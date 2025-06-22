https://ukraina.ru/20250622/pochemu-rossiya-ushla-iz-kharkova-i-kak-voyuyut-spetspodrazdeleniya--zamkomandira-polka-shaman-1064144907.html

Почему Россия ушла из Харькова и как воюют спецподразделения — замкомандира полка "Шаман"

Почему Россия ушла из Харькова и как воюют спецподразделения — замкомандира полка "Шаман" - 22.06.2025 Украина.ру

Почему Россия ушла из Харькова и как воюют спецподразделения — замкомандира полка "Шаман"

Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко поговорил с подполковником, заместителем командира полка Владимиром Демченко (позывной "Шаман") о сложностях на... Украина.ру, 22.06.2025

2025-06-22T10:34

2025-06-22T10:34

2025-06-22T10:34

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россия

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Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко поговорил с подполковником, заместителем командира полка Владимиром Демченко (позывной "Шаман") о сложностях на харьковском направлении, которые были в самом начале СВО, об Антимайдане в 2014 году и о подготовке подразделения "Борз". *В материале говорится об Андрее Билецком, внесённом Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. **Также упоминается украинское военизированное объединение "Правый сектор". Его признали террористической организацией и запретили в России.

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