https://ukraina.ru/20250623/gosgeokadastr-ukrainy-rasprodaval-zapovednyy-fond-volyni-1064190847.html

Госгеокадастр Украины распродавал заповедный фонд Волыни

Госгеокадастр Украины распродавал заповедный фонд Волыни - 23.06.2025 Украина.ру

Госгеокадастр Украины распродавал заповедный фонд Волыни

Чиновник украинского Госгеокадастра пойман на незаконной продаже земли заповедного фонда на территории Волынской области. Об этом 23 июня сообщило украинское Государственное бюро расследований (ГБР).

2025-06-23T16:39

2025-06-23T16:39

2025-06-23T16:39

новости

украина

волынская область

волынь

владимир зеленский

гбр

коррупция

заповедник

западная украина

новости украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/05/1063660476_108:0:1920:1019_1920x0_80_0_0_8e475ef8811105813f5363ed687f521d.jpg

По делу проходит один из заместителей начальника главного управления Госгеокадастра в Волынской области."Чиновник причастен к незаконной передаче в частную собственность земель на территории природно-заповедного фонда, - уверены в ГБР. - Речь идет о трех земельных участках в пределах заказника "Гнидавские болота", расположенного вблизи центральной части Луцка".Указанные территории обладают особой природоохранной ценностью и предназначены для сохранения уникальной флоры. В течение четырех лет чиновник Госгеокадастра подписал три незаконных приказа, на основании которых более четырёх гектаров заповедной земли были оформлены в частную собственность."Участки получили приближенные к должностному лицу — жители Львовской области, которые являются друзьями или родственниками фигуранта. После этого участки были проданы почти за 1 млн гривен", - отметили следователи.По нынешнему курсу указанная сумма превышает $24 тыс в эквиваленте. Общий ущерб государству от отвода заповедных земель на Западной Украине частникам в ГБР оценили в более 6,3 млн гривен (почти $152 тыс).Процессуальное руководство осуществляет Волынская областная прокуратура.В марте 2025 года ГБР уже направляло в суд обвинительный акт в отношении этого должностного лица и двух его сообщников за попытку незаконного завладения землями на побережье озера Свитязь.Тема покушений на заповедные места Украины ранее рассматривалась в публикации Очередное кощунство Зеленского и Кличко. В Киеве определились с местом проведения ЛГБТ*-фестиваля * Сообщество признано экстремистским и запрещено в РФ.

украина

волынская область

волынь

западная украина

львовская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, волынская область, волынь, владимир зеленский, гбр, коррупция, заповедник, западная украина, новости украины, антикоррупционеры, криминал, земельный кадастр, земля, львовская область