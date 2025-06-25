https://ukraina.ru/20250625/rossiyskie-voennye-vzyali-pod-kontrol-yaltu-v-dnr---minoborony-1064266477.html

Российские военные взяли под контроль Ялту в ДНР - Минобороны

Российские военные взяли под контроль Ялту в ДНР - Минобороны - 25.06.2025 Украина.ру

Российские военные взяли под контроль Ялту в ДНР - Минобороны

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Ялта, сообщили в Минобороны РФ

2025-06-25T12:45

2025-06-25T12:45

2025-06-25T12:45

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"Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Ялта Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.О других успехах россиян - в материале Успехи ВС РФ на Черниговском направлении на сайте Украина.ру.

ялта

россия

донецкая народная республика

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новости, ялта, россия, донецкая народная республика, минобороны