобороны РФ
"Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Ялта Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
О других успехах россиян - в материале Успехи ВС РФ на Черниговском направлении на сайте Украина.ру.
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