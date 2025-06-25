https://ukraina.ru/20250625/kiev-gotovil-perevorot-v-irane--1064262288.html

Киев готовил переворот в Иране?

Киев готовил переворот в Иране? - 25.06.2025 Украина.ру

Киев готовил переворот в Иране?

Нет, вам не показалось, когда вы прочли название статьи. Ведь речь в ней пойдёт о достаточно симптоматичной и неожиданной истории — задержании в Иране трёх украинских диверсантов.

2025-06-25T10:50

2025-06-25T10:50

2025-06-25T10:50

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Об этом сообщил ряд иранских медиа. Официальные власти пока заявлений не делали, но, с другой стороны, они за последнее время не раз заявляли об аресте тех или иных агентов влияния или диверсантов, сотрудников Моссада, не называя их этнической принадлежности.При этом скажу так: вброс о том, что трое задержанных в Исфахане (точнее, к югу от Тегерана) — украинцы, связанные с заводом БПЛА в Исфахане, — конечно же, тоже не случайная история. Ранее были задержаны граждане Индии, граждане Непала, и сейчас к ним применяются специальные мероприятия, чтобы выяснить их связи, взаимодействия, цели и задачи, а также то, как они связаны с израильской и другими разведками. На этом я бы хотел остановиться немного подробнее и рассказать вот о чём. Нет, повторюсь, не случайно был вброс о том, что именно три украинских диверсанта были задержаны в Иране. И при этом совершенно не случайно, что иранские официальные лица об этом ничего не говорят. То есть они лишь отчитываются о задержании диверсантов. В этом есть своя определённая логика: дополнительных обострений и каких-то склок Ирану сейчас точно не нужно. А вот украинский аспект важен, потому что Украина не раз и не два делала недружественные (прямо скажем) заявления в отношении Ирана. И через медиа решили как-то подсветить эту информацию: что делали в Иране украинские диверсанты?То, что на поверхности, — это объяснение, что, мол, "шахиды" (как их называют на Украине), то есть ударные беспилотники, которые атакуют военные объекты на Украине и объекты двойного назначения, — это иранские. Что первые партии изначально производились в Иране. Сейчас беспилотники, которые в России называются "Герани" (а украинцы сами говорят, что их сильно модернизировали и производят в огромных количествах в России), тем не менее, имеют изначальное происхождение именно из Ирана. И, что это такая месть: "Мы (украинцы) мстим нашим врагам".Но нет, всё гораздо серьёзнее. Я бы напомнил к слову о факте, который тоже на поверхности и который часто обсуждают в экспертном сообществе в последнее время: схожесть технологий, применённых:- при атаке 13-го числа на иранские военные объекты (с территории Ирана израильскими военными),- с атаками на аэродромы в России, по объектам российской ядерной триады.То есть использование автомобилей, специальных замаскированных ячеек, старт оттуда беспилотников (где-то обученных с помощью ИИ, где-то управляемых операторами) и атака по объектам. В данном случае в Иране это были военные объекты — в первую очередь пусковые установки и установки ПВО. Но это тоже на поверхности и очевидно. Конечно же, здесь есть взаимосвязь. Но я говорил не единожды (и делал это в своих видео, комментариях и статьях) о том, что существует разветвлённая международная разведсеть, которая ведёт войну с государствами, как они это обозначили (например, на недавнем заседании Бильдербергского клуба в Стокгольме, о котором я вам рассказывал) — "авторитарной осью": Россия, Китай, Иран, КНДР.Вот они против нас воюют. И эти разведсообщества, образованные в западном мире (да не только в западном — если говорить о "Five Eyes", то там и Новая Зеландия, и Канада, и Австралия), воюют против нас, обмениваются информацией, разрабатывают совместные платформы, методы взаимодействия. Почему я говорю о том, что Украина участвовала в чём бы то ни было на территории Ирана? Потому что огромная часть тех диверсионных технологий (в первую очередь связанных с искусственным интеллектом и с БПЛА), применённых Израилем против Ирана, обкатывались и обкатываются на Украине и на территории России — во время разного рода диверсионных мероприятий против российских военных объектов, объектов экономики, а также при атаках на гражданских лиц. И, естественно, ключевым исполнителем (а чаще — как такая себе не модерирующая, но объединяющая, транзакционная площадка) было Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО), возглавляемое экстремистом Будановым*. В данном случае (кстати, это и от иранских медиа звучит, и часто в мировых медиа) говорят, что, диверсионные операции на территории Ирана проводит Моссад. Нет, Моссад, конечно, занимается разными специальными мероприятиями (в части политической обстановки в Иране), но как и та самая известнейшая операция с пейджерами, с атакой на лидеров "Хезболлы" и просто рядовых членов "Хезболлы", так и в данном случае — атаки на иранские объекты — это всё никакой не Моссад, а АМАН (военная израильская разведка).Ровно так же, как в атаках на объекты российской ядерной триады участвовала никакая не СБУ. СБУ в данном случае (заявление экстремиста Малюка*, главы СБУ) — это только операция информационного прикрытия. А занималось этим Главное управление разведки Министерства обороны Украины — то есть тоже военная разведка. И взаимодействуют они с военными в первую очередь разведками. У нас любят упоминать, по поводу и без, MI6. И MI6, конечно же, задействована в упомянутом сотрудничестве. Но ключевую роль всё-таки играет военная британская разведка. Всем уже, как говорится, "навязшая на зубах" тема – украинский ЦИПСО — это детище британской как раз военной разведки (военной киберразведки, если быть точным).Здесь же надо учитывать, что присутствует в этой международной сети (особенно по части морской сферы, как ни парадоксально) военная разведка Франции — Управление внешней безопасности Министерства обороны Франции. А когда мы говорим про американские разведки, часто у обывателей звучит "ЦРУ", а это (участие в проведении военных и диверсионных операций) чаще не ЦРУ — это АНБ и военная разведка (разведка Министерства обороны США). И вот этот весь ком военных разведок, конечно же, обкатывает свои технологии и вырабатывает диверсионные стратегии на Украине и теперь применяет их в ирано-израильском конфликте.Поэтому появление именно украинских специалистов (я уверен, что сотрудники ГУР МО были задействованы и при большой атаке 13-го числа на иранские объекты) не удивительно. Потому, что они имеют уже конкретный и, по большей части уникальный опыт применение этих самых передовых диверсионных технологий. Тут стоит напомнить о том, что были полуофициальные заявления о том, что сотрудники ГУР бывали и в Сирии. Известна так же история с появлением сотрудников ГУР (специалистов по беспилотным технологиям) в Мали, в Зимбабве. Ну и вот теперь — военные объекты в Иране. Трое человек (я уверен, это только те, кого удалось задержать) — они, безусловно, часть той паутины, которая приняла самое деятельное участие в нападении Израиля на иранские объекты.И, вот, собственно, почему я говорю о перевороте?Очень своеобразная и интересная информация поступает. Речь идёт об утечке информации от разведки некоего государства-соседе Ирана, а также, об определённых утечках, от структур связанных с BND (немецкой разведкой).Так вот, они говорят следующее: готовился именно переворот в Иране, готовилось свержение аятолл. И совершенно не случайно Реза Пехлеви то паковал, то распаковывал чемоданы. Так же не случайно мишенью подавляющего большинства персональных атак были старшие офицеры и командиры Корпуса стражей исламской революции (КСИР). А своеобразие это поступающей информации заключается в следующем: заговор существовал и, возможно, ещё существует. И заговор этот — внутри КСИР. И атака на консервативное крыло иранского истеблишмента (на тех, кто являлся и является ключевым препятствием для так называемых "реформаторов" в Иране) произошла так же с участием старших офицеров и командиров КСИР, но из другого политического крыла. Приводится информация, что похороны многих из убитых были открытыми, тела были открыты — то есть не видно никаких особых увечий (не похоже на поражение ракетами или ПТУР) — это всё следствие атак огнестрельным оружием. Заказных политических убийств. В общем, по информации тех самых загадочных инсайдеров мы делаем следующий вывод: была попытка переворота, она была подавлена.Кстати, синхронно в тот же самый день (13-го числа) либо были ликвидированы, либо куда-то исчезли четверо старших офицеров уже израильской военной разведки. Как они были связаны с КСИР, как они были связаны с Ираном — непонятно, но люди испарились. Об этом информация (опять же, огрызочки, кусочки информации) так же поступала.Так вот, я уверен, что мировое разведсообщество (в первую очередь здесь ключевыми игроками были именно британцы и при участии, конечно же, активнейшем военной израильской разведки АМАН) и в этой паутине, конечно же, присутствовал и Киев, который пытался участвовать в свержении власти в Иране. Но детали и факты мы вряд ли скоро узнаем.Да, атака Израиля 13-го числа на Иран была очень успешной, очень яркой, очень эффектной, и достаточно эффективной. Но сейчас уже понятно, что многое из показанного тогда было лишь специальной информационной операцией. Что урон был нанесён, но не такой, как ожидалось. То есть ПВО было подавлено отчасти, но не настолько, как ожидалось. Объекты пострадали, но не настолько, как ожидалось. А многие старшие командиры КСИР погибли, но с заговорщиками справились.И вот сейчас, как мне кажется, иранцы "подчищают хвосты". Речь про эти самые аресты так называемых "агентов Моссада" (какие разведки конкретно они представляли не важно, сейчас, естественно, иранцы их всех будут называть агентами Моссада), в том числе этих трёх украинцев.Повторюсь: про украинцев был слив через медиа совершенно не случайный. Потому что Украина явно занимала недружественную позицию к Ирану в этом конфликте. Украинские власти ситуацию пока не комментировали, но день в день произошла интереснейшая реакция, говорящая много о том, что сразу это событие попало в поле зрения. Что Украинское ГУР знало о провале и аресте. Потому что "Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины" сразу выступил с заявлением: "Распространяется такая-то информация — это вражеская пропаганда, это неправда, никаких украинцев там не было".Уверен, что были. Очень вероятно, что готовился переворот, и он не удался. И в этом перевороте так или иначе было задействовано Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Могли ли Зеленский и первые лица режима об этом не знать? Нет, не могли. Точно знали, точно высказали полную поддержку и содействие в этих процессах. Так что да, Киев участвовал в подготовке переворота в Тегеране. Но переворота не произошло, цели не были достигнуты.И сейчас мы будем наблюдать расплату (как минимум для этих трёх персонажей — скорее всего, их приговорят к высшей мере наказания - повешению, ну, такие уж законы и правила у иранцев). А как за все это ответит Украина? Думаю, в скором времени мы это узнаем.* Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html

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иран, украина, россия, кирилл буданов, василий малюк, владимир зеленский, минобороны украины, сбу, хезболла, мнения