https://ukraina.ru/20250622/pochemu-rossiya-ushla-iz-kharkova-i-kak-voyuyut-spetspodrazdeleniya--zamkomandira-polka-shaman-1064144907.html
Почему Россия ушла из Харькова и как воюют спецподразделения — замкомандира полка "Шаман"
Почему Россия ушла из Харькова и как воюют спецподразделения — замкомандира полка "Шаман" - 22.06.2025 Украина.ру
Почему Россия ушла из Харькова и как воюют спецподразделения — замкомандира полка "Шаман"
Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко поговорил с подполковником, заместителем командира полка Владимиром Демченко (позывной "Шаман") о сложностях на... Украина.ру, 22.06.2025
2025-06-22T10:34
2025-06-22T10:34
2025-06-22T10:34
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Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко поговорил с подполковником, заместителем командира полка Владимиром Демченко (позывной "Шаман") о сложностях на харьковском направлении, которые были в самом начале СВО, об Антимайдане в 2014 году и о подготовке подразделения "Борз". *В материале говорится об Андрее Билецком, внесённом Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. **Также упоминается украинское военизированное объединение "Правый сектор". Его признали террористической организацией и запретили в России.
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видео, россия, харьков, александр чаленко, андрей билецкий, правый сектор, сво, прогнозы сво, новости сво сейчас, новости сво россия, антимайдан, видео
Видео, Россия, Харьков, Александр Чаленко, Андрей Билецкий, Правый сектор, СВО, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, антимайдан
Почему Россия ушла из Харькова и как воюют спецподразделения — замкомандира полка "Шаман"
Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко поговорил с подполковником, заместителем командира полка Владимиром Демченко (позывной "Шаман") о сложностях на харьковском направлении, которые были в самом начале СВО, об Антимайдане в 2014 году и о подготовке подразделения "Борз".
*В материале говорится об Андрее Билецком, внесённом Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
**Также упоминается украинское военизированное объединение "Правый сектор". Его признали террористической организацией и запретили в России.